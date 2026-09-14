અમદાવાદમાં 'પોલીસ' લખેલી કારે એક બાદ એક 6 વાહનોને ટક્કર મારી, ડ્રાઈવર નશામાં હોવાનો સ્થાનિકોનો આરોપ
સ્થાનિકોએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ 112 પર જાણ કરી હતી અને કારચાલકની ગાડીની ચાવી પણ કબજે કરી હતી.
Published : September 14, 2026 at 5:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે એક ગ્રે કલરની i10 કારના ચાલકે આડેધડ ડ્રાઇવિંગ કરી એક પછી એક છ વાહનોને ટક્કર મારતાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. ખાસ વાત એ હતી કે કારની આગળ ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટ જોવા મળી હતી. અકસ્માત બાદ સ્થાનિકોએ કારચાલકને રોક્યો ત્યારે તે નશામાં હોવાના આક્ષેપો સાથેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ઘટનાની જાણ થતાં બોપલ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને કારચાલક પ્રદ્યુમનસિંહ વાઘેલા સામે ગુનો નોંધી અટકાયત કરી તપાસ હાથ ધરી છે. કારચાલક પોલીસ કર્મચારી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
વાયરલ વીડિયોમાં ઘટનાસ્થળે હાજર લોકો કારચાલક અંગે વાત કરતા જોવા મળે છે. લોકોના જણાવ્યા મુજબ, કારચાલકે નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવીને રસ્તામાં એક પછી એક વાહનોને અડફેટે લીધાં હતાં. સ્થાનિકોએ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ 112 પર જાણ કરી હતી અને કારચાલકની ગાડીની ચાવી પણ કબજે કરી હતી.
વીડિયોમાં કારચાલકની સ્થિતિ અંગે પણ સ્થાનિકો દ્વારા નશામાં હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોના કહેવા મુજબ તે યોગ્ય રીતે ઊભો રહી શકે તેવી સ્થિતિમાં પણ ન હતો. ઘટનાને પગલે કેટલાક લોકોએ કારની ડેકી તેમજ અંદરના ભાગમાં તપાસ કરીને દારૂની બોટલ કે અન્ય કોઈ વસ્તુ છે કે નહીં તે જોવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, આવી સામગ્રી મળી હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ તપાસ બાદ જ થઈ શકે છે.
2 ફોર-વ્હીલર અને 4 ટુ-વ્હીલરને ટક્કર, જોરદાર અવાજથી લોકો બહાર આવ્યા
બોપલમાં રહેતા નિશિથ શાહે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, તેઓ અક્ષરધામ બંગલોઝ ખાતે પોતાના નિવાસસ્થાને હતા. દરમિયાન રાત્રે આશરે 8:30 વાગ્યે ઘરની બહારથી જોરદાર અવાજ આવ્યો હતો. તેઓ બહાર આવ્યા ત્યારે ગ્રે કલરની i10 કારનો ચાલક બેદરકારીપૂર્વક કાર ચલાવી તેમની ડસ્ટર કારને ટક્કર મારી આગળ જતો જોવા મળ્યો હતો.
i10 કારચાલક થોડે આગળ જઈને રોકાયો હતો. તપાસ કરતાં એક નહીં પરંતુ કુલ બે ફોર-વ્હીલર અને ચાર ટુ-વ્હીલર, એટલે કે છ વાહનોને ટક્કર મારવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. અકસ્માતના પગલે આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા.
‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટે ઊભા કર્યા સવાલો
અકસ્મતમાં સામેલ i10 કારની આગળ ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટ જોવા મળતાં સ્થાનિકોમાં વધુ ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. સ્થાનિકોએ કારમાં બેઠેલા ચાલકને રોક્યો હતો. વાયરલ વીડિયોમાં લોકો કારચાલકની સ્થિતિ અંગે નશામાં હોવાના આક્ષેપ કરતા જોવા મળે છે. સ્થાનિકોએ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ઉતારી પોલીસને જાણ કરી હતી. જાણ થતાં બોપલ પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસે પ્રદ્યુમનસિંહ વાઘેલા સામે ગુનો નોંધી તેમની અટકાયત કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ફરિયાદમાં ‘પોલીસ’ પ્લેટનો ઉલ્લેખ કેમ નહીં?
આ સમગ્ર મામલામાં હવે કારની આગળ લગાવવામાં આવેલી ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટને લઈને પણ સવાલો ઊભા થયા છે. વાયરલ વીડિયોમાં કાર પર આ પ્લેટ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. જોકે, ફરિયાદની સામે આવેલી વિગતોમાં કાર પર ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટ હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી.
સાથે જ કારચાલક ખરેખર પોલીસ વિભાગ સાથે સંકળાયેલો છે કે કેમ તે અંગે પણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી. નશામાં ડ્રાઇવિંગના આક્ષેપો ઉપરાંત ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટ શા માટે લગાવવામાં આવી હતી અને તેનો ઉપયોગ કોણ કરી રહ્યું હતું, તે અંગે પણ તપાસમાં સ્પષ્ટતા થવાની બાકી છે.
હાલ બોપલ પોલીસે અકસ્માતના બનાવમાં પ્રદ્યુમનસિંહ વાઘેલાની અટકાયત કરી છે અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. કારચાલકની નશાની સ્થિતિ, ‘પોલીસ’ લખેલી પ્લેટનો ઉપયોગ અને છ વાહનોને થયેલા નુકસાન સહિતના મુદ્દે તપાસ બાદ વધુ હકીકતો સામે આવી શકે છે.
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