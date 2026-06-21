ETV Bharat / state

અમરેલી: વિશ્વ યોગ દિવસે 100 વર્ષના જડીમા બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર, સદીની ઉંમરે યોગ કરી આપ્યો ફિટનેસનો સંદેશ

સદીની ઉંમર પાર કરી ચૂકેલા જડીમાએ વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે વિવિધ યોગાસનો કરીને ઉપસ્થિત લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા.

100 વર્ષની ઉંમરે કર્યા યોગ
100 વર્ષની ઉંમરે કર્યા યોગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 9:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: સમગ્ર દેશ સાથે અમરેલી જિલ્લામાં પણ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વિવિધ સ્થળોએ યોગ કાર્યક્રમો યોજાઈ લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે અમરેલી જિલ્લાના સાજીયાવદર ગામમાં વિશ્વ યોગ દિવસ દરમિયાન એક અનોખું અને પ્રેરણાદાયક દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં 100 વર્ષના જડીમા કટકિયા સૌના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા.

સદીની ઉંમર પાર કરી ચૂકેલા જડીમાએ વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે વિવિધ યોગાસનો કરીને ઉપસ્થિત લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. સામાન્ય રીતે આ ઉંમરે લોકો દૈનિક કાર્યો કરવામાં પણ મુશ્કેલી અનુભવતા હોય છે, ત્યારે જડીમાએ પોતાના ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને ફિટનેસથી યુવાનોને પણ શરમાવે તેવી તાકાત અને જુસ્સો દર્શાવ્યો હતો.

100 વર્ષની ઉંમરે કર્યા યોગ (ETV Bharat Gujarat)

જડીમાએ યોગ દ્વારા માત્ર પોતાની તંદુરસ્તી જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સમાજને પણ સ્વસ્થ જીવન જીવવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે વિવિધ યોગાસનો કરીને નિયમિત યોગ અને કસરતના મહત્વને ઉજાગર કર્યું હતું. તેમના આ જુસ્સા અને ફિટનેસને જોઈને ગામલોકો તેમજ ઉપસ્થિત લોકો મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા.

નાના એવા સાજીયાવદર ગામમાં ઉજવાયેલા વિશ્વ યોગ દિવસની આ અનોખી ઉજવણી હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. ખાસ કરીને 100 વર્ષની ઉંમરે જડીમા યોગ કરતા હોય તેવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો દ્વારા પણ તેમના ઉત્સાહ અને તંદુરસ્તીની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

જડીમાના યોગ પ્રત્યેના સમર્પણ અને તંદુરસ્ત જીવનશૈલીને કારણે ગામલોકોમાં પણ તેમની ખાસ ચર્ચા ચાલી રહી છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે આજના યુગમાં જ્યાં યુવાનો પણ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર બની રહ્યા છે ત્યાં સદીની ઉંમરે જડીમા દ્વારા આપવામાં આવેલો આ સંદેશ પ્રેરણારૂપ સાબિત થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢ: દાતાર પર્વત પર ઉજવાયો વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી, 3000 ફૂટ ઊંચાઈએ યોગનો મહિમા
  2. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026: રાજ્યભરમાં યોગ દિવસની ઉજવણી, વિવિધ સ્થળોએ યોગ દ્વારા સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિનો સંદેશ

TAGGED:

WORLD YOGA DAY
YOGA AT 100 YEARS AGE
AMRELI JADI MA YOGA
100 વર્ષની ઉંમરે યોગ
100 વર્ષની ઉંમરે યોગ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.