અમરેલી: જાફરાબાદમાં સ્ટેટ હાઈવે પર 10 સિંહોની લટાર, વનવિભાગે સુરક્ષિત રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો
જાફરાબાદ તાલુકાના લોઠપુર ગામ નજીક આવેલા વાંકો બાવળ વિસ્તારમાં સ્ટેટ હાઇવે પર રાત્રિના સમય દરમિયાન એક સાથે 10 સિંહોનું ટોળું આવી પહોંચ્યું હતું.
Published : March 8, 2026 at 9:06 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકામાં લોઠપુર ગામ નજીક સ્ટેટ હાઇવે પર એક સાથે 10 સિંહોનું ટોળું જોવા મળતાં સ્થાનિકોમાં અચંબો અને થોડો સમય ચિંતા ફેલાઈ હતી. જોકે વનવિભાગની સતર્કતા અને તાત્કાલિક કામગીરીના કારણે તમામ સિંહોને સુરક્ષિત રીતે રોડ પાર કરાવી જંગલ વિસ્તારમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ જાફરાબાદ તાલુકાના લોઠપુર ગામ નજીક આવેલા વાંકો બાવળ વિસ્તારમાં સ્ટેટ હાઇવે પર રાત્રિના લગભગ સાડા ત્રણ વાગ્યાના સમય દરમિયાન એક સાથે 10 સિંહોનું ટોળું આવી પહોંચ્યું હતું. રાત્રિના સમયે હાઇવે પર સિંહો જોવા મળતાં વાહનચાલકોમાં પણ આશ્ચર્ય જોવા મળ્યું હતું.
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ વનવિભાગના અધિકારીઓ અને સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. વનવિભાગ દ્વારા સિંહોના ટોળા પર સતત નજર રાખવામાં આવી હતી અને વાહનવ્યવહારને પણ થોડો સમય માટે ધીમો રાખીને સિંહોને સુરક્ષિત રીતે હાઇવે ક્રોસ કરાવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં સિંહોનું ટોળું જંગલ તરફ આગળ વધ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
તાજેતરમાં સિંહોના વાહન અકસ્માતમાં થયેલા મોતની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વનવિભાગ દ્વારા ગીર વિસ્તાર તેમજ આસપાસના હાઇવે પર ‘રાઉન્ડ ધ ક્લોક’ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે સિંહોની હલચલ વધારે રહેતી હોવાથી વનવિભાગના કર્મચારીઓ સતત સતર્ક રહે છે.
આ મામલે શેત્રુંજી ડિવિઝનના સબ DFO વિરલસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સિંહોની સુરક્ષા માટે વનવિભાગ રાત્રિ દરમિયાન રોડ અને હાઇવે પર ખાસ એલર્ટ રહે છે. વનવિભાગને માહિતી મળી કે સિંહોનું ટોળું રોડ નજીક છે. ત્યારે તાત્કાલિક સ્ટાફ સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો અને સંપૂર્ણ સુરક્ષા જાળવીને સિંહોને રોડ પાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સિંહોના આ ટોળાને જંગલ વિસ્તારમાં, બૃહદગીર તરફ સુરક્ષિત રીતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
વનવિભાગના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં તમામ સિંહો સુરક્ષિત છે અને તેમની હલચલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. વનવિભાગ દ્વારા સ્થાનિક લોકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો આવા સમયે સિંહો જોવા મળે તો ભીડ એકત્રિત ન કરે અને તાત્કાલિક વનવિભાગને જાણ કરે.
