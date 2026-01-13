અમરેલીમાં દીપડાનો આતંક યથાવત, ઘરના આંગણામાં રમતા 2 વર્ષના બાળક પર હુમલો કર્યો
બાળક પર હુમલો થતા પરિવારજનોએ બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. લોકોના અવાજ અને હાજરીને કારણે દીપડો ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો.
Published : January 13, 2026 at 3:49 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં દીપડાનો આતંક યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. ખાંભા તાલુકાના હનુમાનપુર ગામની સીમમાં મોડી રાત્રીના સમયે દીપડાએ માસુમ બાળક પર હુમલો કરતાં વિસ્તારમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી.
હનુમાનપુર ગામ નજીક રમણીકભાઈ બોડાની વાડીમા ભાગ્યા તરીકે રહેતા પરિવારના 2 વર્ષના ઈશ્વર પરમાર નામના બાળક પર અચાનક દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો. બાજરીના પાકમાંથી બહાર આવેલા દીપડાએ બાળક પર ઝપાટો મારતાં તેના માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.
બાળક પર હુમલો થતા પરિવારજનોએ બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. લોકોના અવાજ અને હાજરીને કારણે દીપડો ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો, જેના કારણે બાળક મોતના મુખમાંથી બચી ગયો હતો. ગંભીર રીતે ઘાયલ બાળકને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતા વનવિભાગ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું હતું. દીપડાનું લોકેશન મેળવવા માટે વનવિભાગ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં સઘન શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. દીપડાના સતત હુમલાના બનાવોથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે અને વનવિભાગ દ્વારા વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.
આ ખાંભા નો જે વિસ્તાર છે એ ગીરને અડીને આવેલો વિસ્તાર છે. અહીં છાસવારે હિંસક પશુઓ ગામમાં આવી જતા હોય છે. અહીં પાલતુ પ્રાણીઓ ગામમાં બેઠા હોય તેના માટે શિકાર માટે પણ હિંસક દીપડાઓ અને સિંહ આવી ચડવાની ઘટનાવાર નવાર બનતી હોય છે ત્યારે આ ઈશ્વર નામના બે વર્ષના બાળકને બાજરીમાંથી આવી દીપડે ઉપાડી જતા હાલ આજે બાળકને સારવાર અર્થે ખાંભા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો જે એમની હાલત હાલ સ્થિર છે.
ઘટના અંગે બાળકના વાલી ભરતભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, વાડી વિસ્તારમાં મારો સાળો રહે છે અને ત્યાં મોટી-મોટી બાજરી છે. બાજરીની અંદરથી અચાનક દીપડો આવી ગયો અને છોકરા પર હુમલો કર્યો છે. માથાના ભાગ પર ઈંજા પહોંચી છે અને અહીં ખાંભા હોસ્પિટલમાં લાવ્યા છીએ.
આ પણ વાંચો: