અમરેલીમાં હડકવા ઉપડેલી નીલગાયે ગામમાં આતંક મચાવ્યો, બે વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા

કણકોટ ગામની આસપાસ નીલગાયને હડકવા ઊપડતાં તે સતત લોકો પાછળ દોડતી રહેતા ગામમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. રસ્તા પર આવતા-જતાં લોકો ભયભીત થઈ ગયા હતા.

હડકવાગ્રસ્ત નીલગાયનો લોકો પર હુમલો
હડકવાગ્રસ્ત નીલગાયનો લોકો પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લીલિયા તાલુકાના કણકોટ ગામ નજીક હડકવા ઉપડેલી નીલગાયે અચાનક ભયજનક સ્થિતિ સર્જી હતી. ઉશ્કેરાયેલી હાલતમાં નીલગાયે ગામ આસપાસ દોડધામ મચાવી બે વ્યક્તિઓ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં રવજીભાઈ બાબરીયા અને ભાનુબેન ગોસાઈ સહિત બે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગામમાં લોકોની પાછળ દોડી નીલગાય
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, કણકોટ ગામની આસપાસ નીલગાયને હડકવા ઊપડતાં તે સતત લોકો પાછળ દોડતી રહેતા ગામમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. રસ્તા પર આવતા-જતાં લોકો ભયભીત થઈ ગયા હતા, જ્યારે ઘણા ગ્રામજનોએ પોતાના ઘરના દરવાજા બંધ કરી લીધા હતા. બાળકો અને વૃદ્ધોને ખાસ સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.

હડકવાગ્રસ્ત નીલગાયનો લોકો પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

નીલગાયને પકડીને એનિમલ કેર સેન્ટર લઈ જવાઈ
ઘટનાની જાણ થતાં જ લીલીયા રેન્જના વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. RFO ભરત ગોલાનીએ જણાવ્યું કે, વનવિભાગ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન કરી લોકોને દૂર રાખવામાં આવ્યા હતા અને હડકવા ઉપડેલી નીલગાયને પકડવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અને પકડી તેને એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે હાલ લઇ જવામાં આવી છે. ઉશ્કેરાયેલી નીલગાય વારંવાર લોકો તરફ દોડતી હોવાથી વનવિભાગની ટીમને પણ ભારે સતર્કતા સાથે કામગીરી કરવી પડી હતી.

હડકવાગ્રસ્ત નીલગાયનો લોકો પર હુમલો
હડકવાગ્રસ્ત નીલગાયનો લોકો પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

લગભગ બે કલાકની સતત કવાયત બાદ વનવિભાગને નીલગાયનું રેસ્ક્યુ કરી પકડવામાં સફળતા મળી હતી. બાદમાં હડકવા ઉપડેલી નીલગાયને સુરક્ષિત રીતે એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. વનવિભાગની સફળ કામગીરી બાદ ગામમાં ફરી શાંતિનો માહોલ સર્જાયો હતો અને ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

નીલગાયના હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા રવજીભાઈ બાબરીયાએ જણાવ્યું કે, “હું મારા ઘરે જતો હતો અને પાછળથી નીલગાયે હુમલો કર્યો છે. અમારા ગામમાં બે લોકોને ઈજાગ્રસ્ત કર્યા છે. અત્યારે અમરેલી સિવિલમાં પહોંચ્યા છીએ."

ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા (ETV Bharat Gujarat)

વનવિભાગ દ્વારા ગ્રામજનોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ વન્યપ્રાણી અસામાન્ય વર્તન કરતું નજરે પડે તો તેની નજીક જવા બદલે તરત વનવિભાગ અથવા સ્થાનિક પ્રશાસનને જાણ કરવી જોઈએ, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ટાળી શકાય.

