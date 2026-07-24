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ETV ભારત ગ્રાઉન્ડ ઝીરો: અમદાવાદમાં વરસાદનો કહેર, બોપલના સેન્ટોસા પાર્કમાં 8 ફૂટ પાણી; બોટથી 50 લોકોનું રેસ્ક્યૂ

હાલ સેન્ટોસા પાર્ક સહિત બોપલના અનેક વિસ્તારોમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે.

અમદાવાદમાં વરસાદનો કહેર
અમદાવાદમાં વરસાદનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 5:08 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર સ્થિતિ સર્જી છે. સૌથી વધુ અસર બોપલ વિસ્તારના સેન્ટોસા પાર્કમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં અનેક બંગલાઓમાં અંદાજે 8 ફૂટ સુધી વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં કરોડો રૂપિયાના વાહનો પાણીમાં તરતા જોવા મળ્યા, જ્યારે ઘરવખરી અને કિંમતી સામાનને પણ ભારે નુકસાન થયું છે.

ETV ભારતની ટીમ જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી ત્યારે સમગ્ર સોસાયટી પાણીમાં ગરકાવ જોવા મળી હતી. બંગલાઓના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. અનેક પરિવારો પોતાના ઘરો છોડીને સુરક્ષિત સ્થળે જવા મજબૂર બન્યા હતા, જ્યારે કેટલાક લોકો બોટની મદદથી બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ, રાજ્ય સરકારની વિવિધ ટીમો તેમજ ઇન્ડિયન આર્મીની મદદ લેવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી દરમિયાન બોટ દ્વારા અંદાજે 50 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં હજુ પણ રાહત અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.

અમદાવાદમાં વરસાદનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદ બાદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બોપલ-શેલા સહિતના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. તેમણે અધિકારીઓને પાણીના નિકાલ, રાહત અને બચાવ કામગીરી વધુ ઝડપી બનાવવા તેમજ અસરગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક તમામ જરૂરી સહાય ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ અને પદાધિકારીઓને પણ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી કામગીરીમાં જોડાવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે, થોડા જ કલાકોમાં સમગ્ર સોસાયટી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. અનેક ઘરોમાં કમરથી લઈને છતની નજીક સુધી પાણી ભરાઈ ગયું હતું, જેના કારણે પરિવારજનોને જીવ બચાવવા માટે ઘર છોડવાની ફરજ પડી હતી. વાહનો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફર્નિચર અને ઘરવખરીને ભારે નુકસાન થયું છે.

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, દર વર્ષે વરસાદ દરમિયાન આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાય છે, પરંતુ તેનો કાયમી ઉકેલ હજુ સુધી આવ્યો નથી. વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલ માટે મજબૂત અને લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી માંગ તેમણે ઉઠાવી છે.

હાલ સેન્ટોસા પાર્ક સહિત બોપલના અનેક વિસ્તારોમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. પાણી ધીમે ધીમે ઓસરી રહ્યું છે, પરંતુ અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે સામાન્ય જીવન ફરી શરૂ કરવામાં હજુ સમય લાગશે.

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TAGGED:

AHMEDABAD HEAVY RAIN
BOPAL SENTOSSA PARK
GUJARAT RAINFALL
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ
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