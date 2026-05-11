આણંદમાં તારાપુર-બગોદરા હાઈવે પર ઊભેલા ટ્રક પાછળ છોટા હાથી ઘુસી ગઈ, 4નાં કરુણ મોત
ગોધરાના શ્રમિકો સૌરાષ્ટ્ર મજૂરી કરવા જતા હતા આ દરમિયાન અકસ્માતની આ ઘટના ઘટી હતી.
Published : May 11, 2026 at 4:12 PM IST
આણંદ: આણંદમાં તારાપુર-બગોદરા હાઇવે પર સોમવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં 4 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા હતા. જ્યારે 5 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને સારવાર માટે તારાપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
વિગતો મુજબ, આણંદના તારાપુર-બગોદરા હાઇવે પર ફેતપુરા પાસે રોડની સાઈડમાં ઊભેલી ટ્રકની પાછળ છોટા હાથી ઘુસી ગઈ હતી. આ અકસ્માતની ઘટનામાં છોટા હાથીમાં બેઠેલા શ્રમિકોમાં 4 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા હતા. છોટા હાથીના કેબિનના ભાગનો બુકડો બોલી ગયો હતો. અકસ્માતની જાણ થતા જ 108 અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તથા 5 ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે તારાપુર સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ગોધરાના શ્રમિકો સૌરાષ્ટ્ર મજૂરી કરવા જતા હતા આ દરમિયાન અકસ્માતની આ ઘટના ઘટી હતી.