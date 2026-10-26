અમદાવાદમાં 25 કરોડના ડ્રગ્સ કેસનો મુખ્ય આરોપી ભાગવા જતા પોલીસે પગમાં ગોળી મારી, પોલીસકર્મી પણ ઈજાગ્રસ્ત
ડ્રગ્સ કેસમાં ધરપકડ બાદ મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જતી વખતે આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના અહેવાલ વચ્ચે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ નજીક ફાયરિંગની ઘટના બની છે.
Published : October 26, 2026 at 7:46 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ₹25.71 કરોડના હેરોઈન અને MD ડ્રગ્સ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ કેસમાં ઝડપાયેલા મુખ્ય આરોપી કફીલ એહમદ ઉર્ફે જાવેદ અન્સારીએ મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જતી વખતે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. સોમવારે સાંજે આશરે 4:30 વાગ્યે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ નજીક બનેલી આ ઘટનામાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ગોળી આરોપીના પગમાં વાગતાં તે ઘાયલ થયો હતો. બીજી તરફ, પોલીસ સાથેની ઝપાઝપી દરમિયાન PSI રાવલ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની માહિતી છે.
આરોપીને નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ માટે લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI વી.બી. આલ અને તેમની ટીમ તેની સાથે હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કરતાં પરિસ્થિતિ વણસી હતી અને ફાયરિંગ થયું હતું.
દિલ્હીથી રાજકોટ જતો હતો ડ્રગ્સનો જથ્થો, અમદાવાદમાં ઝડપાયો
સમગ્ર કેસની શરૂઆત સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીથી થઈ હતી. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP ભાવેશ રોજિયાને માહિતી મળી હતી કે ડ્રગ્સના કેસમાં અગાઉથી જેલમાં રહેલો અને પેરોલ પર છૂટેલો કફીલ એહમદ દિલ્હીથી ડ્રગ્સનો જથ્થો લઈને નીકળ્યો છે અને અમદાવાદ થઈ રાજકોટ તરફ જવાનો છે.
આ બાતમી મળ્યા બાદ DCP ભાવેશ રોજિયાએ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર, ક્રાઈમ JCP શરદ સિંઘલ અને DCP અજી રાજીયન વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI પી.એમ. ધાકડા અને PI વી.બી. આલની આગેવાની હેઠળ બે ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI એસ.એન. પરમાર પણ પોતાની ટીમ સાથે અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા.
CTM ટોલનાકા પાસે ત્રણ ટીમે ગોઠવ્યો હતો ઘેરો
મળતી માહિતી મુજબ, 20 ઓક્ટોબરની સાંજે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ત્રણ ટીમ અલગ-અલગ વાહનોમાં CTM એક્સપ્રેસ હાઈવે ટોલનાકા પાસે પહોંચી હતી. ટીમના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ અલગ-અલગ સ્થળે ગોઠવાયા હતા, જેથી શંકાસ્પદ વાહનને રોકી શકાય.
રાત્રે આશરે 8:45 વાગ્યે દિલ્હી પાસિંગની કાળા રંગની XUV કાર ત્યાં આવી હતી. પોલીસની ટીમોએ સંકલન કરીને કારને રોકી તપાસ હાથ ધરી હતી. કારમાંથી કફીલ એહમદ ઉર્ફે જાવેદ અન્સારી, તિફેલ નોખેજ અને મોહમ્મદ ઈમરાન ઉર્ફે રાજા અલવી મળી આવ્યા હતા.
પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન તેમની પાસેથી ₹25.71 કરોડની કિંમતનું હેરોઈન અને MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હોવાની માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી બાદથી મુખ્ય આરોપી કફીલ એહમદ પોલીસ કસ્ટડીમાં હતો.
હવે ફાયરિંગની ઘટનાની તપાસ
ડ્રગ્સ કેસમાં ધરપકડ બાદ મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જતી વખતે આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના અહેવાલ વચ્ચે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ નજીક ફાયરિંગની ઘટના બની છે. આ ઘટનામાં આરોપી કફીલ એહમદ અને PSI રાવલ બંને ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની માહિતી છે.
હાલમાં ફાયરિંગની પરિસ્થિતિ, આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કેવી રીતે કર્યો અને પોલીસ દ્વારા કયા સંજોગોમાં ગોળી ચલાવવામાં આવી તે અંગે વધુ સત્તાવાર વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. આ મામલે પોલીસની આગળની કાર્યવાહી અને તપાસમાં સામે આવતી વિગતો મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
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