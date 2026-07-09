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અમરેલીમાં ફરી સિંહનો હુમલો: લીલીયા નજીક યુવકનું મોત, દોઢ મહિનામાં સાતમી ઘટના

ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા જંગલમાં યુવકો પહોંચ્યા હતા. સિંહ-સિંહણના મેટિંગ પિરિયડમાં ખલેલ પહોંચતા સિંહે હુમલો કર્યો હતો.

સિંહના હુમલામાં યુવકનું મોત
સિંહના હુમલામાં યુવકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 8:52 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 9:58 AM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં માનવ-સિંહ સંઘર્ષની વધુ એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. લીલીયા તાલુકાના અંટાળીયા ગામ નજીક જંગલના વીડી વિસ્તારમાં સિંહના હુમલામાં એક 21 વર્ષીય યુવક સોહીલ મુંજાવરનું મોત નીપજતાં સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

સિંહ-સિંહણના મેટિંગમાં ખલેલ પહોંચતા હુમલો
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, 8 જેટલા યુવકો સિંહ દર્શન માટે જંગલના વીડી વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન સિંહ-સિંહણના મેટિંગ પિરિયડમાં ખલેલ પહોંચતાં સિંહે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં સોહિલ રફીકભાઈ મેમણ નામના યુવકને સિંહે પકડીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. હુમલા બાદ અન્ય યુવકો જીવ બચાવવા માટે ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા.

સિંહના હુમલામાં યુવકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં લીલીયા વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. વન વિભાગે મૃતદેહનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લીલીયા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે મોકલ્યો હતો. ઘટનાને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

વન વિભાગે બે યુવકોની પૂછપરછ શરૂ કરી
લીલીયા રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર વત્સલ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટનામાં ત્રણ વ્યક્તિઓ સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે તેમજ અન્ય બે વ્યક્તિઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સમગ્ર ઘટનાની તમામ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા અંદાજે સવા મહિનામાં અમરેલી જિલ્લામાં સિંહ હુમલાની આ સાતમી ઘટના છે. અગાઉ બગસરા તાલુકાના ઘંટીયાળ, સાવરકુંડલાના જૂનાસાવર, રાજુલાના કોવાયા, ખાંભાના ચતુરી અને હવે લીલીયાના વીડી વિસ્તારમાં જીવલેણ હુમલાની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. આ સાત ઘટનાઓમાં કુલ પાંચ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે બે અલગ-અલગ હુમલામાં બે વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. રાજુલાના વડ ગામ અને સાવરકુંડલાના ઠવી ગામે થયેલા હુમલાઓમાં માનવ ઇજાઓ નોંધાઈ હતી.

સિંહના હુમલામાં યુવકનું મોત
સિંહના હુમલામાં યુવકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

1 સિંહને પાંજરે પૂરાયો
વનવિભાગ દ્વારા 1 સિંહને ટ્રાન્ક્યુલાઈઝ કરીને પાંજરે પુરી દેવામાં આવ્યો છે. ઘટના બાદ શેત્રુંજી ડિવિઝન DCF ચિરાગ અમીન રેન્જ ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, એક સિંહને પાંજરે પુરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનામાં સિંહો મેટિંગ પિરિયડમાં હતા. ત્યારે પજવણી અથવા ઉશ્કેરણી થઈ કે કયા કારણોસર આ ઘટના બની તેની ઊંડી તપાસ થશે.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે સિંહ દર્શન કરવા જવાના વધતા બનાવો, વન વિભાગની દેખરેખ અને માનવ-વન્યપ્રાણી સંઘર્ષને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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Last Updated : July 9, 2026 at 9:58 AM IST

TAGGED:

AMRELI LION ATTACK
YOUTH DIED IN LION ATTACK
લીલીયામાં સિંહનો હુમલો
LION ATTACK IN LILIYA
LION ATTACK IN LILIYA

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