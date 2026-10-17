અમરેલીમાં વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી અને દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપી શિક્ષકને સરકારી નોકરીમાંથી બરતરફ કરાયા
શિક્ષક સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયા બાદ ગત 15 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : October 17, 2026 at 5:54 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં જાફરાબાદ પંથકની પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતીના આરોપસર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે છેડતીના આક્ષેપોનો સામનો કરી રહેલા શિક્ષક રામશંકર પંડ્યાને સરકારી સેવામાંથી બરતરફ કરવાનો હુકમ અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. શિક્ષક સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયા બાદ ગત 15 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે હવે શિક્ષણ વિભાગે પણ કડક વહીવટી કાર્યવાહી કરતાં શિક્ષકને નોકરીમાંથી છૂટા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતીના આરોપ બાદ કાર્યવાહી
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જાફરાબાદ પંથકની એક પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક સામે વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી અંગે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસ દ્વારા કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે છેડતીના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવતાં આ મામલો શિક્ષણ જગતમાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
પોલીસ દ્વારા આ મામલે પોક્સો એક્ટ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 15 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આરોપી શિક્ષકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની કાર્યવાહી બાદ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પણ આ પ્રકરણને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યું હતું.
શિક્ષકની નિમણૂક સમયે નક્કી કરવામાં આવેલી શરતોના ભંગ તેમજ ફરજમાં ગેરશિસ્તના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોની જવાબદારી અને શિસ્તના મુદ્દે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
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