ગુજરાતની પાણીની સમસ્યા દૂર કરવા લેવાયો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, MP, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન સાથે 30 વર્ષ જૂનો વિવાદ ઉકેલાયો
બેઠક દરમિયાન 'ડેમ સેફ્ટી એક્ટ'ના અમલીકરણ, ડેમની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા, નદીઓની સફાઈ અને જળસંરક્ષણને લગતા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
Published : November 16, 2026 at 8:08 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર સ્થિત સર્કિટ હાઉસ ખાતે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રાલયની સલાહકાર સમિતિની મહત્વપૂર્ણ બેઠક કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. જળશક્તિ મંત્રાલય માટે સરદાર સરોવર અને એકતાનગરનું વિશેષ મહત્વ હોવાથી આ બેઠક સરદાર સરોવર ખાતે યોજવામાં આવી હતી. બેઠકમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર અને મધ્યપ્રદેશના જળશક્તિ મંત્રાલય સાથે સંકળાયેલા મંત્રીઓ તથા સાંસદો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠક બાદ મંત્રી સી.આર પાટીલે તમામ 4 રાજ્યો વચ્ચે નાણાકીય વિવાદનો અંત આવ્યો હોવાની માહિતી આપી હતી.
બેઠક દરમિયાન 'ડેમ સેફ્ટી એક્ટ'ના અમલીકરણ, ડેમની સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા, નદીઓની સફાઈ અને જળસંરક્ષણને લગતા વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સાંસદો દ્વારા પોતાના વિસ્તારોને લગતા પ્રશ્નો અને વિવિધ સૂચનો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના જવાબમાં સંબંધિત અધિકારીઓએ જરૂરી સ્પષ્ટતા કરી હતી.
30 વર્ષ જૂનો ચાર રાજ્યો વચ્ચેનો નાણાકીય વિવાદ ઉકેલાયો
બેઠકમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન વચ્ચે છેલ્લા 30 વર્ષથી ચાલી રહેલા ખર્ચ અને નાણાકીય લેણાંના વિવાદનો ઉકેલ આવ્યો હોવાની રહી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્દેશ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં ચારેય રાજ્યો વચ્ચે આ મુદ્દે સમાધાન થયું હતું. ચારેય રાજ્યોના ખર્ચની ગણતરી 6 ટકા વ્યાજ સાથે કરીને હિસાબ ક્લિયર કરવામાં આવ્યો હતો અને તમામ રાજ્યોએ આ ફોર્મ્યુલા પર સંમતિ દર્શાવી હતી.
અલનીનોની અસર વચ્ચે ગુજરાતને પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે નિર્ણય
આગામી સમયમાં ઓછા વરસાદ અને અલનીનોની સંભવિત અસરને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતમાં પાણીની અછત ઊભી ન થાય તે માટે પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ચારેય રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં નક્કી કરાયું હતું કે જરૂરિયાત ઊભી થાય તો મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર વીજ ઉત્પાદન માટે પાણીનો ઉપયોગ કરવાને બદલે તે પાણી સીધું ગુજરાતને આપશે. તેના બદલામાં આ બંને રાજ્યોને મળવાપાત્ર વીજળી ખરીદીને આપવામાં આવશે અથવા તેના નાણાં ચૂકવવામાં આવશે.
પાણીના બદલામાં વીજળી અથવા નાણાકીય વળતર ચૂકવવાની ચોક્કસ ફોર્મ્યુલા ત્રણેય રાજ્યોના મુખ્ય સચિવો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થાથી ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં પાણીની સમસ્યા ઊભી ન થાય તે દિશામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મેન્ટેનન્સના બાકી નાણાં પણ ચૂકવાયા
આ ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી બાકી રહેલા મેન્ટેનન્સ અને અન્ય ખર્ચની રકમ ચૂકવી દેવામાં આવી હોવાનું પણ જણાવાયું હતું. હવે દર વર્ષે ગુજરાતને મેન્ટેનન્સની રકમ સમયસર મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી. હાલ ચારેય રાજ્યો વચ્ચે પાણી અને વીજળીના મુદ્દે કોઈ વિવાદ બાકી રહ્યો નથી.
એકતાનગર ખાતે યોજાયેલી આ બેઠકમાં આંતરરાજ્ય જળવ્યવસ્થાપન, ડેમની સુરક્ષા, જળસંરક્ષણ અને રાજ્યો વચ્ચેના જળસંબંધિત પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ હતી. સરદાર સરોવર યોજનાને લગતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ સાથે ગુજરાતની આગામી પાણીની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલા નિર્ણયો નર્મદા સહિત સમગ્ર ગુજરાત માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
આ બેઠકમાં ગુજરાતના સ્થાનિક સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા, ગુજરાતના મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, જસુભાઈ રાઠવા સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત SSNNLના મુકેશ પુરી સાહેબ અને WRD સેક્રેટરી પી.સી. વ્યાસ સહિતના અધિકારીઓ પણ બેઠકમાં જોડાયા હતા.
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