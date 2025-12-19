‘સુધરી જજો, બધાની બૂમો છે’, ઈડર તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં ACBની રેડ બાદ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની ટકોર

ETV Bharat / state

ઈડર તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં કરાર આધારિત કર્મચારીઓ કમલકુમાર પટેલ અને જીન્નતબેન પટેલ ACBના સકંજામાં આવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભ્રષ્ટાચાર સામે ACB દ્વારા કરવામાં આવેલી કડક કાર્યવાહીથી સમગ્ર જિલ્લામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઈડર તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં સેગ્રીગેશન શેડ અને ખાર કૂવા સંબંધિત વિકાસ કામોના બિલ મંજૂર કરવા બદલ અંદાજિત રૂ. 1 લાખ 25 હજારની લાંચ માંગવાના ગંભીર આરોપમાં કરાર આધારિત કર્મચારીઓ કમલકુમાર પટેલ અને જીન્નતબેન પટેલ ACBના સકંજામાં આવ્યા છે. છેલ્લા 12 વર્ષથી વધુ સમયથી ગ્રામ વિકાસ શાખામાં ક્લસ્ટર કોઓર્ડિનેટર તરીકે ફરજ બજાવતા આ કર્મચારીઓએ કામના બિલની કુલ રકમના 12 ટકા મુજબ લાંચની માંગ કરી હોવાનું ફરિયાદમાં સામે આવ્યું હતું. લાંચ આપવા ઇચ્છા ન ધરાવતા એક જાગૃત નાગરિકે હિંમત દાખવી ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેના આધારે સમગ્ર ટ્રેપની કાર્યવાહી ગોઠવવામાં આવી હતી.

તા. 18/12/2025ના રોજ ઈડર તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં ACB દ્વારા સફળ ટ્રેપ હાથ ધરાયો હતો. ટ્રેપ દરમિયાન આક્ષેપિત નં. 1 અને 2 એ રૂ. 1.25 લાખની લાંચ રૂબરૂ સ્વીકારી હતી, જ્યારે ત્રીજા આક્ષેપિત મેહુલકુમાર રાઠોડ દ્વારા ફોન પર હેતુલક્ષી વાતચીત કરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. લાંચ સ્વીકારતા જ ACBની ટીમે બંને આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી લીધા. આ દરમિયાન ACBની મહિલા પોલીસ મહિલા ઈન્સ્પેક્ટર ટી. એમ. પટેલ દ્વારા “સુધરી જજો, બધાની બૂમો છે” જેવી કડક ટકોર કરવામાં આવતા કચેરીમાં દોડધામ અને ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. ઘણા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ કચેરી છોડીને બહાર નીકળી ગયા હોવાનું પણ જોવા મળ્યું.

આ કાર્યવાહીથી તાલુકા પંચાયત કચેરીમાં અરજદારો તેમજ સ્ટાફમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો હતો. બંને આરોપીઓને લાંચની રકમ તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ સાથે ACBની ટીમ કચેરીમાંથી રવાના થઈ હતી. સમગ્ર ટ્રેપનું સુપરવિઝન ગાંધીનગર ACB એકમના મદદનીશ નિયામક એ. કે. પરમાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા અધિકારીની સ્પષ્ટ અને નિર્ભય કાર્યવાહીથી ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક સંદેશ મળ્યો હોવાનું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. જો કે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વારંવાર ACB ટ્રેપ થતી હોવા છતાં લાંચરૂપી ભ્રષ્ટાચાર હજુ યથાવત હોવાનું ચિંતાજનક ચિત્ર સામે આવ્યું છે.

