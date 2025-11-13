ETV Bharat / state

આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો માટે મહત્વની સૂચના, ખાતર પાણી અને જીવાતનું કઈ રીતે થઈ શકે નિયંત્રણ

તુનાશક દવાનુ આગવું આયોજન કરી રાખવાથી તેમજ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પગલાં લેવાથી ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવવામાં ખેડૂતોને સફળતા મળી શકે છે.

આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો માટે મહત્વની સૂચના
આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો માટે મહત્વની સૂચના (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 13, 2025 at 5:33 PM IST

જુનાગઢ : શિયાળાની શરૂઆતના દિવસો ફળોના રાજા તરીકે ગણાતા કેરીની ખેતી માટે ખૂબ જ મહત્વના બની રહેનાર છે, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં આંબામાં મોર ફૂટવાની દેહ ધાર્મિક ક્રિયાઓ થતી હોય છે. આ સમય દરમિયાન આંબાની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતોએ સારા મોર અને ત્યારબાદ સારા ફળનું આવરણ આવે તે માટે ખાતર પાણી અને કેટલીક જંતુનાશક દવાનુ આગવું આયોજન કરી રાખવાથી તેમજ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પગલાં લેવાથી ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવવામાં ખેડૂતોને સફળતા મળી શકે છે.

જેમ જેમ શિયાળો આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ ફળોના રાજા ગણાતા કેરીની સિઝન પણ એકદમ નજીક આવતી જોવા મળી શકે છે. હાલ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં સારા ફળ લાગવાને લઈને ખૂબ જ મહત્વનો તબક્કો શરૂ થયો છે. આ સમય દરમિયાન મોટાભાગના આંબામાં મોર ફૂટવાની દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ શરૂ થતી હોય છે. જે મોડામાં મોડા 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં તમામ આંબાવાડી કેરીના મોરથી ઝૂલતી જોવા મળી શકે છે.

આંબામાં મોર ફૂટવાની દેહધાર્મિક ક્રિયાનો આ શ્રેષ્ઠ સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન ખેડૂતોએ કેટલાક પાયાના અને જરૂરી પગલાં ભરીને સારા મોર ફૂટવાથી લઈને સારું ફળ ઉત્પાદન મળે તે માટે પગલા ભરવા જોઈએ બાગાયતી ખેતી સાથે સંકળાયેલા કૃષિ વિજ્ઞાનીકો દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચના અને સૂચવવામાં આવેલા પગલાં અનુસાર આંબાની માવજત કરવામાં આવે તો એપ્રિલ મે મહિના દરમિયાન ખૂબ સારી કેરી મળી શકે છે.

આ સમય દરમિયાન પાણી અને ખાતર આપવાથી ખેડૂતોએ રહેવું જોઈએ દૂર

ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ખેડૂતોએ આંબાને ખાતર અને પાણી આપવા જેવી ક્રિયાથી દૂર રહેવું જોઈએ સામાન્ય રીતે મે મહિનામાં કેરીનો પાક પૂર્ણ થયા બાદ કુદરતી રીતે ચોમાસાના સમયમાં આંબાને જોઈતું પૂરતું પાણી મળી રહે છે, પરંતુ આ વખતે ચોમાસુ લંબાવવાને કારણે આંબાને પાણી મળવાનો સમયગાળો લંબાયો છે. જેથી આંબાના ઝાડને આરામ કરવાનો સમય મળ્યો નથી.

સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનો આંબાના પાક માટે કુદરતી રીતે આરામનો સમયગાળો ગણાતો હોય છે. નવેમ્બર મહિનાથી ફરી એક વખત ઉનાળામાં કેરી આવે તે માટે આંબામાં દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ શરૂ થતી હોય છે, ત્યારે આ સમયમાં ખેડૂતોએ આંબાને પાણી અને અન્ય ખાતર આપવાથી દૂર રહેવું જોઈએ તેવી ભલામણ બાગાયત વૈજ્ઞાનિકો આપી રહ્યા છે.

15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં મોર ફૂટવાની ક્રિયા

ચોમાશું લંબાવાને કારણે આંબાના આરામના સમયમાં ઘટાડો થયો છે. જેને લઈને 15મી ડિસેમ્બર સુધીમાં મોટાભાગના આંબાવાડી માં આવેલા આંબામાં મોર ફૂટવાની ક્રિયા પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ વખતે ભેજનું પ્રમાણ અને તાપમાન આંબાના આંબાને અનુરૂપ રહે તો ફ્રુટ સેટિંગની શક્યતાઓ પણ ખૂબ જ સારી આજના દિવસે જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે એક આંબાનું વૃક્ષ એક વર્ષમાં 300 થી 400 ફળ આપતુ હોય છે. જેથી તેને વિશેષ માવજતની પણ જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે. જૂન જુલાઈ માસમાં 750 મિલીગ્રામ એનપીકે ખાતર આપ્યા બાદ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ખાતરનો બીજો ડોઝ આપવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે.

આંબાને આપવામાં આવતા ખાતરો

સારી કેરીના ઉત્પાદન માટે 100 કિલો જેટલું પ્રત્યેક ઝાડને છાણીયું ખાતર આપવાનું થતું હોય છે. આ સિવાય નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ અને કેલ્શિયમ ખાતર પણ ખૂબ જ મહત્વનું મનાતું હોય છે. જેમાં 750 મિલીગ્રામ નાઇટ્રોજન 160 મિલિગ્રામ ફોસ્ફરસ અને 700 મિલિગ્રામ કેલ્શિયમ આપવાની ભલામણ થઈ રહી છે. આ સિવાય આંબામાં સારી કેરીના ઉત્પાદન માટે એમોનિયમ સલ્ફેટ, સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ અને મ્યુનિટો પોટાશ નામનું ખાતર પણ પ્રત્યેક આંબાના ઝાડને આપવાથી સારું ફ્રુટ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

રોગ જીવાત પર નિયંત્રણ મહત્વનુ

જૂન જુલાઈ બાદ 15મી ફેબ્રુઆરી કે તેની આસપાસ પ્રત્યેક આંબાના ઝાડને 200 થી 300 મિલિગ્રામ પોટાશ અને યુરિયાની સાથે બજારમાં મળતા માઇક્રો ન્યુટ્રીયન ગ્રેડ 4 અને 5 આપવા જોઈએ 15મી ફેબ્રુઆરી બાદ આંબાના ઝાડને પાણી અને કેટલાક છાણિયા ખાતરો આપવાથી પણ ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકવામાં સફળતા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ચુસીયા જીવાત મધીયો અને ભૂકીછારો નામનો રોગ પણ આંબામાં જોવા મળતો હોય છે.

જેનો સમય રહેતા ઈલાજ પણ આટલો જ મહત્વનો છે, હાલના સમયમાં આંબામાં કેટલીક જગ્યા પર નવી ફુટ જોવા મળે છે. જેને કારણે ચુસિયા જીવાતની શક્યતાઓ ઊભી થાય તો ખેડૂતોએ શિષ્ય જીવાત પર નિયંત્રણ કરે તેવી દવાનો છંટકાવ પણ કરવો જોઈએ. ઈમીડા કલ્પીડ જેવી દવાનો ઉપયોગ કરીને મધીયાના રોગની આગોતરી રોકથામ માટે ખેડૂતોએ આંબાના થડમાં પાણી સાથે તેને આપવાથી પ્રારંભિક સમયમાં આંબાના થડમાં રહેલા મધિયાના પરિવારનો નાશ થાય છે. જેથી કોના દ્વારા થતું નુકસાન પણ ધટાડી શકાય છે.

