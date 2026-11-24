અમરેલીના બાબરામાં ઘરકંકાસને લીધે આખો પરિવાર ઉજડી ગયો: પત્નીની હત્યા બાદ પતિએ પુત્ર સાથે જીવન ટૂંકાવી લીધું!
બાબરા શહેરમાં ઘરકંકાસના કારણે એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં મોતની કરુણ ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : November 24, 2026 at 5:42 PM IST
અમરેલી: જિલ્લાના બાબરા શહેરમાં ઘરકંકાસના કારણે એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં મોતની કરુણ ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. બાબરાની ખોજા શેરીમાં રહેણાંક મકાનમાંથી 42 વર્ષીય શારદાબેન વિનોદભાઈ ગોહિલનો મૃતદેહ લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં શારદાબેનની ધોકા અને પથ્થર વડે હુમલો કરીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ, પત્નીની હત્યા કર્યા બાદ પતિ વિનોદભાઈ ગોહિલ પોતાના પુત્ર રોહન સાથે ધોલેરા તાલુકાના કાદીપુર ગામે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં બંનેએ જીવન ટૂંકાવી લેતાં બંનેનાં મોત નીપજ્યાં હતાં. ઘરકંકાસના કરુણ અંજામમાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં મોત થતાં પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
બાબરા શહેરની ખોજા શેરીમાં આવેલા રહેણાંક મકાનમાં મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતાં ઘટનાની જાણ પરિવારજનો અને સ્થાનિકોમાં થતાં દોડધામ મચી હતી. પરિવારજનો શારદાબેનની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન બાબરા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતાં બાબરા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મકાનમાં તપાસ કરતાં શારદાબેન લોહીલુહાણ હાલતમાં મૃત મળી આવ્યાં હતાં. ઘટનાની ગંભીરતાને પગલે લાઠીના DYSP વિસ્મય માનસેતા સહિતની પોલીસ ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઘરકંકાસના કારણે પતિ વિનોદભાઈ ગોહેલે પત્ની શારદાબેન પર ધોકા અને પથ્થર વડે હુમલો કરી તેમની હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હત્યા બાદ વિનોદભાઈ મકાન બંધ કરીને પુત્ર રોહન સાથે ધોલેરા તાલુકાના કાદીપુર ગામે પોતાના મૂળ ઘરે પહોંચ્યા હતા.
કાદીપુર ગામે પહોંચ્યા બાદ પિતા-પુત્રએ ગત રાત્રિના સમયે જીવન ટૂંકાવી લીધું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આમ, બાબરામાં પત્નીની હત્યા અને ત્યારબાદ પિતા-પુત્રના મોતની ઘટનામાં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનાં મોત થયાં હતાં.
મળતી માહિતી મુજબ, વિનોદભાઈ ગોહેલ થોડા સમય પહેલાં ધોલેરા તાલુકાના કાદીપુર ગામેથી બાબરા શહેરની ખોજા શેરીમાં રહેવા આવ્યા હતા અને છેલ્લા બે વર્ષથી બાબરા ખાતે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વિનોદભાઈ હીરાના કારખાનામાં કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી પરિવારમાં બોલાચાલી અને ઘરકંકાસ ચાલતો હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળ્યું છે, જોકે, આ વિવાદ પાછળનું ચોક્કસ કારણ પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
બાબરા પોલીસે શારદાબેનના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. આ મામલે બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 103(1) હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની કડીઓ જોડીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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