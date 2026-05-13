ટપાલ ટિકિટમાં ફરી જોવા મળ્યું સોમનાથ, 1967 અને 1976માં સોમનાથ મંદિરને આપ્યું હતું ટિકિટમાં સ્થાન
સોમનાથ મંદિરના પુનઃ નિર્માણ બાદ 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કો સ્વાભિમાન પર્વને અનુરૂપ અલગ રીતે કંડારવામાં આવ્યો છે.
Published : May 13, 2026 at 7:30 AM IST
જુનાગઢ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે સોમનાથ મંદિરની પ્રતિકૃતિ વાળી ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કાનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પૂર્વે 10 ઓક્ટોબર 1967 અને 1 નવેમ્બર 1976ના દિવસે ચોથી અને પાંચમી સિરીઝ અંતર્ગત ડેફીનેટીવ ટપાલ ટિકિટ સોમનાથ મંદિરની પ્રતિકૃતિ સાથે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. સોમનાથ મંદિરના પુનઃ નિર્માણ બાદ આજે 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કો સ્વાભિમાન પર્વને અનુરૂપ અલગ રીતે કંડારવામાં આવી છે.
સોમનાથ મંદિરનો સિક્કો અને ટપાલ ટિકિટ
સોમનાથ મંદિરના પુન નિર્માણને લઈને 75 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત સોમનાથ ખાતે સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 11 મેના રોજ 75 રૂપિયાનો સિક્કો કે જેમાં સોમનાથ મંદિરની પ્રતિકૃતિ કંડારવામાં આવી છે, તેની સાથે સોમનાથ મંદિરની ટપાલ ટિકિટ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વિમોચન કરવામાં આવી છે. સોમનાથ મંદિરના ભવ્ય ઈતિહાસને ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કાના માધ્યમથી પણ અમર રાખવાના પ્રયાસો અગાઉ પણ થઈ ચૂક્યા છે. વર્ષ 1967 અને 1976માં પણ સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલ ટપાલ ટિકિટ બહાર પાડવામાં આવી હતી.
ઇતિહાસકારની નજરે સોમનાથ
સોમનાથ મંદિરનો જાજરમાન ઇતિહાસ આજે પણ અલગ રીતે જોવા મળે છે. ભારતમાં બાર જ્યોતિર્લિંગો આવેલા છે, તે પૈકીનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એટલે સોમનાથ મંદિર. સોમનાથ મંદિરની સ્થાપના સ્વયં ભગવાન ચંદ્ર દ્વારા કરવામાં આવી હોવાની ધાર્મિક માન્યતા પણ જોડાયેલી છે. સોમનાથ મંદિર અનેક વખત લૂંટાતું, ધ્વંસ્ત કરાતું રહ્યું અને અંતે સરદાર પટેલના મક્કમ મનોબળથી પ્રભાસ તીર્થ ક્ષેત્રમાં સોમનાથ મંદિર પરિપૂર્ણ થયું, અને હવે તેમાં અનેક નવા પ્રકલ્પો અને વિકલ્પો ધીમે ધીમે ઉમેરાતા જાય છે.
Centuries of change, yet some symbols stand with quiet strength.— India Post (@IndiaPostOffice) May 11, 2026
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi today released a commemorative postage stamp dedicated to Somnath Temple, marking 1000 years of spiritual continuity, resilience, and civilisational significance.
Revered… pic.twitter.com/12BN4uPdQ3
સરદાર પટેલની ઈચ્છા બાદ ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડો રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા જે જગ્યા પર મંદિરને ધ્વંસ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાં શીલા પૂજન કરીને ફરીથી મંદિરના નવનિર્માણનું કાર્ય શરૂ કરાયું હતું, તે વખતે પણ યોજાયેલા ઉત્સવ જેવો જ ધાર્મિક પ્રસંગ સમગ્ર પ્રભાસ તીર્થ ક્ષેત્રમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ જે જગ્યા પર રોકાયા હતા તે નવાબના પેલેસને રાજેન્દ્ર ભુવન નામ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. જે આજે પણ જોવા મળે છે. ઘણા દિવસ સુધી ચાલેલા આ ઉત્સવમાં અનેક લોકો સોમનાથ આવતા હતા, જેના માટે ભોજન અને દર્શનની વ્યવસ્થા પણ સમગ્ર પ્રભાસ પાટણમાં કરવામાં આવી હતી.
ટપાલ ટિકિટનો રસપ્રદ ઇતિહાસ
ટપાલ ટિકિટનો સંગ્રહ કરતા યુસુફ ખાન તુર્કે સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલી કેટલીક ટપાલ ટિકિટનો રસપ્રદ ઇતિહાસ પણ આપ્યો હતો. ભારતના પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ચોથી અને પાંચમી સિરીઝમાં ડેફિનિટીવ ટપાલ ટિકિટ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. જેમાં 10 ઓક્ટોબર 1967 અને 1 નવેમ્બર 1976ના દિવસે સોમનાથ મંદિરની અલગ-અલગ ટપાલ ટિકિટો પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાઈ છે.
આ સિવાય પોસ્ટ વિભાગે કેદારનાથ, રામેશ્વરમ, ત્રંબકેશ્વર, ઓછા નાગનાથ, તિરુમાલા, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી, શ્રીશૈલમ, જગન્નાથપુરી, અક્ષરધામ, ખજુરાહો, યમુનોત્રી, શેત્રુંજય મંદિર, સાચી સ્તૂપ, લિંગરાજ ટેમ્પલ, મહાબોધી મંદિર, ગોલ્ડન ટેમ્પલ આવા અનેક ધર્મસ્થાનો સાથે જોડાયેલા તેના ઇતિહાસ અને તેની યાદમાં ટપાલ ટિકિટો ભારતના પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જેમાં પ્રથમ ટિકિટ 1967માં સોમનાથ મંદિરની પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી.