ટ્રાફિક-પાર્કિંગની સમસ્યા નિવારવા AMCની સ્કીમ, કોમર્શિયલ એકમો ફ્રી પાર્કિંગ આપી શકશે સામે મિલકત વેરામાં રાહત મળશે
અમદાવાદમાં હોસ્પિટલ, શાળા, હોટલ, શોપિંગ કોમ્પલેક્ષ લોકોને ફ્રી પાર્કિંગ આપી શકશે બદલામાં AMC મિલકત વેરામાં રાહત આપશે
Published : May 25, 2026 at 9:20 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા નિવારવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક મહત્ત્વની સ્કીમ લઈને આવ્યું છે. AMC દ્વારા જાહેર કરાયેલી ‘કોમ્પ્રિહેન્સિવ પોલિસી 2026’ અંતર્ગત હવે જે પણ વ્યાવસાયિક એકમો નાગરિકોને ફ્રી પાર્કિંગની સુવિધા આપશે, તેમને પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં મોટી રાહત આપવામાં આવશે. જે એકમ નાગરિકોને નિ:શુલ્ક પાર્કિંગ આપશે તેને પાર્કિંગ એકમ પૂરતી મિલકત વેરામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
આ અંગે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રિદ્ધેશ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટ્રાફિક સમસ્યા નિવારવા માટે પહેલ કરવામાં આવી રહી છે. ટ્રાફિક સમસ્યા નિવારવા માટે લોકો સહયોગ કરે તે માટે આયોજન કરવામાં આવશે. હોસ્પિટલ, શાળા, શોપિંગ કોમ્પલેક્ષ, હોટલ પાર્કિંગ સ્પેસ લોકો માટે ખુલ્લો મૂકે તેને ટેકસમાં રાહત મળશે. આ એકમો પાર્કિંગ ચાર્જ લઈ શકશે નહીં. એકમોએ કન્સેન્ટ ફોર્મ ભરવાનું અને જગ્યા દર્શાવવાની રહેશે. એક વ્યકિતની નિમણુંક કરવાની રહેશે ઉપરાંત સાઈનેજ લાગવાના રહશે. અમદાવાદ પાર્ક એપ્લિકેશનમાં એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. જો એકમ વિનામુલ્યે પાર્કિંગ આપશે તો જ ટેક્સમાંથી રાહત મળશે.
અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવા તથા રસ્તાઓ પર વધતા અનધિકૃત પાર્કિંગના દબાણને ઘટાડવા માટે “કોમ્પ્રેહેન્સિવ પોલિસી 2026 ટુ ટ્રાન્સફોર્મ ટ્રાફિક, પાર્કિંગ, એન્ક્રોચમેન્ટ, રોડ સેફ્ટી એન્ડ કેટલ મેનેજમેન્ટ એક્રોસ ધ સિટી” અંતર્ગત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખાસ પહેલ કરવામાં આવી છે. જેમાં શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યાના અસરકારક નિરાકરણ માટે વ્યાવસાયિક એકમોનો સહયોગ મહત્વપૂર્ણ છે, તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આવા એકમોને પ્રોત્સાહન આપવા વિશેષ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કોણ-કોણ પાર્કિંગ ઉપલબ્ધ કરાવી શકશે?
આ અંતર્ગત, જે વ્યાવસાયિક એકમો પોતાની પાર્કિંગની જગ્યા નાગરિકોને નિ:શુલ્ક ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવશે તેમને પાર્કિંગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ ક્ષેત્રફળ પુરતી પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં વેરા માફીનો લાભ આપવામાં આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મુજબ નાગરિકોને ખાનગી પાર્કિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે, તો રસ્તાઓ પર થતા વાહનોના પાર્કિંગમાં ઘટાડો થશે અને શહેરમાં ટ્રાફિક દબાણ ઓછું કરવામાં મદદ મળશે. આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પરિપત્રિત સૂચનાઓ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ યોજનાનો લાભ શોપિંગ મોલ, થિયેટર, વીડિયો પાર્લર, મીની-પ્લેક્સ, મલ્ટીપ્લેક્સ, હોટલ, પાર્ટી પ્લોટ, કોમ્યુનિટી હોલ, વ્યાયામ કેન્દ્ર (જીમ્નેશિયમ), હોસ્પિટલ, સામાજિક સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તેમજ નેશનલ હાઈ-વે, રીંગ રોડ અને સ્ટેટ હાઈ-વે પર આવેલ રહેણાંક સિવાયના તમામ એકમોને મળશે.
કેવી રીતે આ પોલિસીનો લાભ લઈ શકાશે?
વેરામાફીનો આ લાભ મેળવવા માટે સંબંધિત વ્યાવસાયિક એકમોએ પોતાની પાર્કિંગ સુવિધા માટે કોઈપણ પ્રકારનો પાર્કિંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહેશે નહીં. આ ઉપરાંત, કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ “Parking Availability and Sharing Consent Form”માં જરૂરી વિગતો ભરી પાર્કિંગની જગ્યા નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવા સંમતિ આપવાની રહેશે.
તેમજ ફોર્મમાં ઉપલબ્ધ પાર્કિંગ જગ્યાનું કુલ ક્ષેત્રફળ ECS (Equivalent Car Space) મુજબ દર્શાવવાનું રહેશે, જેમાં 1 ECS = 2.5*5.5 = 13.75 ચોરસ મીટર ગણાશે. પાર્કિંગ વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિની નિમણૂંક કરવાની રહેશે અને આ વ્યક્તિએ AMCની અધિકૃત AmadaPark Applicationમાં પાર્ક થયેલ વાહનોની એન્ટ્રી કરવાની રહેશે, જેથી વાહનચાલકોને રિયલ ટાઇમ પાર્કિંગ ઉપલબ્ધતાની માહિતી મળી શકે. તે સાથે દિશાસૂચક સાઈનેજ તથા પાર્કિંગ બે (Parking Bay) પણ ફરજિયાત મૂકવાના રહેશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, જો કોઈ વ્યાવસાયિક એકમ પાર્કિંગ માટે ફી વસુલ કરશે, પાર્કિંગની જગ્યા નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવા સંમતિ નહીં આપે અથવા AmadaPark Applicationનો ઉપયોગ નહીં કરે તો તેવા એકમોને પ્રોપર્ટી ટેક્સ વેરામાફીનો લાભ મળશે નહીં.
આ ઉપરાંત, જે વ્યાવસાયિક એકમો વેરામાફીનો લાભ લેવા માંગતા નથી, તેમણે પોતાના પ્રિ-માઇસિસમાં આવેલી પાર્કિંગની જગ્યાના ક્ષેત્રફળ પર નિયત દરે પ્રોપર્ટી ટેક્સની આકારણી થાય તે માટે ફરજીયાત રીતે 60 દિવસની અંદર AMCની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર સેલ્ફ-એસેસમેન્ટ મોડ્યુલ મારફતે અરજી કરવાની રહેશે.
આ પણ વાંચો: