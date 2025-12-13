અંબાજીમાં ફોરેસ્ટ અધિકારી-પોલીસ કર્મચારીઓ પર પથ્થર-તીરથી હુમલો, ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા
આ ઘટનામાં પોલીસ કર્મચારીઓ અને ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે અંબાજી સિવિલમાં ખસેડાયા હતા.
અંબાજી: અંબાજીના પાડલીયા ગામે ફોરેસ્ટની જમીન ખાલી કરવવા માટે ગયેલા ફોરેસ્ટ અધિકારી અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં પોલીસ કર્મચારીઓ અને ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. જેથી તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે અંબાજી સિવિલમાં ખસેડાયા હતા. જે બાદ વધુ સારવાર અર્થે તેમને પાલનપુર હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ નથી.
મહત્વનું છે કે પાડલીયા ગામે અધિકારીઓ જમીન ખાલી કરાવવા માટે ગયા હતા. ત્યારે તેમના પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે પથ્થરમારાની ઘટના બાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોએ પોલીસ ઉપર પણ પથ્થરમારો શરૂ કરી દીધો હતો, એટલે કે પોલીસ કર્મીઓ પણ આ હુમલાની ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તો એક પોલીસકર્મીને તીર પણ વાગ્યું હોવાની વિગતો છે.
ઘટના અંગે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડો. સુનિલ જોશીએ કહ્યું કે, અંબાજી પાસે પાડલીયા ગામ આગળ ફોરેસ્ટ અને પોલીસના કર્મચારીઓ ઉપર આદિવાસીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. જેની ખબર અમને વહેલા મળી જતા અમે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં તમામ પ્રકારના ડોક્ટર સાથે હાજર છીએ. અહીં ઓર્થોપેડિક, સર્જન, મેડિસિન, ફિઝિશિયન અને એનેસ્થેસિયાના ડોક્ટર તમામ હાજર છે. દર્દીઓ હાલ બે આવ્યા છે બંનેને માથામાં વાગેલું છે. બંનેના સીટી સ્કેન કરવામાં આવ્યા છે અને તે નોર્મલ છે. એક વ્યક્તિને હાથ-પગમાં વાગ્યું છે એટલે એના એક્સરે પણ અમે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. તેમને તાત્કાલિક સારવાર આપીને બંનેની સ્થિતિ સારી છે.
આ પહેલા ગઈકાલે વાવ થરાદના દિયોદર નજીક આવેલા મોજરૂ ગામે રેડ પાડવા ગયેલી પોલીસ પર બુટલેગરોએ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પોલીસ કર્મચારીઓને ઈજાઓ પહોંચી હતી. ત્યારે આજે વધુ એક વાર બનાસકાંઠાના અંબાજી નજીક આવેલા પાડલીયા આ ગામે ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારી ઉપર હુમલો કરવાની ઘટના બની છે.
