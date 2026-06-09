25 વર્ષ જૂના દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને જામીન: કોર્ટે કહ્યું –નાસતો-ફરતો નહોતો, તપાસ જ અટકી ગઈ હતી
વર્ષ 1999માં અમદાવાદના કણભા પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મ અને ઇજા પહોંચાડવાનો ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : June 9, 2026 at 5:37 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ દ્વારા વર્ષ 1999ના દુષ્કર્મ કેસમાં દાહોદના સુરમલ ડામોરને નિયમિત જામીન આપવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, છેલ્લા 25 વર્ષથી વધુ સમય દરમિયાન તપાસમાં ગંભીર વિલંબ થયો છે અને વર્ષ 2000 પછી કેસમાં કોઈ નોંધપાત્ર તપાસ કરવામાં આવી નથી.
પ્રસ્તુત કેસમાં વર્ષ 1999માં અમદાવાદના કણભા પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મ અને ઇજા પહોંચાડવાનો ગુનો નોંધાયો હતો. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે, આરોપીએ વહેલી સવારે ફરિયાદીની 25 વર્ષીય પત્ની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને બાદમાં ઈંટોના ટુકડા ફેંકી ઈજા પહોંચાડીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
આરોપી તરફથી વકીલ વિશાલ આર. તોમરે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, આરોપી નિર્દોષ છે અને તેની સામેના આરોપો પાયાવિહોણા છે. FIR ઘટના બાદ પાંચ દિવસના વિલંબથી નોંધાઈ હતી અને તે વિલંબ માટે કોઈ યોગ્ય કારણ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. ઉપરાંત, કેસની તપાસમાં 20થી 25 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વીતી જવાથી સમગ્ર કાર્યવાહી શંકાસ્પદ બની ગઈ છે. આરોપીનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી અને તે કોર્ટની તમામ શરતોનું પાલન કરવા તૈયાર છે.
બીજી તરફ, સરકારી વકીલે વિરોધ નોંધાવતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપી સામેનો ગુનો ગંભીર અને ઘૃણાસ્પદ પ્રકારનો છે. આરોપી લાંબા સમયથી નાસતો-ફરતો હતો અને તેને 5 મે, 2026ના રોજ જ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. જામીન આપવામાં આવશે તો તે પુરાવા સાથે છેડછાડ કરી શકે છે તેમજ સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાની શક્યતા છે.
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નોંધ કરી હતી કે, વર્ષ 2000 પછી કેસમાં કોઈ જ તપાસ કરવામાં આવી નથી. આરોપી દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો પરથી તે પોતાના દાહોદ જિલ્લાના ગામમાં સતત સક્રિય હોવાનું જણાય છે. તેથી તે લાંબા સમયથી ફરાર હતો એવી દલીલ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ માન્ય લાગતી નથી. કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં 25 વર્ષથી વધુનો વિલંબ થયો છે, જ્યારે આરોપી 5 મે, 2026થી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં હજુ લાંબો સમય લાગી શકે છે અને આવા સંજોગોમાં આરોપીને અનિશ્ચિત સમય સુધી જેલમાં રાખવું એ ટ્રાયલ પહેલાંની સજા સમાન બની શકે છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે આરોપીને 30 હજાર રૂપિયાના બોન્ડ પર શરતી જામીન મંજૂર કર્યા હતા. કોર્ટે શરત મૂકી હતી કે, આરોપીએ પોતાનું સાચું રહેઠાણનું સરનામું તપાસ અધિકારી અને ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવું પડશે, કોર્ટની મંજૂરી વિના દેશ છોડવો નહીં અને ટ્રાયલ દરમિયાન નિયમિત રીતે કોર્ટમાં હાજર રહેવું પડશે.
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