અમરેલીમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે કીટલાથી માથું ફોડીને યુવકને લોહીલુહાણ કર્યો, પોલીસમાં નોંધાઈ ફરિયાદ
રકઝક દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બનતા સંદીપ ધાનાણીએ ધર્મકુમાર જોશીપુરા પર ચાના કીટલાથી હુમલો કર્યો હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
Published : September 22, 2026 at 3:23 PM IST
અમરેલી: અમરેલી શહેરમાં મોડી રાત્રે મારામારીની બનેલી ઘટનાએ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે. અમરેલી-સાવરકુંડલા બાયપાસ રોડ પર રાજચામુંડા પાનની દુકાન નજીક બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે થયેલી રકઝક બાદ એક યુવક પર ચાના કીટલાથી હુમલો કરાયો હોવાની ફરિયાદ સામે આવી છે. આ મામલે અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણી સામે પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, રાજચામુંડા પાનની દુકાન નજીક ધર્મકુમાર જોશીપુરા અને સંદીપ ધાનાણી વચ્ચે કોઈ મુદ્દે રકઝક થઈ હતી. રકઝક દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બનતા સંદીપ ધાનાણીએ ધર્મકુમાર જોશીપુરા પર ચાના કીટલાથી હુમલો કર્યો હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
હુમલાની ઘટનામાં ધર્મકુમાર જોશીપુરાને ઈજા થતાં તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમના માથાના ભાગે 9 ટાંકા આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં અમરેલી પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી.
CCTVમાં સમગ્ર ઘટનાના દૃશ્યો કેદ
મારામારીની આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રાજચામુંડા પાનની દુકાન નજીક લગાવવામાં આવેલા CCTV કેમેરામાં રકઝક અને ત્યારબાદ બનેલી મારામારીની ઘટનાના દૃશ્યો કેદ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા CCTV સહિતના પુરાવાઓના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અમરેલી સીટી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
આ બનાવ અંગે અમરેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં સંદીપ ધાનાણી સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. અમરેલી સીટી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એમ. ઝાલાના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને આરોપીની ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદમાં દર્શાવાયેલા આક્ષેપો તેમજ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સહિતના પુરાવાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા
મારામારીની ઘટનામાં આરોપી તરીકે નામ સામે આવેલા સંદીપ ધાનાણી અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ છે. તેઓ પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીના પિતરાઈ ભાઈ હોવાનું પણ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સામે મારામારીનો ગુનો નોંધાતા ઘટનાએ અમરેલીના રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા જગાવી છે.
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે અને પોલીસ કાર્યવાહી બાદ જ ઘટનાની સંપૂર્ણ હકીકત વધુ સ્પષ્ટ થશે.
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