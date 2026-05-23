ઘાટલોડિયા જમીન વિવાદ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો: ખેડૂતોને મળી રાહત, ભૂ-માફિયાઓ પર લગામ

સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને સંબંધિત કેસમાં અરજીના તમામ પાસા અને કાયદેસરતા તપાસીને નિર્ણય લેવા નિર્દેશ કર્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 6:41 PM IST

અમદાવાદ: ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલી એક જમીનને નોન એગ્રીકલ્ચર એટલે કે NA કરવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને અરજીના તમામ પાસા અને કાયદેસરતા તપાસીને નિર્ણય લેવા નિર્દેશ કર્યો છે. આ ચુકાદો હવે રાજ્યમાં જમીન NA કરવાની પ્રક્રિયા અને કલેક્ટરની સત્તાના અભિગમ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

ઘાટલોડિયામાં આવેલી જમીનને NA કરવા કેટલાક અરજદારોએ અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં અરજી કરી હતી. જોકે કલેક્ટરે અરજી નામંજૂર કરતા નોંધ્યું હતું કે, અરજદારો જમીનના વાસ્તવિક માલિક છે કે નહીં તે મુદ્દો સ્પષ્ટ નથી અને આ મામલો સિવિલ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. તેથી અરજી મંજૂર કરી શકાય નહીં. કલેક્ટરના આ નિર્ણયને અરજદારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. અરજદારો તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અગાઉ તુષાર ઘેલાણી કેસમાં આપવામાં આવેલા ચુકાદા મુજબ કલેક્ટર માત્ર એટલું જ તપાસી શકે કે અરજદારનું નામ જમીનના રેકોર્ડમાં કબજેદાર તરીકે નોંધાયેલ છે કે નહીં. ફક્ત સિવિલ કેસ પેન્ડિંગ હોવાના આધારે અરજી નકારી શકાય નહીં.

જ્યારે સામા પક્ષકારોએ દલીલ કરી હતી કે અરજદારો કાયદેસરના માલિક કે કબજેદાર નથી અને જમીનની માલિકી અંગેનો વિવાદ સિવિલ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. તેથી તુષાર ઘેલાણી કેસનો ચુકાદો આ કેસમાં લાગુ પડી શકે નહીં. ગુજરાત હાઇકોર્ટના સિંગલ જજે કલેક્ટરનો હુકમ રદ કરીને અરજદારોને ફરી નવી અરજી કરવાની છૂટ આપી હતી. ત્યારબાદ સામા પક્ષકારોએ ડિવિઝન બેંચ સમક્ષ અપીલ કરી હતી. જોકે ડબલ જજની બેંચે પણ સિંગલ જજના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને નોંધ્યું હતું કે સિવિલ કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોવા છતાં અરજદારોને દબાણકર્તા ગણી શકાય નહીં.

આ બાદ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના મહત્વપૂર્ણ આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદારો નવી અરજી કલેક્ટર સમક્ષ કરશે અને કલેક્ટર અરજીના તમામ પાસા, કાયદેસરતા અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરીને કાયદા મુજબ નિર્ણય લેશે. અરજદારના વકીલ રશેસ પરીખે જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદાથી હવે કલેક્ટરને જમીન NA કરવાની પ્રક્રિયામાં માત્ર એન્ટ્રી કે કબજાના મુદ્દા નહીં, પરંતુ સમગ્ર કાયદેસરતાની તપાસ કરવાની સ્પષ્ટ સત્તા મળશે. તેમણે કહ્યું કે આ ચુકાદાથી વાસ્તવિક ખેડૂતોને ફાયદો થશે અને ભૂ-માફિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી શંકાસ્પદ અરજીઓ ઉપર પણ અંકુશ આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટનો આ ચુકાદો રાજ્યમાં જમીન NA પ્રક્રિયા માટે માર્ગદર્શક સાબિત થઈ શકે છે અને આવનારા સમયમાં કલેક્ટર કચેરીઓમાં જમીન સંબંધિત અરજીઓની તપાસ વધુ સઘન બની શકે છે.

