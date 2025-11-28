અમરેલીમાં માતાની નજર સામે દીપડો બાળકીને ઉઠાવી ગયો, 4 દિવસમાં હિંસક પ્રાણીના હુમલાની ત્રીજી ઘટના
ત્રંબકપુર ગામમાં માતાની નજર સામે જ દીપડો એક વર્ષની બાળકીને ઉઠાવી ગયા બાદ બાળકીનો શિકાર કરી મોત થતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો.
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી ગીર, ગીર પૂર્વના દલખાણીયા રેન્જ વિસ્તારના ત્રંબકપુર ગામમાં માતાની નજર સામે જ દીપડો એક વર્ષની બાળકીને ઉઠાવી ગયા બાદ બાળકીનો શિકાર કરી મોત થતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં એક એઠવાડિયાની અંદર બાળકો પર સિંહ અને દીપડાના હુમલાની આ ત્રીજી ઘટના ઘટી છે.
માતાની નજર સામે દીપડો બાળકીને ઉઠાવી ગયો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ધારીના ત્રંબકપુર ગામમાં પુરુષોતમ ભાઈ મોરી નામના વ્યક્તિની વાડી આવેલી છે. જ્યાં અર્જુનભાઈ નિનામા નામના પરપ્રાંતિય મજૂર પરિવાર રહે છે અને બાળકીની માતા રસોઈ બનાવી રહી હતી તે સમયે બાળકી (રિંકુ ઉ.1 વર્ષ) માતાની બાજુમાં બેઠી હતી. તે દરમિયાન અચાનક દીપડો આવી ગયો હતો અને રસોઈ બનાવી રહેલ માતા કંઈ વિચારે તે પહેલા જ દીપડો રિંકુ નામની બાળકીને ઉઠાવી ભાગી ગયો હતો. જેની પાછળ માતા વેલણ લઈ દોડતા આસપાસના લોકો પણ દોડી આવ્યા હતા અને દીપડાની પાછળ બૂમા બૂમ કરતા ખેતરથી 300 મીટર દૂર બાળકીને મૂકી દીપડો નાશી ગયેલો હતો. આ ઘટનાથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.
દીપડાને પકડવા વન વિભાગે પાંજરા ગોઠવ્યા
દીપડાએ બાળકીને ઉઠાવી જઈ શિકાર કરી મોત નિપજાવતા બાળકીને પી.એમ અર્થે ધારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. બાળકી પર દીપડાએ હુમલો કરી મોત નિપજ્યું હોવાની જાણ વન વિભાગને થતા વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને માનવ લોહી ચાખી ગયેલા આદમખોર દીપડાને પકડવા માટે પ્રથમ 5 પાંજરા ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં 2 મળી કુલ 7 પાંજરા અલગ અલગ જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને આ હુમલો કરનાર દીપડાને પકડવા માટે વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારોમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
કેમ વધી રહ્યા છે હિંસક પ્રાણીના હુમલા?
ઘટના અંગે ધારીના ACF દીપક ચૌધરીએ ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તાર ગીર જંગલ નજીકનો વિસ્તાર હોવાથી અહીંયા વન્ય પ્રાણીઓ વસવાટ કરતા હોય છે. આ બાળકી પર હુમલો કરી મોત નિપજાવ્યાંની જાણ થતાં અમારો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો અને દીપડાને પકડવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ પાંજરાઓ પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. હજુ સુધી દીપડો પાંજરે પુરાયો નથી ACF ચૌધરીએ નાગરિકોને એક અપીલ કરી છે કે આ વિસ્તાર જંગલ વિસ્તાર નજીકનું હોય અને ગામોમાં લોકો માંસ-મટન, માછલી જેવા ખોરાક ખાઈ તેમનો હેઠવાડ ઘરની બહાર ફેંકતા હોય છે. જેની વન્ય પ્રાણીઓને ગંધ આવતા તેઓ ગામોમાં અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં પહોંચી જતા હોય છે. આ બાબતે આગામી દિવસોમાં ગામોના તલાટી અને સરપંચ સાથે મળીને લોકોને જાગૃત કરવા માટે અપીલ પણ કરશે.
અગાઉ સિંહણના હુમલાની ઘટના બની
આ પહેલા 26 નવેમ્બરના રોજ ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવી ગામે ખેડૂત પરિવારની બે વર્ષની નાનકડી બાળકી પર સિંહણે હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી. મૃતક બાળકી આરાધ્યા હરસુરભાઈ મકવાણા (ઉંમર : 2 વર્ષ) પોતાના ઘરના ફળિયામાં રમી રહી હતી. તેની માતા નજીકના ભાગે વાસણ ધોઈ રહી હતી તે સમયે અચાનક સિંહણ ફળિયામાં આવી ગઈ હતી અને બાળાને મોંમાં પકડી જંગલ તરફ ખેંચી લીધી હતી.
તો 25 નવેમ્બરે અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં આવેલા હામાપુર ગામે સિંહણ પાણીની કુંડી પાસે રમતા બાળકને ઉઠાવી ગઈ હતી અને તેને ફાડી ખાધો હતો. હામાપુર ગામના સીમ વિસ્તારમાં નંદલાલભાઈ ડોબરીયાની વાડી વિસ્તારમાં કામ કરતા ખેત મજૂરના બાળકને સિંહણ ઉપાડી ગઈ હતી. 5 વર્ષનો કનક વાડીમાં પાણીની કુંડી પાસે રમતો હતો. આ દરમિયાન સિંહણ તેને ઉપાડીને તુવેરના પાકમાં જતી રહી હતી. સિંહણ બાળકના શરીરના વિવિધ અંગો ખાઈ ગઈ હતી. જેથી ગંભીર ઈજાના કારણે બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું.
