પરિણીતાને ત્રાસ મળતો હોય તો પિયર દબાણ ન કરે : આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના કેસમાં હાઇકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

આ કેસમાં વર્ષ 2003માં વલસાડ સેશન્સ કોર્ટે નિરંજન કુમાર મહેતાને ઘરેલુ હિંસા અને આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવી સાત વર્ષની સજા ફટકારી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 7:27 PM IST

અમદાવાદ: ત્રાસ અને આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના ગંભીર ગુનામાં સજા ભોગવી રહેલા પતિને ગુજરાત હાઇકોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. જસ્ટિસ ગીતા ગોપીની એકલ બેન્ચ સમક્ષ આ અપીલની સુનાવણી થઈ હતી. હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું છે કે, જો પરિણીતાને સાસરીમાં ત્રાસ મળતો હોય તો પિયર પક્ષે દીકરીને ફરી સાસરે મોકલવા દબાણ કરવું યોગ્ય નથી અને તેણીએ ક્યાં રહેવું તે નિર્ણય પોતે સ્વતંત્ર રીતે લેવાનો અધિકાર ધરાવે છે.

શું હતો સમગ્ર કેસ?
આ કેસમાં વર્ષ 2003માં વલસાડ સેશન્સ કોર્ટે નિરંજન કુમાર મહેતાને ઘરેલુ હિંસા અને આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવી સાત વર્ષની સજા ફટકારી હતી. આ ચુકાદા સામે આરોપીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી હતી. અપીલની વિસ્તૃત સુનાવણી બાદ જસ્ટિસ ગીતા ગોપી દ્વારા સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરી અરજદારને નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યો હતો.

કેસની વિગત મુજબ અરજદારના લગ્ન વર્ષ 1994માં થયા હતા. ફરિયાદ અનુસાર પતિ શરાબના નશામાં પત્નીને માર મારતો હતો. લગ્નના માત્ર બે વર્ષમાં પત્નીએ એક વર્ષના બાળક સાથે રેલવે ટ્રેક પર પડતું મૂકીને આપઘાત કરી લીધો હતો, જે ઘટના સમગ્ર કેસનું કેન્દ્રબિંદુ રહી હતી.

અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરતા વકીલ એચ.બી. શેઠે દલીલ કરી હતી કે, આરોપી સામે આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણાનો કોઈ સીધો કે સ્પષ્ટ ઈરાદો સાબિત થતો નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે આરોપીએ જામીન અરજી દાખલ કરી હતી, ત્યારે મૃતક મહિલાના પરિવારજનો દ્વારા કોઈ વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો ન હતો. પત્ની અને બાળકને અંતિમ વિધિ માટે અગ્નિદાહ પણ પતિએ જ આપ્યો હતો. એટલું જ નહીં, ઘટના બાદ બંને પરિવારો વચ્ચે સામાજિક અને લૌકિક વ્યવહાર પણ ચાલુ રહ્યો હતો.

વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નશાની હાલતમાં પતિ દ્વારા થયેલી મારામારી આપઘાતની દુષ્પ્રેરણા તરીકે ગણાવી શકાય નહીં. કેસમાં કોઈ સ્વતંત્ર સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી નથી. મૃતક મહિલાએ પતિના ત્રાસ અંગે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી નહોતી. દહેજ અથવા નાણાંની માગણી અંગે પણ કોઈ ફરિયાદ કે પુરાવા ઉપલબ્ધ નથી. લગ્નજીવન દરમિયાન ગંભીર ઇજાઓ કે મેડિકલ સારવાર લેવી પડી હોવાના પુરાવા પણ રજૂ થયા નથી. તેમજ મૃતક મહિલાએ ક્યારેય છૂટાછેડાની માંગ કરી નહોતી.

મહત્વનું છે કે, આ ચુકાદાથી આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના કેસોમાં પુરાવાની કસોટી અંગે મહત્વપૂર્ણ દિશા સ્પષ્ટ થાય છે. અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર પારિવારિક મતભેદ, ઘરેલુ ઝઘડા અથવા નશાની હાલતમાં થયેલી હિંસાના આધારે આપઘાત માટે સીધી દુષ્પ્રેરણા માનવી યોગ્ય નથી. સાથે જ આ ચુકાદો પરિણીત મહિલાના સ્વતંત્ર નિર્ણયના અધિકાર પર ભાર મૂકે છે અને પિયર પક્ષે દીકરીને સાસરે મોકલવા દબાણ ન કરવું જોઈએ. એવો મહત્વપૂર્ણ સામાજિક સંદેશ પણ આપે છે. ભવિષ્યમાં આપઘાત દુષ્પ્રેરણાના કેસોની તપાસ અને સુનાવણી દરમિયાન આ ચુકાદો માર્ગદર્શક રૂપે જોવામાં આવશે.

