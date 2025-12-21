અમરેલીમાં વધુ એક માનવભક્ષી દીપડાએ 5 વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધો, વન વિભાગ દોડતું થયું
અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ગોપાલગ્રામ નજીક આવેલી વાડીમાં દીપડાના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત થયું છે.
Published : December 21, 2025 at 7:09 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વન્યપ્રાણી, ખાસ કરીને દીપડાના હુમલાના બનાવોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. મજૂર પોતાના બાળક સાથે ગોપાલગ્રામમાં વાડીએ મજૂરી કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન દીપડો વાળમાંથી આવી ચડ્યો હતો અને આ પાંચ વર્ષના બાળકને ઉપાડી જતો રહ્યો હતો અહીંયા મજૂરો એ દેકારો મચાવતા દીપડો બાળકને છોડી દીધો હતો તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ મારફત એમને ચલાલા ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેમને ફરજ પરના ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
5 વર્ષના બાળકનું દીપડાના હુમલામાં મોત
વિગતો મુજબ, અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ગોપાલગ્રામ નજીક આવેલી વાડીમાં દીપડાના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત થયું છે. વાડીમાં તુવેરની ખેતીનું કામ ચાલી રહ્યું હતું તે દરમિયાન અચાનક દીપડો આવી બાળકને ઉઠાવી ગયો હતો. મૃતક બાળકની ઓળખ સાહિલ રાકેશભાઈ કટારા (ઉ.5) તરીકે થઈ છે, જે દાહોદ જિલ્લાનો રહેવાસી હતી.
દીપડો બાળકને ઉઠાવી લઈ જતા સ્થળ પર કામ કરી રહેલા સ્થાનિક ખેતમજૂરો અને લોકો દ્વારા રાડો પાડવામાં આવતા દીપડાએ બાળકને નીચે મૂકી દીધો અને ફરાર થઈ ગયો હતો. જોકે, ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા બાળકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બાળકના મોતની ઘટના સામે આવતા આસપાસના ખેડૂતો અને મજૂરોમાં ભય અને ફફડાટ ફેલાયો હતો. બનાવની જાણ થતા વનવિભાગ અને પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. મૃતક બાળકને વધુ કાર્યવાહી માટે ચલાલા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
તુવેર ખેતરમાં પકડી ગયો દીપડો
ધારી ગીર પૂર્વ ડિવિઝનના ACF પ્રતાપ ચાંદુએ જણાવ્યું હતું કે, આજે સવારે 9 વાગ્યાના અરસામાં એક દીપડા દ્વારા સાહિલ નામના બાળકને અહીં તુવેરનું ખેતર છે, એમાંથી પકડીને ઈજા પહોંચાડી હતી. ઈજા પહોંચાડ્યા બાદ તેને સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તેનું મૃત્યુ થયું હતું. હાલમાં 3 પીંજરા મૂકવામાં આવ્યા છે અને સ્ટાફનું સ્કેનિંગ શરૂ છે. દીપડાને પકડવાની કાર્યવાહી શરૂ છે.
અગાઉ પણ 1 વર્ષની બાળકી પર દીપડાના હુમલાની ઘટના બની હતી
અમરેલીમાં બાળકો પર દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ વધી રહી છે. આ પહેલા 28 નવેમ્બરે ધારીના ત્રંબકપુર ગામમાં પુરુષોતમ ભાઈ મોરી નામના વ્યક્તિની વાડીમાં રહેતા પરપ્રાંતિય મજૂર પરિવારની બાળકીને દીપડો ઉઠાવી ગયો હતો. બાળકીની માતા રસોઈ બનાવી રહી હતી તે સમયે બાળકી (રિંકુ ઉ.1 વર્ષ) માતાની બાજુમાં બેઠી હતી. તે દરમિયાન અચાનક દીપડો આવી ગયો હતો અને રસોઈ બનાવી રહેલ માતા કંઈ વિચારે તે પહેલા જ દીપડો રિંકુ નામની બાળકીને ઉઠાવી ભાગી ગયો હતો. જેની પાછળ માતા વેલણ લઈ દોડતા આસપાસના લોકો પણ દોડી આવ્યા હતા અને દીપડાની પાછળ બૂમા બૂમ કરતા ખેતરથી 300 મીટર દૂર બાળકીને મૂકી દીપડો નાશી ગયેલો હતો.
આ પણ વાંચો: