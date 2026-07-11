અમદાવાદની વધુ એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી પર શિક્ષકના અત્યાચારનો આક્ષેપ, ફૂટપટ્ટીના મારથી હાથ પર ઇજાના નિશાન પડ્યા
વિદ્યાર્થીના વાલીએ આરોપ લગાવ્યો કે, તેમનું બાળક ફ્રી પિરિયડ દરમિયાન વર્ગખંડની બારીમાંથી બહાર જોઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન શિક્ષકે કોઈ યોગ્ય કારણ વગર ફૂટપટ્ટી મારી.
Published : July 11, 2026 at 6:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની વધુ એક ખાનગી શાળામાં વિદ્યાર્થીને શિક્ષક દ્વારા માર માર્યાનો ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. ચાંદખેડા વિસ્તારમાં આવેલી અર્થ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને શિક્ષકે ફૂટપટ્ટીથી માર મારતા તેના હાથ પર ઇજા પહોંચી હોવાનું વાલીઓએ જણાવ્યું છે.
વિદ્યાર્થીના વાલીએ આરોપ લગાવ્યો કે, તેમનું બાળક ફ્રી પિરિયડ દરમિયાન વર્ગખંડની બારીમાંથી બહાર જોઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન શિક્ષક ગુસ્સે થઈ ગયા અને કોઈ યોગ્ય કારણ વગર ફૂટપટ્ટીથી માર માર્યો હતો. જેના કારણે બાળકના હાથ પર ઇજાના નિશાન પડ્યા છે. વાલીઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ઘટનાના એક દિવસ બાદ પણ બાળકના હાથ પર મારના નિશાન સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. બાળક આ ઘટનાથી એટલો ભયભીત થઈ ગયો છે કે હવે તે શાળાએ જવા માટે પણ તૈયાર નથી.
વાલીએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે, બે દિવસ પહેલા પણ તેમને શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની હાજરીમાં જ બાળકને ખીજવામાં આવ્યો હતો. શાળાના શિક્ષકોનું વર્તન યોગ્ય ન હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું. આ સમગ્ર મામલે વાલીઓએ શાળા તંત્ર સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને જવાબદાર શિક્ષક સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. બીજી તરફ, આ મામલે શાળા તંત્રનો સત્તાવાર પક્ષ હજુ સુધી સામે આવ્યો નથી. જો શાળા તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે તો તે પણ રજૂ કરવામાં આવશે.
આ ઘટના અંગે શાળાના આચાર્ય અનિતા શર્માએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, માર મારનાર શિક્ષક પાયલ મેડમ વિરુદ્ધ અમે કાર્યવાહી કરીશું. અમે બાહેધરી આપીએ છીએ કે આગામી દિવસો બાળકો સાથે દુર્વ્યવહાર ન થાય તે અંગે અમે તકેદારી રાખીશું. અને સમયાંતરે બાળકો અને વાલીઓ સાથે પણ અમે રિવ્યૂ કરીશું.
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