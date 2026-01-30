ETV Bharat / state

ભારે કરી! અમરેલીમાં BLOનું નામ પરિવાર સહિત મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા અરજી થઈ

વડીયા તાલુકામાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા એક મહિલા સરકારી કર્મચારીનું નામ પણ કમી કરવાની યાદીમાં સામેલ કરાયું છે.

BLOનું નામ કમી કરવા ફોર્મ ભરાયું
BLOનું નામ કમી કરવા ફોર્મ ભરાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
અમરેલી: વડીયા તાલુકામાં રહેતા અને સરકારી નોકરી કરતા મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવાની પ્રક્રિયા સામે ભારે હોબાળો મચ્યો છે. વડીયા તાલુકામાં અંદાજે 350થી વધુ મતદારોના નામ કમી કરવા માટે ફોર્મ નંબર–7 ભરવામાં આવતા સમગ્ર મામલો વિવાદમાં આવ્યો છે. આ મુદ્દે મતદારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને મામલતદાર કચેરીએ દોડી જઈ લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

મતદારોનો આક્ષેપ છે કે વડીયામાં વસવાટ કરતા એક જ સમુદાયના લોકો, સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનર્સ તેમજ ગ્રામ પંચાયતના સદસ્યોને ખાસ કરીને ખોટી રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે. નિયમ વિરુદ્ધ અને કોઈપણ યોગ્ય તપાસ વગર ફોર્મ નંબર–7 ભરીને મતદાર યાદીમાંથી નામ કાઢવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનું રજૂઆતમાં જણાવાયું છે.

ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, વડીયા તાલુકામાં BLO તરીકે ફરજ બજાવતા એક મહિલા સરકારી કર્મચારીનું નામ પણ કમી કરવાની યાદીમાં સામેલ કરાયું છે. માત્ર એટલું જ નહીં પરંતુ BLO સહિત તેમના પરિવારજનો, જે સરકારી નોકરીમાં ફરજ બજાવે છે, તેમના નામ પણ મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવાની કાર્યવાહી હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આથી સમગ્ર પ્રક્રિયા શંકાસ્પદ બની છે.

રોષે ભરાયેલા મતદારો મોટી સંખ્યામાં વડીયા મામલતદાર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને બહારના લોકો દ્વારા સ્થાનિક મતદારોને હેરાન કરવા માટે આવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. મતદારોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વર્ષોથી વડિયામાં રહે છે, સરકારી નોકરીમાં સેવા આપી રહ્યા છે, તેમ છતાં તેમના મતાધિકારને છીનવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, જે લોકશાહીના મૂળ તત્વો સામે ગંભીર ખતરો છે.

સ્થાનિકોએ મામલતદારને કરી રજૂઆત
મતદારોએ લેખિત રજૂઆતમાં માંગ કરી છે કે ફોર્મ નંબર–7 ભરવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે અને ખોટી રીતે ભરાયેલા ફોર્મ રદ કરવામાં આવે. સાથે જ જવાબદાર તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માગ ઉઠાવી છે.

આ મામલે BLO તરીકે ફરજ બજાવતા શિક્ષિકા સાયલબેન બાલાપરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “હું વડીયામાં નિયમિત વસવાટ કરું છું અને સરકારી ફરજ બજાવી રહી છું. તેમ છતાં મારું અને મારા પરિવારજનોનું નામ કમી કરવાની યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, જે સંપૂર્ણપણે ખોટું અને અન્યાયપૂર્ણ છે. મતદારોને હેરાન કરવા માટે આવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.”

વડીયાના મામલતદાર કેજારભાઈ સિંધીએ જણાવ્યું કે, આ ફરિયાદ અમારી પાસે આવી છે, અને રજુઆત કરવા સ્થાનિકો આવ્યા હતા. હાલ તેની ફરિયાદ અને રજુઆતને ધ્યાને લઈને સમગ્ર મામલાની તપાસ થશે.

મતદાર યાદી સુધારણા પ્રક્રિયામાં ઊભા થયેલા આ વિવાદ બાદ તાલુકા વહીવટ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. હવે મામલતદાર કચેરી દ્વારા કરવામાં આવનારી તપાસ અને લેવાતા નિર્ણય પર વડિયા તાલુકાના મતદારોની નજર મંડાયેલી છે.

