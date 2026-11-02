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અમદાવાદના નિકોલમાં બેકાબૂ ફોર્ચ્યુનર કારે ફૂટપાથ પર સૂતેલા 3 લોકોને અડફેટે લીધા, મહિલાનું મોત

ફોર્ચ્યુનર કારના ચાલકે કાર પરનો કાબૂ ગુમાવતા ફૂટપાથ પર સૂતેલા ત્રણ લોકોને અડફેટે લીધા હતા. જે બાદ કાર દિવાલમાં ઘૂસી ગઈ હતી.

અમદાવાદના નિકોલમાં ફોર્ચ્યુનર કારે ફૂટપાથ પર સૂતેલા 3 લોકોને અડફેટે લીધા
અમદાવાદના નિકોલમાં ફોર્ચ્યુનર કારે ફૂટપાથ પર સૂતેલા 3 લોકોને અડફેટે લીધા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2026 at 10:47 PM IST

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Updated : November 2, 2026 at 11:16 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં નિકોલ વિસ્તારની દેવસ્ય સ્કૂલ પાસે અકસ્માતની ઘટના બની છે. ફોર્ચ્યુનર કારના ચાલકે કાર પરનો કાબૂ ગુમાવતા ફૂટપાથ પર સૂતેલા ત્રણ લોકોને અડફેટે લીધા હતા. જે બાદ કાર દિવાલમાં ઘૂસી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ત્રણેય લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન એક મહિલાનું મોત થયું છે, જ્યારે અન્ય બે ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલી દેવાશ્ય સ્કૂલની બાજુમાં ફૂટપાથ પર આરામ કરી રહેલા એક પરિવારને ફોર્ચ્યુનર કારના ચાલકે બેફામ અને ગફલતભરી રીતે વાહન હંકારી અકસ્માત સર્જ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં એક મહિલાનું ગંભીર ઇજાઓના કારણે મૃત્યુ થયું છે, જ્યારે અન્ય બે વ્યક્તિઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે.

ઘટનાને પગલે સ્થળ પર લોકોનાં ટોળાં એકત્ર થયાં હતાં. તો બીજી તરફ 108 એમ્બ્યૂલન્સ અને પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચીને ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. જાણકારી મુજબ કાર રિંગ રોડ તરફથી આવી રહી હતી. હાલમાં ફોર્ચ્યુનર કારના ચાલકને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ચાલકે નશાકારક દ્રવ્યોનું સેવન કર્યું હતું કે કેમ તે અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ મામલે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમદાવાદના નિકોલમાં ફોર્ચ્યુનર કારે ફૂટપાથ પર સૂતેલા 3 લોકોને અડફેટે લીધા (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે આઈ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના PI સુમેરાયાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ફોર્ચ્યુનર કારના ચાલકે ફૂટપાથ પર સૂતેલા લોકોને અડફેટે લીધા હતા. અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મોત થયું છે, જ્યારે બે લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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Last Updated : November 2, 2026 at 11:16 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD CAR ACCIDENT
NIKOL CAR ACCIDENT
FORTUNER CAR ACCIDENT IN AHMEDABAD
ફોર્ચ્યુનરે 3ને અડફેટે લીધા
અમદાવાદમાં કાર અકસ્માત

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