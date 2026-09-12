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વડોદરા: SMCની મોડી રાત્રે મોટી રેડ, 66 પેટી વિદેશી દારૂ સાથે ₹17 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે મોડી રાત્રે મોટી કાર્યવાહી કરી

કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે મોડી રાત્રે મોટી કાર્યવાહી કરી
કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે મોડી રાત્રે મોટી કાર્યવાહી કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 6:33 PM IST

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વડોદરા: દારૂબંધીના અમલ વચ્ચે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ એટલે કે SMCની ટીમે મોડી રાત્રે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં કરવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. SMCની ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી વિદેશી દારૂની કુલ 66 પેટીઓ મળી આવી હતી. તપાસ દરમિયાન આ પેટીઓમાંથી કુલ 2,208 બોટલ વિદેશી દારૂ રિકવર કરવામાં આવ્યો હતો. દારૂના જથ્થા ઉપરાંત અન્ય મુદ્દામાલ સહિત કુલ ₹17 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મોડી રાત્રે કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી બાદ SMCની ટીમે સમગ્ર મામલે આગળની તપાસ શરૂ કરી છે. વિદેશી દારૂનો આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, કોના સુધી પહોંચાડવાનો હતો અને તેની પાછળ કેટલા લોકોનું નેટવર્ક કાર્યરત છે તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આટલો મોટો દારૂનો જથ્થો મળી આવતાં સ્થાનિક સ્તરે પણ સવાલો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી અને દારૂબંધીના અમલને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જોકે, સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી અંગે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચતા પહેલાં સમગ્ર મામલે સત્તાવાર તપાસ અને હકીકતો સામે આવવી જરૂરી છે.
SMC દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી વડોદરા શહેરમાં દારૂના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને હેરફેર સામેની કામગીરી ફરી ચર્ચામાં આવી છે. અગાઉ પણ રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા સ્થાનિક પોલીસની હદમાં દરોડા પાડીને દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ કિસ્સામાં પણ SMCની ટીમે મળેલી માહિતીના આધારે સીધી કાર્યવાહી કરી હોવાનું જાણવા મળે છે.

હાલ SMC દ્વારા જપ્ત કરાયેલા 2,208 બોટલ વિદેશી દારૂની ગણતરી અને અન્ય મુદ્દામાલની વિગતો તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ દારૂના જથ્થા સાથે સંકળાયેલા લોકો અંગે માહિતી મેળવવા માટે તપાસને વધુ ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર મામલામાં સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે 66 પેટીમાં ભરેલો દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો અને તેને વડોદરા સુધી પહોંચાડવા પાછળ કયા લોકો સંકળાયેલા હતા. દારૂના સપ્લાયથી લઈને ડિલિવરી અને વેચાણ સુધીની કડી શોધવા SMC દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તપાસ આગળ વધશે તેમ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.

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SMC LIQUOR RAID
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