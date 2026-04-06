ચાંદખેડામાં બહારથી ખરીદેલા ખીરુંના ઢોસા બનાવીને ખાધા બાદ 2 બાળકીના મોત, માતા-પિતાની હાલત ગંભીર
1 એપ્રિલના રોજ પરિવારે બજારમાંથી ઢોસા બનાવવા માટે ખીરું મંગાવ્યું હતું. પરિવારના સભ્યોએ તેમાંથી ઢોસા બનાવીને ખાધા બાદ ધીમે ધીમે તમામની તબિયત લથડવા લાગી હતી.
Published : April 6, 2026 at 7:13 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં કાળજું કંપાવી મૂકે તેવી દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં બજારમાંથી લાવવામાં આવેલા ઢોસાના ખીરું ખાધા બાદ એક જ પરિવારની બે માસૂમ દીકરીઓના કરુણ મોત નીપજ્યા હોવાનો આક્ષેપ પરિવાર કરી રહ્યો છે, જ્યારે માતા-પિતા હાલ હોસ્પિટલમાં જીવન અને મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહ્યા છે.
સમગ્ર કેસની વાત કરીએ તો 1 એપ્રિલના રોજ પરિવારે બજારમાંથી ઢોસા બનાવવા માટે ખીરું મંગાવ્યું હતું. પરિવારના સભ્યોએ તેમાંથી ઢોસા બનાવીને ખાધા બાદ ધીમે ધીમે તમામની તબિયત લથડવા લાગી હતી. મૃતક બાળકીઓના દાદા ગૌરીશંકર પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, તે દિવસે પરિવાર ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ગયો હતો, પરંતુ તેમના દીકરાએ બહારનું ખાવાનું નકારીને ઘરે જઈ ઢોસા ખાવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારબાદ રાત્રે આશરે 8 વાગ્યે તેમના દીકરાએ ઘનશ્યામ ડેરી પરથી ખીરું ખરીદ્યું હતું.
આ ખીરામાંથી બનાવેલા ઢોસા ખાધા બાદ બીજા જ દિવસે યુવકની તબિયત બગડી અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડ્યો. જોકે, તે જ દિવસે સાંજે તેની પત્ની અને મોટી દીકરીએ એ જ ખીરામાંથી ફરી ઢોસા બનાવી ખાધા, જેના બીજા દિવસે તેમની તબિયત પણ બગડી ગઈ.
પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ કે 3 એપ્રિલે ત્રણ માસની નાની બાળકીનું મૃત્યુ થયું. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, બાળકીએ માતાનું દૂધ પીધું હોવાથી તેની તબિયત વધુ ખરાબ થઈ હતી. ત્યારબાદ 5 એપ્રિલે 4 વર્ષની મોટી દીકરીનું પણ મોત નીપજ્યું, જેના કારણે સમગ્ર પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. હાલ યુવક વિમલકુમાર અને તેની પત્ની ભાવના ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. બે નાની દીકરીઓ મિષ્ટિ અને રાહા ના મોતથી પરિવાર તૂટી પડ્યો છે. પરિવારના સભ્યો દ્વારા આ મામલે પોલીસ પાસે ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી છે. તેઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ ઘટના બાદ પણ તંત્ર તરફથી યોગ્ય કામગીરી કરવામાં આવી નથી.
આ સમગ્ર મામલે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.કે મકવાણાએ જણાવ્યું કે, 5 એપ્રિલે ફરિયાદ મળ્યા બાદ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 1 એપ્રિલે લાવવામાં આવેલા ખીરામાંથી ઢોસા બનાવી ખાધા બાદ પરિવારના સભ્યો બીમાર પડ્યા હતા. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે, મૃતકો અને ઘનશ્યામ ડેરી ખાતે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હાલ સુધી મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના રિપોર્ટ બાદ જ હકીકત સામે આવશે.
હાલ સમગ્ર શહેરમાં આ ઘટના ચકચાર મચાવી રહી છે. એક સામાન્ય ખાદ્ય વસ્તુ કેવી રીતે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે તે પ્રશ્ન લોકોમાં ભય ઉભો કરી રહ્યો છે. હવે સૌની નજર તપાસ પર છે કે આ દુર્ઘટનામાં જવાબદાર કોણ અને પરિવારને ક્યારે ન્યાય મળશે.
