VIDEO: અમરેલીમાં શ્વાનનો શિકાર કરવા દોડતી સિંહણ કૂવામાં ખાબકી, 5 કલાક સુધી શ્વાન-સિંહણ સામસામે રહ્યા
ખાંભલીયા ગામ નજીક આવેલી વાડી વિસ્તારમાં સિંહણ શિકારની શોધમાં ફરી રહી હતી. આ દરમિયાન તેની નજર એક શ્વાન પર પડતા તે પીછો કરવા લાગી હતી.
Published : June 15, 2026 at 4:57 PM IST
અમરેલી: ગીર પંથકમાં માનવ વસાહતોની નજીક સિંહોની અવરજવર સતત વધી રહી છે. ત્યારે રાજુલા તાલુકાના ખાંભલીયા ગામ નજીક એક અનોખી અને રોમાંચક ઘટના સામે આવી છે. ખાંભલીયા ગામના પૂર્વ સરપંચ આતાભાઈ વાઘની વાડીમાં શ્વાનનો શિકાર કરવા પાછળ દોડતી એક સિંહણ અચાનક ખુલ્લા કૂવામાં ખાબકી હતી. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે દોડધામ મચી જવા પામી હતી અને સ્થળ પર લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
શ્વાન અને સિંહણ 5 કલાક સુધી કૂબામાં સામ સામે રહ્યા
મળતી માહિતી મુજબ ખાંભલીયા ગામ નજીક આવેલી વાડી વિસ્તારમાં સિંહણ શિકારની શોધમાં ફરી રહી હતી. આ દરમિયાન તેની નજર એક શ્વાન પર પડતા તે તેનો પીછો કરવા લાગી હતી. શ્વાન જીવ બચાવવા દોડ્યો હતો અને આ દોડધામ દરમિયાન સિંહણ સંતુલન ગુમાવતા ખુલ્લા કૂવામાં ખાબકી હતી. આશ્ચર્યજનક રીતે શ્વાન પણ કુવામાં જ ફસાઈ ગયો હતો. પરિણામે કુવાની અંદર લગભગ પાંચ કલાકથી વધુ સમય સુધી શ્વાન અને સિંહણ સામસામે જોવા મળ્યા હતા.
વન-વિભાગે બંનેનું રેસ્ક્યૂ કર્યું
ઘટનાની જાણ થતાં રાજુલા રેન્જના વનવિભાગનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. વનવિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરીને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. કૂવામાં ફસાયેલા સિંહણ અને શ્વાનને સલામત રીતે બહાર કાઢવા માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
લગભગ પાંચ કલાક સુધી ચાલેલા આ દિલધડક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન દરમિયાન વનવિભાગે અત્યંત સાવધાનીપૂર્વક કામગીરી કરી હતી. આખરે સિંહણને સુરક્ષિત રીતે કૂવામાંથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. સાથે જ કૂવામાં ફસાયેલા શ્વાનને પણ કોઈ નુકસાન વિના સલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ સફળ કામગીરીને પગલે સ્થાનિક લોકોએ વનવિભાગની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી.
સિંહણને તપાસ માટે એનિમલ કેર સેન્ટર લઈ જવાઈ
રેસ્ક્યૂ બાદ સિંહણની તબિયત અને શારીરિક સ્થિતિની તપાસ કરવામાં આવી હતી. કૂવામાં પડવાના કારણે સિંહણને કોઈ આંતરિક ઇજા થઈ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે તેને વધુ સારવાર અને નિરીક્ષણ અર્થે એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. ત્યાં પશુચિકિત્સકોની ટીમ દ્વારા તેની સારવાર અને આરોગ્ય પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાએ વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ખુલ્લા કૂવાઓ વન્યપ્રાણીઓ માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહ્યા હોવાના મુદ્દે ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. સ્થાનિક લોકોએ ખુલ્લા કૂવાઓને સુરક્ષિત બનાવવા અને વન્યપ્રાણીઓના સંરક્ષણ માટે વધુ અસરકારક પગલાં ભરવાની માંગ પણ ઉઠાવી છે.
આ અંગે રાજુલા રેંજના RFO ડી.કે મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, અમને મેસેજ મળ્યો હતો કે અહીં એક કૂવામાં શ્વાન અને સિંહ બંને પડી ગયેલા છે. જેથી વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સિંહને હાલ રેસ્ક્યૂ કરી બહાર કાઢવામાં આવ્યો છે. શ્વાનને પણ બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યો છે અને સિંહણને હાલ બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે.
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