અમરેલીમાં બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપ નેતા પર જીવલેણ હુમલો

દામનગરમાં બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય જનક તળાવિયા પણ હાજર હતા.

ભાજપ નેતા પર હુમલો
ભાજપ નેતા પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના દામનગર ખાતે ભાજપના મહામંત્રી પર જીવલેણ હુમલો થવાની ઘટના સામે આવતાં રાજકીય અને સ્થાનિક વર્તુળોમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર દામનગર ભાજપના મહામંત્રી પ્રકાશ તજા પર ઘાતક હથિયાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલો એટલો ગંભીર હતો કે તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત વખતે ભાજપના મહામંત્રી પર હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ દામનગરમાં બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય જનક તળાવિયા પણ હાજર હતા. એ દરમિયાન અચાનક થયેલા વિવાદ બાદ પ્રકાશ તજા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ કુટુંબીક કારણોને લઈને આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ચર્ચા છે.

ભાજપ નેતા પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

હુમલાખોર તરીકે હિરાભાઈ નવાપરા નામ સામે આવ્યું છે, જે અમરેલી જિલ્લા મધ્યસ્થ બેંકના ડાયરેક્ટર હોવાની માહિતી મળી રહી છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે બંને વ્યક્તિઓ ભાજપ સાથે સંકળાયેલા હોવાને કારણે આ ઘટનાએ રાજકીય રીતે પણ ચર્ચા જગાવી છે.

ભાજપ નેતાને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
ઘટના બાદ ધારાસભ્ય જનક તલાવિયાએ ઈજાગ્રસ્ત પ્રકાશ તજાને તરત પોતાની કારમાં દામનગર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમની હાલત ગંભીર જણાતા વધુ સારવાર માટે તેમને ભાવનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં જ અમરેલી પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક સક્રિય થયું હતું. અમરેલીના DySP ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. હાલમાં સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પોલીસ દ્વારા હુમલાના ચોક્કસ કારણો તથા પરિસ્થિતિ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

