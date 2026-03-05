ETV Bharat / state

અમરેલીમાં ધો. 12 બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થવાના ડરથી વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત, પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટ્યો

ધારી શહેરમાં ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થિનીની બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી હતી. તાજેતરમાં પરીક્ષાના બે પેપર નબળા જતા તે માનસિક રીતે ભારે તણાવમાં હતી.

અમરેલીમાં વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત
અમરેલીમાં વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી શહેરમાં એક કરુણ ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં બે પેપર નબળા ગયા હોવાના માનસિક તણાવ અને નાપાસ થવાના ડરથી એક વિદ્યાર્થીનીએ આત્મહત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

બે પેપર નબળા જતા વિદ્યાર્થિની તણાવમાં હતી
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ધારી શહેરમાં ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થિનીની બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી હતી. તાજેતરમાં પરીક્ષાના બે પેપર નબળા જતા તે માનસિક રીતે ભારે તણાવમાં હતી. આ સ્થિતિમાં તેણે અતિશય પગલું ભરીને આપઘાત કરી લીધો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતા પરિવારજનોએ વિદ્યાર્થિનીને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ અમરેલી ખાતે ખસેડી હતી. જોકે, સારવાર દરમિયાન વિદ્યાર્થિનીનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું. આ બનાવથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. વિદ્યાર્થિનીના પિતાએ ઘટનાને લઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
ફરિયાદના આધારે ધારી પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા તમામ પાસાઓથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ બાબતે પોલીસ અધિકારી કે.બી જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, વાલી દ્વારા ફરિયાદ આપવામાં આવી છે અને પોલીસ ટીમ દ્વારા ઘટનાની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.

બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે હેલ્પ લાઈન નંબર ચાલુ કરાયો છે
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પરીક્ષા પરિણામને લઈને વિદ્યાર્થીઓ પર પડતા માનસિક દબાણ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રના જાણકારો અને સમાજના આગેવાનોએ વિદ્યાર્થીઓને પરિણામથી હિંમત ન હારવા અને વાલીઓને સંતાનો સાથે સંવાદ વધારવા અપીલ કરી છે. ખાસ છે કે, ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાને લઈને વિદ્યાર્થીઓની મૂંઝવણ માટે હેલ્પલાઈન શરૂ કરાયો છે. વિદ્યાર્થીઓ ટોલ-ફ્રી નંબર 1800 233 5500 પર સવારે 11 કલાકથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધીમાં પરીક્ષાના સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન તેમની મૂંઝવણ માટે સંપર્ક કરીને તેને દૂર કરી શકે છે.

આ વખતે પણ બોર્ડની પરીક્ષામાં “બેસ્ટ ઓફ 2” પદ્ધતિ અમલમાં
આ ઉપરાંત ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ “બેસ્ટ ઓફ 2” પદ્ધતિ અમલમાં મૂકાઈ છે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી કોઈ વિષયનું પરિણામ સુધારવા ઇચ્છે તો જુલાઈ માસમાં પુનઃ પરીક્ષા આપવામાં આવશે. આ પુનઃ પરીક્ષા ‘ટ્રાયલ’ તરીકે ગણાશે નહીં અને વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું પરિણામ સુધારવાની સંપૂર્ણ તક મળશે. એવામાં વિદ્યાર્થીએ કોઈપણ રીત ડર કે ગભરાટ પરીક્ષાને લઈને ન રાખવો જોઈએ અને આ પ્રકારના ગંભીર પગલાં ન ભરવા જોઈએ.

સંપાદકની પસંદ

