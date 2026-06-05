ETV Bharat / state

ટ્રક ડ્રાઇવરથી બન્યો કરોડપતિ! અધિકારીઓ સાથેના ફોટા બતાવીને પતિ-પત્નીએ લોકોનું 20 કરોડનું કરી નાખ્યું

કરોડોની છેતરપિંડી આચરનાર મહાઠગ પતિ-પત્નીની અનિલ ભીખાભાઈ વિભાણી અને તેની પત્ની વિમ્મી વિભાણીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

અધિકારીઓ સાથેના ફોટા બતાવીને પતિ-પત્નીએ લોકોનું 20 કરોડનું કરી નાખ્યું
અધિકારીઓ સાથેના ફોટા બતાવીને પતિ-પત્નીએ લોકોનું 20 કરોડનું કરી નાખ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW)એ કરોડોની છેતરપિંડી આચરનાર મહાઠગ પતિ-પત્નીની ધરપકડ કરીને મોટું કૌભાંડ બહાર લાવ્યું છે. પોલીસે અનિલ ભીખાભાઈ વિભાણી અને તેની પત્ની વિમ્મી વિભાણીની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બંનેએ અનેક લોકો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આરોપી અનિલ વિભાણીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ગંભીર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વર્ષ 2012માં સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં પોતાની પ્રથમ પત્નીની હત્યાના ગુનામાં પણ તેનું નામ સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ બીજી પત્ની વિમ્મી વિભાણી સાથે મળીને તેણે છેતરપિંડીનો કારોબાર શરૂ કર્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે.

અધિકારીઓ સાથેના ફોટા બતાવીને પતિ-પત્નીએ લોકોનું 20 કરોડનું કરી નાખ્યું (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓ લોકો પાસે એવો વિશ્વાસ ઉભો કરતા હતા કે તેમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ સાથે નજીકના સંબંધો છે. તેઓ અધિકારીઓ અને પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથેના ફોટોગ્રાફ બતાવી પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવતા અને ત્યારબાદ લોકોને મોટી રકમના કામ કરાવી આપવાના નામે ફસાવતા હતા. એક ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ કેનેડામાં ફસાયેલા અંદાજે 24 કરોડ રૂપિયા બહાર કઢાવી આપવાની લાલચ આપી હતી. આ બહાને ફરિયાદી પાસેથી 2 કરોડ 27 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે બાદમાં સમગ્ર મામલો છેતરપિંડીનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અનિલ વિભાણી અગાઉ ટ્રક ડ્રાઇવર તરીકે તેમજ પથ્થરની ખાણમાં સામાન્ય નોકરી કરતો હતો. પરંતુ વૈભવી જીવન જીવવાની લાલસામાં તેણે વર્ષ 2019થી છેતરપિંડીના ગુનાઓ આચરવાની શરૂઆત કરી હતી. ધીમે ધીમે તેણે કરોડોની સંપત્તિ અને વૈભવી જીવનશૈલી ઉભી કરી હતી.

EOWની તપાસમાં આરોપીઓ પાસેથી અંદાજે 20 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો વૈભવી ગાડીઓનો કાફલો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત પોલીસે 10 બેંક એકાઉન્ટ અને 3 લોકર પણ ફ્રીઝ કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીએ પોતાની દીકરીના લગ્નમાં 30 તોલા સોનું આપ્યું હોવાની પણ કબૂલાત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસને શંકા છે કે અનિલ અને વિમ્મી વિભાણીએ અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 15 જેટલા લોકોને નિશાન બનાવી 20 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી આચરી હોઈ શકે છે. તેથી હવે EOW અન્ય સંભવિત ભોગ બનનારાઓ અને નાણાકીય વ્યવહારોની પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

આ સમગ્ર મામલે DCP હિમકરસિંઘ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સામે ગંભીર આર્થિક ગુનાઓની તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં મોટી માત્રામાં સંપત્તિ, બેંક ખાતાં અને લોકરો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. અન્ય પીડિતો અને નાણાકીય વ્યવહારો અંગે પણ તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ EOWની આ કાર્યવાહી બાદ કરોડોની છેતરપિંડીના આ નેટવર્કમાં અન્ય કોઈ લોકો સંકળાયેલા છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. હાલમાં બંને આરોપીઓને કાયદેસરની કાર્યવાહી હેઠળ કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ: નરોડા GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં બ્લાસ્ટ, એક શ્રમિકનું મોત, ત્રણ ઘાયલ
  2. 'બુટલેગરોનો કેમિકલયુક્ત દારૂ પીવા કરતા ઘરે જાતે મહુડાનો દારૂ બનાવો', સાંસદ મનસુખ વસાવા

TAGGED:

FRAUD
AHMEDABAD POLICE
HUSBAND WIFE FRAUD
અમદાવાદ પોલીસ
AHMEDABAD POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.