અમરેલીમાં ભોજનાલયમાં જમવા મુદ્દે ઝઘડામાં યુવકને ઢોર માર માર્યો, હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત

યુવક ભોજનાલયમાં જમવા ગયો હતો, પરંતુ તબિયત ખરાબ હોવાના કારણે પીરસેલું ભોજન જમી શક્યો નહોતો. આથી તેની પાસે 50 રૂપિયા દંડ માગવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 9:49 PM IST

અમરેલી: અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ત્રણ દિવસ અગાઉ બનેલી મારામારીની ઘટનાએ આજે દુઃખદ વળાંક લીધો છે. ગોપાલગ્રામમાં રહેતા મહેશ રાઠોડ (ઉંમર 24) નામના યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો છે અને પરિવારજનોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગત 17મી તારીખે બપોરના સાડા બારેક વાગ્યાના આસપાસ સિવિલ હોસ્પિટલ પરિસરમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ભોજનાલય ખાતે આ ઘટના બની હતી. મહેશ રાઠોડ પોતાના મોટા બાપુજીને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવ્યો હતો અને બપોરે ભોજન લેવા ભોજનાલયમાં ગયો હતો. પરંતુ તબિયત ખરાબ હોવાને કારણે તેને ઉલટી અને ઉબકા આવતા તેણે થાળીમાં પીરસાયેલ ભોજન પૂરું લીધું ન હતું.

આ દરમિયાન ભોજન વ્યવસ્થા સંભાળતા ભરત આચાર્ય સહિતના શખ્સોએ તેને પૂર્ણ ભોજન લેવું કે પછી રૂપિયા 50નો દંડ ભરવાની વાત કરી હતી. જેના પગલે યુવકે રૂપિયા 500ની નોટ આપી હતી અને થાળી પણ ધોઈ હતી. તેમ છતાં બાકી રહેતા રૂપિયા 450 પરત આપવા બાબતે વાદવિવાદ સર્જાયો હતો.

આક્ષેપ મુજબ, ભરત આચાર્ય સહિત કાળુ નામનો શખ્સ, હિરા ખુમાણ, ચતુર દાફડા અને અન્ય ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોએ મળીને યુવક પર પ્લાસ્ટિકના પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો અને ઢોર માર માર્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓ થતાં યુવકને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યું હતું.

ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિજનોએ ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે અને તમામ સાત શખ્સો સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવાની માંગ સાથે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઈનકાર કર્યો છે. પરિવારજનો અને સમાજના આગેવાનો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ધરણા પર બેસી ગયા છે. આ બનાવની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને મૃતદેહને ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભાવનગર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

આ દરમિયાન 17મી તારીખે બનેલી મારામારીની સમગ્ર ઘટના અંગે દલિત આગેવાનો ધરણા પર બેઠા હતા આગે મામલો કોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો છે. ત્યારે મૃતદેહને ભાવનગર પીએમ ફોરેન્સિક માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જે વધારાની કલમો છે તે ઉમેરવામાં આવશે નું જાણવા મળી રહ્યું છે.

આ અંગે DySP ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સમગ્ર મામલે યોગ્ય કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે અને કોર્ટમાં પોલીસ દ્વારા રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સમગ્ર પ્રકરણમાં હાલ પીએમ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે અને ત્યાર બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી થશે. કારણકે હાલ અમરેલી કોર્ટમાં અંગે ફરિયાદ પણ થવા પામી છે અને લગતા તંત્રને કોર્ટ દ્વારા તાકીદ પણ કરવામાં આવી છે.

