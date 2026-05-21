અમદાવાદમાં હાઈબ્રીડ ગાંજાનો મોટો પર્દાફાશ: મર્સીડીઝ કારમાંથી રૂ.69 લાખનો જથ્થો ઝડપાયો
વિજય ચાર રસ્તા પાસે શંકાસ્પદ મર્સિડીઝ કારને રોકીને તપાસ કરતા કારમાંથી ટ્રોલી બેગમાં ભરેલો હાઈબ્રીડ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.
Published : May 21, 2026 at 8:21 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં નશાના કાળા કારોબાર સામે SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. શહેરના વિજય ચાર રસ્તા નજીકથી મર્સિડીઝ કારમાં લઈ જવાતો હાઈબ્રીડ ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બે આરોપીઓને ફરાર જાહેર કરીને તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
SOGને મળેલી બાતમીના આધારે મોડી રાત્રે વિજય ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. દરમિયાન એક શંકાસ્પદ મર્સિડીઝ કારને રોકીને તપાસ કરતા કારમાંથી ટ્રોલી બેગમાં ભરેલો હાઈબ્રીડ ગાંજો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે કારમાં સવાર હાર્દિક કલાલ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસેથી કુલ 1.975 કિલો હાઈબ્રીડ ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. FSLની તપાસમાં જપ્ત કરાયેલ પદાર્થ હાઈબ્રીડ ગાંજો હોવાનું સાબિત થયું છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે, ઝડપાયેલા ગાંજાની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત રૂ.69 લાખથી વધુ થાય છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે માત્ર ગાંજો જ નહીં પરંતુ મર્સીડીઝ કાર, આઈફોન મોબાઇલ અને અન્ય મહત્વના દસ્તાવેજો સહિત કુલ રૂ.79.67 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
આ મામલે ACP SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસ.એસ. નિનામાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ સમગ્ર નેટવર્ક રાજસ્થાનથી સંચાલિત થતું હતું. આરોપીઓ એરપોર્ટ નજીકથી ટ્રોલી બેગ મારફતે હાઈબ્રીડ ગાંજાની હેરફેર કરતા હતા. હાલ પ્રદીપ કલાલ અને ભવ્ય ઉર્ફે છોટુ નામના બે આરોપીઓને ફરાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની શોધખોળ માટે અલગ-અલગ ટીમો કામે લાગી છે. SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો, સપ્લાય ચેઇન અને રાજ્ય બહારના કનેક્શન સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: