અમદાવાદ: એસજી હાઇવેના સોલિટેર બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ, 20થી વધુ ફાયર ગાડીઓની જહેમત બાદ કાબુ મેળવાયો
Published : May 22, 2026 at 7:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના એસ.જી. હાઇવે પર મકરબા નજીક આવેલા સોલિટેર કોર્પોરેટ બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટનાએ ભારે અફરાતફરી મચાવી દીધી હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે થોડા જ સમયમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા આખા વિસ્તારમાં દેખાવા લાગ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.
બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળ પર આગ લાગી હતી. જોકે આગ ઝડપથી ફેલાતાં ચોથા અને પાંચમા માળ સુધી પણ તેની અસર પહોંચી હતી. આગ વધતા બિલ્ડિંગમાં હાજર લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. જેને પગલે ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે જણાવ્યું હતું કે, એસજી હાઈવે પર લાગેલી આ આગ પર કલાકોની ભારે જહેમત બાદ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળે 20થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ અને અંદાજે 80 જેટલા ફાયર જવાનો દ્વારા સતત ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું.
ફાયર વિભાગ માટે સૌથી મોટો પડકાર બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને સલામત બહાર કાઢવાનો હતો. ટીમ દ્વારા કાચના પાર્ટીશન તોડીને અંદર પહોંચવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન અંદાજે 50 લોકોને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નોંધાઈ નથી.
ફાયર વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં છે અને કુલિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે જેથી ફરી આગ ભભૂકી ન ઊઠે. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સામે આવ્યું નથી પરંતુ પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ એસીના કમ્પ્રેસરમાં શોર્ટ સર્કિટ અથવા ટેક્નિકલ ખામીના કારણે આગ લાગી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ઘટના બાદ હવે ફાયર વિભાગ અને ઇલેક્ટ્રિકલ ટીમ દ્વારા ટેક્નિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બિલ્ડિંગના વીજ લોડ કેલ્ક્યુલેશન, ફ્લોર પ્લાન અને કમ્પાર્ટમેન્ટ પ્લાન સહિતની બાબતોની વિગતવાર ચકાસણી કરવામાં આવશે. આગ સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં તે મુદ્દે પણ તપાસ હાથ ધરાશે.
