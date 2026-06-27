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અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં 50 લાખની લૂંટ, અકસ્માત સર્જી ચાલકને વાતોમાં રાખીને પૈસા ભરેલું બેગ ઉઠાવી લીધું

કમલેશ કાંતિ આંગડિયા પેઢીમાંથી રોકડ લઈને નીકળેલા કેયુર પટેલને બાઈક સવાર ચાર શખ્સોએ ટાર્ગેટ બનાવી ગણતરીની મિનિટોમાં લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા.

અમદાવાદમાં 50 લાખની લૂંટ
અમદાવાદમાં 50 લાખની લૂંટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 5:46 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ધોળાદિવસે ₹50 લાખની રોકડ લૂંટની ઘટનાએ ભારે ચકચાર મચાવી છે. કમલેશ કાંતિ આંગડિયા પેઢીમાંથી રોકડ લઈને નીકળેલા કેયુર પટેલને બાઈક સવાર ચાર શખ્સોએ ટાર્ગેટ બનાવી ગણતરીની મિનિટોમાં લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા. લૂંટાયેલી રકમ કોઢીયા હોસ્પિટલની ફાર્મસીની હોવાનું સામે આવ્યું છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ચાર આરોપીઓએ આંગડિયા પેઢીમાંથી બહાર નીકળતાની સાથે જ કેયુર પટેલનો પીછો શરૂ કર્યો હતો. કૃષ્ણનગરના મારુતિ પ્લાઝા નજીક પહોંચતા જ એક બાઈકને કારની પાછળ અથડાવ્યું હતું, આ બાદ કાર ચાલક નીચે ઉતરતા તેને પોતાની વાતોમાં રાખીને અન્ય શખ્સે કારનો પાછળનો કાચ તોડીને રૂપિયા 50 લાખ ભરેલી બેગ લૂંટી લીધી અને પળવારમાં સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા.

સમગ્ર ઘટનાને અત્યંત આયોજનબદ્ધ રીતે અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ કૃષ્ણનગર પોલીસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરી આરોપીઓની ઓળખ, તેમના ભાગવાના રૂટ અને ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાહનો અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને અન્ય પુરાવાના આધારે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.

આઈ ડિવિઝન એસીપી કૃણાલ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, આ મામલે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓને ઝડપવા માટે અલગ-અલગ પોલીસ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેક્નિકલ ઇનપુટ અને અન્ય માહિતીના આધારે તપાસ ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવશે તેવી આશા છે. પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીઓને રોકડની હેરફેર અંગે અગાઉથી કોઈ ચોક્કસ માહિતી હતી કે નહીં. ઘટનામાં કોઈ જાણભેદુની સંડોવણી છે કે કેમ તે મુદ્દે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. દિવસદહાડે શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.

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અમદાવાદમાં 50 લાખની લૂંટ
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