જીવતા પિતાને કાગળ પર દફનાવી દીધા! અમદાવાદમાં જમીન માટે ખુલ્યો વર્ષો જૂનો ‘ડેથ સર્ટિફિકેટ’ ખેલ
શેલા ગામની જમીન હડપવા આરોપી પુત્રએ પોતાના પિતાનું 15 એપ્રિલ 1985ના રોજ મૃત્યુ થયું હોવાનું દર્શાવતું કથિત બોગસ ડેથ સર્ટિફિકેટ તૈયાર કરાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.
Published : September 13, 2026 at 4:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં જમીન પચાવી પાડવા માટે જીવિત પિતાને કાગળ પર મૃત જાહેર કરી દેવાનો ચોંકાવનારો ખેલ સામે આવ્યો છે. શેલા ગામની જમીન હડપવાના હેતુથી આરોપી પુત્ર ખોડા રઘુનાથ દેસાઈએ પોતાના પિતા રઘુનાથ દેસાઈનું 15 એપ્રિલ 1985ના રોજ મૃત્યુ થયું હોવાનું દર્શાવતું કથિત બોગસ ડેથ સર્ટિફિકેટ તૈયાર કરાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. આ દસ્તાવેજના આધારે સરકારી કચેરીઓ અને સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં રજૂઆતો કરીને જમીન અંગેના બોગસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ સામે આવી છે.
આ સમગ્ર મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યા બાદ સાણંદ કોર્ટ દ્વારા બી-સમરી વિથ પ્રોસિક્યુશન મંજૂર કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટના આદેશની પ્રમાણિત નકલ મેળવ્યા બાદ આ કથિત ખોટા કેસમાં ભોગ બનેલા 72 વર્ષીય નિવૃત્ત વૃદ્ધ નૈમિષ પટેલે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
1991માં સાણંદ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં બોગસ દસ્તાવેજોનો આક્ષેપ
ફરિયાદ મુજબ શેલાની જમીનને લઈને સમગ્ર કથિત ષડયંત્રમાં વર્ષ 1991માં સાણંદ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં બોગસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં બોગસ અંગૂઠા અને સહીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. જમીનના દસ્તાવેજોમાં નકલી ખેડૂતો અને માલિકોને ઊભા કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ ફરિયાદમાં વિગતો આપવામાં આવી છે. આ કથિત ષડયંત્રમાં દિનેશ રામ પટેલ, જીવ આલુ ખોખર, નરેન્દ્રસિંહ અજીતસિંહ વાઘેલા, જમીન દલાલ ભાનુ વિજયસિંહ વાઘેલા અને નકલી ખેડૂત કાળુ દેસાઈ સહિતના લોકો સંડોવાયેલા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે જમીનના મૂળ ખેડૂત તરીકે દર્શાવવામાં આવેલા રઘુનાથ દેસાઈનું 1985માં મૃત્યુ થયું હોવાનું ડેથ સર્ટિફિકેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે તપાસમાં રઘુનાથ દેસાઈનું તે સમયે મૃત્યુ થયું જ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. એટલે કે જીવિત વ્યક્તિને સરકારી કાગળોમાં મૃત દર્શાવીને જમીનના દસ્તાવેજોમાં ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ થયો હોવાનો આક્ષેપ છે.
પોતાના ખેલને છુપાવવા વૃદ્ધ સામે 2020માં ફરિયાદ?
ફરિયાદ મુજબ, કથિત જમીન કૌભાંડને છુપાવવા અને પોતાના દસ્તાવેજોને સાચા સાબિત કરવા માટે મુખ્ય આરોપી ખોડા રઘુનાથ દેસાઈએ વર્ષ 2020માં 72 વર્ષીય નિવૃત્ત વૃદ્ધ નૈમિષ પટેલ તથા અન્ય કેટલાક લોકો સામે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
જોકે બાદમાં પોલીસ તપાસ આગળ વધતાં સમગ્ર મામલામાં અલગ જ હકીકત સામે આવી હતી. તપાસ દરમિયાન રઘુનાથ દેસાઈનું 1985માં મૃત્યુ થયું હોવાનું દર્શાવતા દસ્તાવેજ સામે સવાલો ઊભા થયા હતા અને હકીકતમાં તેમનું તે સમયે મૃત્યુ થયું ન હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
પોલીસ તપાસમાં કથિત ખેલનો પર્દાફાશ
આ સમગ્ર મામલે તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી હકીકતોના આધારે પોલીસે સાણંદ કોર્ટમાં બી-સમરી રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. આ રિપોર્ટ પર સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે બી-સમરી વિથ પ્રોસીક્યુશન મંજૂર કરવાનો હુકમ કર્યો હતો.
આ અંગે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનના PI S.V. ચૌધરીએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના આદેશ બાદ તેની પ્રમાણિત નકલ મેળવી લેવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ નૈમિષ પટેલની ફરિયાદના આધારે ખોડા રઘુનાથ દેસાઈ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. જમીનના દસ્તાવેજો, કથિત બોગસ ડેથ સર્ટિફિકેટ તથા અગાઉ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ સહિતના મુદ્દે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
PI એસ.વી. ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, આ મામલે કોર્ટના આદેશ અને અગાઉની તપાસના દસ્તાવેજોને આધારે કાર્યવાહી આગળ વધારવામાં આવી છે. હવે પોલીસ દ્વારા કથિત બોગસ દસ્તાવેજો કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા, તેમાં કોણ-કોણની ભૂમિકા હતી અને જમીનના વ્યવહારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
જીવિત વ્યક્તિનું ડેથ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે બન્યું?
આ કેસમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જો રઘુનાથ દેસાઈનું 1985માં મૃત્યુ થયું જ ન હતું, તો તેમના નામે મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે તૈયાર થયું અને તેનો ઉપયોગ જમીનના દસ્તાવેજોમાં કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો? ઉપરાંત 1991માં સાણંદ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં તૈયાર કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં બોગસ અંગૂઠા અને સહીઓનો ઉપયોગ થયો હોવાના આક્ષેપોની પણ તપાસ હવે પોલીસ કરશે.
આ ઉપરાંત વર્ષ 2020માં નૈમિષ પટેલ સહિતના લોકો સામે કરવામાં આવેલી ફરિયાદ પાછળનો હેતુ શું હતો અને તે ફરિયાદમાં રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો તથા દાવાઓ કેટલા સાચા હતા તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ કોર્ટના આદેશ બાદ બોપલ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે અને સમગ્ર જમીન વ્યવહાર સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો તથા અગાઉની પોલીસ તપાસના આધારે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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