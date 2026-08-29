ચક્ષુદાન કરવામાં જૂનાગઢનો જૈન સમાજ સૌથી મોખરે, 12 વર્ષમાં થયેલા 209 નેત્રદાનમાંથી 50 ટકા જૈન સમાજના
છેલ્લાં દસ-બાર વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો તેમાં થયેલા 210 જેટલા ચક્ષુદાનના 50 ટકા કરતાં પણ વધારે જૈન સમાજના પરિવારો જોડાયા છે.
Published : August 29, 2026 at 7:16 PM IST
જુનાગઢ: સમગ્ર દેશમાં નેત્રદાન પખવાડિયું ચાલી રહ્યું છે. 'જીવતા રક્તદાન અને મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન' આ કહેવતને જૂનાગઢના જૈન સમાજે સાર્થક કરી છે. પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં 105 જેટલા જૈન સમાજના પરિવારોએ તેમના દિવંગતના નેત્રનું દાન કરીને અન્ય લોકોના જીવનમાં ઉજાસ પથરાય તે માટેનું એક ઉમદા કાર્ય કર્યું છે. જુનાગઢમાં જેટલું નેત્રદાન થયું છે, તેમાં 50% કરતાં પણ વધારે ચક્ષુદાતા તરીકે જૂનાગઢના જૈન પરિવારો સામે આવ્યા છે. શહેરમાં 950 જેટલા પરિવારો રહે છે, જેમાં નેત્રદાનને લઈને સૌથી વધારે જાગૃતતા સામે આવી છે.
જૂનાગઢનો જૈન સમાજ નેત્રદાનમાં સૌથી અગ્રેસર
અત્યાર સુધી પાછલા દસ-બાર વર્ષનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો તેમાં થયેલા 210 જેટલા ચક્ષુદાનના 50 ટકા કરતાં પણ વધારે જૈન સમાજના પરિવારો જોડાયા છે. જેની પાછળ પરિવારની લોકોને ઉપયોગી થવાની ભાવના, પરિવારોમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ અને જે અંગો ક્યારેય કોઈ લેબોરેટરીમાં બની શકતા નથી આવા તમામ અંગો સારી હાલતમાં અન્ય લોકોના જીવનને અજવાળાથી ભરી આપે તો તેવા અંગોનું દાન કરવું એ જૈન સમાજ આજે પણ અન્યને ઉપયોગી થવાની ભાવના સાથે જોડીને પણ જોઈ રહ્યા છે. જેને કારણે આજે શહેરમાં 950 જેટલા જૈન પરિવારો રહે છે, જેમાં ઘણાખરા પરિવારોએ નેત્રદાન જેવી ખૂબ જ મૂલ્યવાન કહી શકાય તેવી સમાજ સેવામાં જોડાઈને એવા લોકોના જીવનમાં અજવાળું પાથરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જે લોકો પોતે આંખોથી જોઈ શકશે કે કેમ તેની તમામ અપેક્ષા અને આશાઓ ગુમાવી ચૂક્યા હતા. આવા પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનમાં આજે અજવાળું ફેલાય તે પ્રકારે અને વિશેષ રીતે જૂનાગઢનો જૈન સમાજ સતત જાગૃતિ સાથે આગળ વધી રહ્યો છે.
ચક્ષુદાનનું મહત્વ સમજતો જૈન પરિવાર
જૂનાગઢમાં રહેતા ચક્ષુદાતાના પરિવારજનો વિમલભાઈ શાહ, હિરેનભાઈ માવાણી અને જૈન સમાજના પ્રમુખ હિતેશ સંઘવીએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં હિરેનભાઈ માવાણીએ પોતાના પિતા રમણીકભાઈ માવાણીની ઈચ્છા અનુસાર મૃત્યુ બાદ તેમનું ચક્ષુદાન કર્યું છે. રમણીકભાઈ માવાણી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન પણ લોકોને ઉપયોગી થતા હતા, તેઓ સ્વયંમ માનતા હતા કે, તેમના મૃત્યું બાદ તેમની આંખોથી અન્ય કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં ઉજાસ પથરાય તેવું કામ થવું જોઈએ. જેથી તેમના પુત્ર હિરેનભાઈ માવાણીએ રમણીકભાઈના અવસાન બાદ તેમની આંખોનું દાન કર્યું છે. હિરેનભાઈ તેના પિતાથી પણ સવાયા આગળ જોવા મળ્યા તેમણે અને તેમની ધર્મ પત્નીનું મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કરવું તે પ્રકારનુ સંમતિપત્ર ભરીને સરકારમાં જમા કરાવ્યું છે, અને તેની જાણ તેના પુત્રને પણ કરી છે.
જૂનાગઢમાં જ રહેતા વિમલભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, તેમના પિતા જયંતીલાલ અને માતા ભારતીબેન શાહના અવસાન બાદ તેમની આંખોનું દાન કરેલું છે. તેમના માતા-પિતા માનતા હતા કે, મૃત્યુ બાદ શરીરનું કોઈ પણ અંગ અન્ય વ્યક્તિને કામ આવી શકે અથવા તો કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં છવાયેલી નિરાશા દૂર કરી શકવામાં જો તે ઉપયોગી બને તો તેવા અંગોનું દાન કરવું જોઈએ. તેને પગલે વિમલભાઈ શાહે પણ તેના માતા અને પિતાની આંખોનું દાન કરીને ચાર પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિના જીવનમાં વર્ષોથી છવાયેલું અંધારું દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જૈન સમાજના પ્રમુખ હિતેશ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, જૈન સમાજમાં કોઈ પણ મરણની ઘટના બને તો સમાજના પ્રમુખ તરીકે તેઓ કોઈ પણ વ્યક્તિના ઘરે જાય છે, અને આંખોનું દાન કરવું જોઈએ તેવી વિનંતી મૃતક વ્યક્તિના પરિવારજનોને કરે છે. જેમાંના મોટાભાગના લોકો સહમત થાય છે જેને કારણે જૂનાગઢ શહેરમાં ચક્ષૂદાતા તરીકે જૈન સમાજના પરિવારો આજે પણ બધાથી આગળ જોવા મળે છે, જેની ટકાવારી 50% કરતાં પણ વધારે થાય છે.