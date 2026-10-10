ભાવનગરવાસીઓ માટે મહત્ત્વના સમાચાર, આજે પૂર્વ વિસ્તારોમાં ભળેલા 3 ગામો સહિતના આ વિસ્તારોમાં...
આજે શનિવારે ભાવનગરના આ વિસ્તારોમાં....: જાણો વિગતવાર
Published : October 10, 2026 at 9:20 AM IST
ભાવનગરઃ શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી કાપ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. મેન્ટેનન્સની કામગીરીને પગલે આ પાણી કાપ શહેરમાં જાહેર કરાયો છે. શનિવારના રોજ મહાનગરપાલિકા અને ફિલ્ટર વિભાગ દ્વારા મેન્ટેનન્સની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે, જેને પગલે પૂર્વ વિસ્તારોમાં પાણી કાપના સ્થળોને પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
વોટર વર્કસ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું કે, શનિવાર 10 ઓક્ટોબરના રોજ બુધેલ સંપથી આવતી મહિ પરીએજની તરસમિયા તરફ જતી મુખ્ય પાઈપલાઈન ઉપર ફિલ્ટર અને વોટર વર્કસ વિભાગ દ્વારા મેન્ટેનન્સ હોવાથી બુધેલ સંપમાંથી આવતા પાણી 8થી 8 કલાક મોડું થશે. જેને પગલે શહેરના પૂર્વ વિસ્તારોમાં કેટલાક વિસ્તારો પાણી મળવા પાત્ર થશે નહીં જે નીચે મુજબ છે.
દિલ બહાર ESR- સવારે 10થી સાંજના 4 કલાક સુધી કાળિયાબીડ ડી, સાગવાડી, કેસરિયા હનુમાન આજુબાજુનો વિસ્તાર, રામનગર, અવધનગર, વિરાણી સ્કૂલવાળો રોડ.
વર્ધમાનનગર ESR - સવારે 10થી રાત્રિના 9.30 કલાક સુધી મહાવીરનગર, દેવરાજનગર, ભાગ્યોદય, માલધારી, જલારામનગર, શિક્ષક સોસાયટી, અધેવાડા ગામ, તરસમિયા ગામ, અધેવાડાની તમામ સોસાયટી, તળાજા રોડ પરની સોસાયટી, શેત્રુંજી રેસીડેન્સીયલ એક, બે, ત્રણ, ચાર અને તખતેશ્વર હાઈટ્સ.
બાલયોગી ESR - સવારે 10થી સાંજના 4 સુધી અખિલેશ સર્કલ, લાખાવાડ, મીની હીરા બજાર, શહેર ફરતી સડક, પંચવટી ચોક, શ્રમજીવી દેવ પાર્ક, પીપલ્સ/ ભોળાનાથ સોસાયટી, ઘોઘા રોડ, સુમેરુ ટાઉનશીપ, કૃણાલ સોસાયટી, લક્ષ્મીનગર, સોમનાથ રેસીડેન્સી, શીતળા માતાના મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર, રુવા ગામ અને અકવાડા ગામ.
ઉપરોક્ત વિસ્તારોની સાથે સુભાષનગર, એરપોર્ટ રોડ, વીપી સોસાયટી, સંતોષ સોસાયટી, બેંક કોલોની, વિજય કોલોની, લક્ષ્મી સોસાયટી, રાજપુતવાડો, કંસારાના કાંઠા વિસ્તાર, વાઘેલા મંડપ વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેવાનો છે. જ્યારે તરસમિયા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ નીચે આવતા ઉપરોક્ત સિવાયના સ્થળ ઉપર પાણી વિતરણ યથાવત રહેવાનું છે.
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