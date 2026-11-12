અમદાવાદમાં વાહનો પાર્કિંગ ફીમાં વધારો થવાની શક્યતા, કોન્ટ્રાક્ટની બાકી મુદત પ્રમાણે લાયસન્સ ફીમાં પણ વધારો કરાશે AMC
અમદાવાદમાં પાર્કિંગના દરમાં એકસૂત્રતા લાવવાની તૈયારી, જૂના કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ નવા દર લાગુ કરવા AMC કરશે ચર્ચા
Published : November 12, 2026 at 3:56 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં પાર્કિંગની સમસ્યા અને અલગ-અલગ સ્થળોએ વસૂલવામાં આવતા પાર્કિંગના દરમાં એકસૂત્રતા લાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા મહત્વની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. હવે શહેરમાં માત્ર નવા પાર્કિંગ કોન્ટ્રાક્ટમાં જ નહીં, પરંતુ અગાઉથી કાર્યરત પાર્કિંગ કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ નવા સુધારેલા દર લાગુ કરવા માટે સમજાવવામાં આવશે. આ અંગે જૂના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે બેઠક યોજીને ચર્ચા કરવામાં આવશે અને તેમની લાયસન્સ ફીમાં કેટલો વધારો કરી શકાય તે નક્કી કરવામાં આવશે.
AMCની સાપ્તાહિક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક બાદ ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં પાર્કિંગ વ્યવસ્થાને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવા માટે પાર્કિંગની લાયસન્સ ફી અને દરના પુનઃનિર્ધારણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જેમાં ઓફસ્ટ્રીટ પાર્કિંગ, ઓનસ્ટ્રીટ પાર્કિંગ તેમજ વધુ ગીચતા ધરાવતા વિસ્તારો માટે એકસમાન દર નક્કી કરવાની દિશામાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હાલમાં પાર્કિંગ નીતિ અંતર્ગત અલગ-અલગ દરની જોગવાઈ છે. ઉપરાંત દર ત્રણ વર્ષે પાર્કિંગના દરની સમીક્ષા કરવાની બાબત પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે.
આસપાસનાં પાર્કિંગમાં અલગ દરની સમસ્યા ઊભી ન થાય
AMC દ્વારા નવી પાર્કિંગ જગ્યાઓ માટે સુધારેલા દર લાગુ કરવામાં આવે અને જૂના કોન્ટ્રાક્ટમાં અગાઉના દર ચાલુ રહે તો એક જ વિસ્તારમાં આવેલી બે પાર્કિંગ જગ્યાઓમાં અલગ-અલગ દર વસૂલવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. જેના કારણે વાહનચાલકોને મુશ્કેલી પડે અને પાર્કિંગ વ્યવસ્થામાં અસમાનતા ઊભી થાય તેવી શક્યતા છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્પોરેશન હવે જૂના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે પણ ચર્ચા કરીને નવી વ્યવસ્થા લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
રૂ.10ના બદલે રૂ.15નો દર થાય તો લાયસન્સ ફીમાં પણ વધારો
ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે ઉદાહરણ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, જો અગાઉ કોઈ પાર્કિંગમાં પ્રતિ વાહન રૂ.10 વસૂલવામાં આવતા હોય અને નવી વ્યવસ્થામાં આ દર વધારીને રૂ.15 કરવામાં આવે તો તે પ્રમાણે કોર્પોરેશનને ચૂકવવામાં આવતી લાયસન્સ ફીમાં પણ વધારો કરવો પડશે. આ માટે જૂના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે પરામર્શ કરીને નવી લાયસન્સ ફી નક્કી કરવામાં આવશે.
ખાસ કરીને જે કોન્ટ્રાક્ટની મુદત પૂર્ણ થવામાં એક મહિનો કે એક વર્ષ જેટલો સમય બાકી હોય તેવા કિસ્સામાં બાકી રહેલા સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોરેટા પદ્ધતિથી લાયસન્સ ફીની ગણતરી કરવામાં આવશે. એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટની બાકી મુદત પ્રમાણે નવી લાયસન્સ ફી નક્કી કરવામાં આવશે.
જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ વધારવા AMCનો પ્રયાસ
સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન કમલેશભાઈ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ આપવામાં આવેલા અને હજુ મુદત પૂર્ણ ન થઈ હોય તેવા પાર્કિંગ કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનો હેતુ શહેરનાં તમામ પાર્કિંગ સ્થળોએ સમાન દરની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની સાથે કોર્પોરેશનની આવકમાં પણ યોગ્ય વધારો કરવાનો છે.
બીજી તરફ, નાગરિકો પોતાના ખાનગી વાહનોનો ઉપયોગ ઘટાડીને જાહેર પરિવહનનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે તે બાબતને પણ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આ માટે AMC દ્વારા બસોની સંખ્યા વધારવા તેમજ લાસ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
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