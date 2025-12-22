ETV Bharat / state

YEAR ENDER 2025: એવી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ જેના કારણે ગુજરાત બન્યું "ટોક ઓફ ધ ટાઉન"

એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશથી લઈ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030 ની યજમાની, 13 એવી મહત્વપૂર્ણ તવારીખ જેણે વિશ્વભરમાં ગુજરાતનું નામ ગજવ્યું...

YEAR ENDER-2025
YEAR ENDER-2025 (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 12:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુજરાત રાજ્ય માટે વર્ષ 2025 અનેક રીતે આગવું અને મહત્વનું રહ્યું. એવી અનેક ઘટના અને દુર્ઘટના બની જેના કારણે ગુજરાતની ચર્ચા દેશ અને વિદેશમાં થઈ. વર્ષાન્તે જોઈએ ગુજરાત રાજ્યની મહત્વની ઘટના અને દુર્ઘટનાનો ફ્લેશબેક...

એર ઈન્ડિયાની AI-171 અમદાવાદ-લંડન ફ્લાઇટ ક્રેશ: મૃત્યુઆંક 260

સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી નાખનાર ઘટના તરીકે જાણીતી બનેલી અને એવિએશન ઈતિહાસની દુઃખદ દુર્ઘટનામાં સ્થાન પામનાર એર ઈન્ડિયા AI-171 ફ્લાઇટ ક્રેશ અમદાવાદમાં બની છે. સિવિલ હોસ્પિટલના બી. જે. મેડિકલ ડોક્ટર્સ હોસ્ટેલ કમ્પાઉન્ડ ખાતે ક્રેશ થયેલ પ્લેનમાં મુસાફરી કરનાર 243 પૈકી 242 વ્યક્તિઓ અને હોસ્ટેલ કેમ્પસ સહિત આસપાસના 18 લોકો મળી અધિકૃત મૃત્યુઆંક 260 છે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ (ANI)

તારીખ 12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદના સરદાર પટેલ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી લંડનના ગેટવિક એરપોર્ટ જનારી એર ઈન્ડિયાની AI-171 ફ્લાઇટ ટેકઓફ થયાના 33 સેકન્ડમાં ક્રેશ થઈ હતી. તમામ યાત્રીઓ અને ક્રુ સહિત 242 વ્યક્તિઓના સ્થળ પર જ મોત થયા હતા. આ સાથે જે સ્થળ પર વિમાન ક્રેશ થયું તે હોસ્ટેલના જુનિયર ડોક્ટર અને અન્ય 18 લોકો મળી કુલ 260 વ્યક્તિના મરણ થયા હતા. આ દુઃખદ ઘટનામાં રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું પણ નિધન થયું હતું. પ્લેનમાં સવાર ફક્ત એકમાત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ કુમારનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો.

60 વર્ષ બાદ ગુજરાત સરહદે પાકિસ્તાનની અવળચંડાઈ, ઓપરેશન સિંદૂરની સફળગાથા

22 એપ્રિલના રોજ કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે થયેલા આતંકી હુમલામાં 27 લોકોના મોત થયા, જેમાં ત્રણ ગુજરાતી પણ સામેલ હતા. પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ જવાબી કાર્યવાહીમાં ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર હાથ ધર્યું. પાકિસ્તાને તેની નાપાક હરકતોથી ગુજરાતના કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં ડ્રોન છોડી ઉશ્કેરણી કરી હતી.

ગુજરાતની સરહદે ઓપરેશન સિંદૂર
ગુજરાતની સરહદે ઓપરેશન સિંદૂર (ETV Bharat Gujarat)

1965ના ભારત-પાક યુદ્ધ બાદ 60 વર્ષે પાકિસ્તાને ગુજરાત સરહદે ડ્રોન થકી છમકલા કર્યા હતા. જેનો ભારતીય સૈન્યએ યોગ્ય જવાબ આપ્યો હતો. ઓપરેશન સિંદુર બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ ખાતે આવી રોડ-શો કર્યો હતો. વર્ષ 2025 ની મહત્વની ઘટનામાં ઓપરેશન સિંદુરનો સમયગાળો રાજ્ય માટે અતિ સંવેદનશીલ અને મહત્વનો રહ્યો છે.

બનાસકાંઠા-ડીસાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ, 21 હતભાગી

ડીસાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ
ડીસાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ (ETV Bharat)

બનાસકાંઠાના ડીસા શહેરની પાસે આવેલી દીપક ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થતા આગ ફાટી નીકળી હતી. જેના કારણે ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં કામ કરતા 24 પૈકી 21 શ્રમિકોના મોત થયા હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ ઘટના અંગે પોતાની દિલસોજી પાઠવી હતી. નિધન પામેલા શ્રમિકો મધ્યપ્રદેશના વતની હતા. આગ અને મોત માટે જવાબદાર કેમિકલ એલ્યુમિનિયમ પાવડર હતો. ફેક્ટરીના વેરહાઉસમાં કોઈક કારણોસર સંગ્રહીત પાવડર બ્લાસ્ટ થતા આગ લાગી હતી. વર્ષ 2025 માં રાજ્યની આ સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક હોનારત હતી.

અમદાવાદના આંગણે કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટ, વૈશ્વિક ઇવેન્ટના દરવાજા ખુલ્યા

વિશ્વ વિખ્યાત ઇંગ્લીશ બેન્ડ કોલ્ડપ્લેનો લાઈવ કોન્સર્ટ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયો હતો. બે દિવસ દરમિયાન કોલ્ડપ્લેના બે શો યોજાયા હતા, જેમાં દેશભરથી અંદાજે 2.50 લાખ દર્શકો આવ્યા હતા. EY- PARTHENON અને BOOK MY SHOW LIVE ના જણાવ્યા પ્રમાણે કોલ્ડપ્લેના કોન્સર્ટથી અમદાવાદ સહિત ગુજરાતને કુલ રૂ. 641 કરોડની આવક થઈ હતી.

અમદાવાદમાં કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટ
અમદાવાદમાં કોલ્ડપ્લે કોન્સર્ટ (ETV Bharat)

કોલ્ડપ્લેના ક્રિસ માર્ટિને ગુજરાતીમાં દર્શકોને આવકારતા કહ્યું હતું, તમે લોકો આજે બધા સુંદર લાગો છો. હું તમારા શહેરમાં આવ્યો છુ. કેમ છો અમદાવાદ? કોન્સર્ટ દરમિયાન ક્રિસ માર્ટિને મૂળ અમદાવાદના જસપ્રિત બુમરાને વિશ્વના સૌથી શ્રેષ્ઠ બોલર તરીકે ગણાવ્યો હતો. કોલ્ડપ્લે બેન્ડના કોન્સર્ટથી વિશ્વની મોટી ઈવેન્ટસ માટે ગુજરાતના દરવાજા ખુલ્યા છે.

કમોસમી વરસાદના "માર" પર સરકારી રાહત પેકેજનો 'મરહમ"

કમોસમી વરસાદ સામે સરકારી સહાય
કમોસમી વરસાદ સામે સરકારી સહાય (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષ 2025 ગુજરાત માટે લાંબા અને કમોસમી ચોમાસાનું બની રહ્યું. જૂનથી આરંભાયેલ ચોમાસું સતત નવેમ્બર સુધી રહ્યું. જેના કારણે રાજ્યના ખેડૂતોને મગફળી, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા અને બાગાયતી પાકોમાં મોટું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. રાજ્ય સરકારે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને પાક નુકસાની સામે સહાય આપવા માટે રૂ. 10,000 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કરવુ પડયુ.

70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ: અમદાવાદમાં છવાયા બોલિવૂડના રંગ

અમદાવાદના મણિનગર ખાતે આવેલા Eka Arena club ખાતે 11 ઓક્ટોબરના રોજ 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. બોલિવૂડના કિંગ શાહરૂખ ખાને 70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ ઈવેન્ટ હોસ્ટ કર્યો, જેમાં તેમની સાથે કરણ જોહર અને મનીષ પોલ જોડાયા હતા. 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં હિન્દી ફિલ્મની અભિનેત્રી ઝીનત અમાનને લાઈફ ટાઈમ એચિવમેન્ટ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

અમદાવાદમાં ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ ઈવેન્ટ
અમદાવાદમાં ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ ઈવેન્ટ (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારંભમાં બેસ્ટ ફિલ્મ તરીકે લાપતા લેડીઝ, બેસ્ટ ડિરેક્ટર તરીકે કિરણ રાવ, અભિષેક બચ્ચનને 'આઈ વોન્ટ ટુ ટો' અને કાર્તિક આર્યનને 'ચંદુ ચેમ્પિયન' માટે બેસ્ટ એક્ટર ઈન મેન તથા આલિયા ભટ્ટને 'જીગરા' ફિલ્મ માટે બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા હતા.

ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે", દિલ જીતવામાં અને કમાણીમાં અવલ્લ

વર્ષ 2025 માં દિવાળી સમયે રજૂ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે" સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ફિલ્મ બની. ડિસેમ્બરના આખરી સપ્તાહ સુધીમાં "લાલો" ફિલ્મે આવકના માપદંડમાં રુપિયા 130 કરોડને પાર કરી 100 કરોડથી વધુ કમાણી કરનાર એક માત્ર ગુજરાતી ફિલ્મ બની છે. જૂનાગઢમાં મોટાભાગે શૂટ થયેલી અને ઓછા જાણીતા કલાકારો સાથે નિર્માણ પામનાર "લાલો" ગુજરાતી ફિલ્મની નવીન પરિભાષા આપી ગઈ.

લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે
લાલો: શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે (ETV Bharat Gujarat)

"લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મમાં કલાકાર તરીકે રીવા વાચ્છ, શ્રૃહાદ ગોસ્વામી, કરણ જોશી, મિસ્ટી કદેચા અને અંશુ જોશી મુખ્ય છે. ફિલ્મનું લેખન કૃશાંશ વાજા, વિકી પૂર્ણિમા અને અંકિત સખિયાનું છે. ફિલ્મના નિર્દેશક અંકિત સખિયા છે. ફિલ્મની કથા એક રિક્ષા ડ્રાઈવરની જીંદગી, તેના પરિવાર, ઘરકંસાસ અને પૈસાના અભાવે નડતી મુશ્કેલી અંગે છે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030 માટે અમદાવાદ બનશે યજમાન

વૈશ્વિક સ્તરે અમદાવાદની ઓળખ બની રહી છે. વિશ્વમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું અનેરું મહત્વ હોય છે. વર્ષ 2030માં યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ઈવેન્ટ માટે યજમાન અમદાવાદ બનાવની સત્તાવાર જાહેર થઈ છે. સત્તાવાર જાહેરાત થતાં જ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030 ના આયોજન માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે.

અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030
અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 (ETV Bharat)

અમદાવાદમાં નારાણપુરા સ્પોર્ટસ સંકુલ, મોટેરા સ્ટેડિયમ અને આસપાસ વિવિધ સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ અને સ્ટેડિયમ ઉભા થયા છે. અમદાવાદના આંગણે વિશ્વના 53 દેશના રમતવીરો આવશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન ફક્ત સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ જ નથી. પણ દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય છબી, વૈશ્વિક ઓળખ અને સત્તા, દેશનું વિશ્વસ્તરીય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું પ્રતીક મનાય છે. અમદાવાદમાં પહેલા દિલ્હી ખાતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થયું હતું.

કોમનવેલ્થ બોક્સિંગ અને એશિયન એક્વેટિક ચેમ્પિયનશિપ સાથે અમદાવાદ બન્યું 'સ્પોર્ટ્સ હબ'

વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ
વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ (Ahmedabad Municipal Corporation)

વર્ષ 2025 રમત-ગમત ક્ષેત્ર માટે અમદાવાદ બન્યું હતું હોટસ્પોટ. સરહદે ઓપરેશન સિંદૂરના કારણે IPL- 2025 FINAL અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિજેતા થયું હતું. આ સાથે કોમનવેલ્થની બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશીપ અને 11મી એશિયાટિક એક્વેટિક ચેમ્પિયનશીપ અમદાવાદના નારણપુરા સ્થિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ ખાતે સફળતાપુર્વક યોજાઈ હતી. આ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ અમદાવાદને વર્ષ 2030 ના કોમનવેલ્થ ગેમ્સના યજમાન બનવા માટે ઉપયોગી માધ્યમ બની.

37 ગુજરાતી સહિત 104 ભારતીયોને હાથ-પગે સાંકળે બાંધી અમેરિકાએ કર્યા ભારત ડિપોર્ટ

અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા ભારતીયોને અમેરિકાની ટ્રમ્પ સરકારે હાથ-પગે સાંકળો બાંધીને અમેરિકન લશ્કરી પ્લેન ગ્લોબમાસ્ટર C17 મારફતે ડિપોર્ટ કર્યા હતા. ફેબ્રુઆરી મહિનાના બીજા અઠવાડિયે અમેરિકાએ અમાનવીય રીતે ભારતીયોને લશ્કરી વિમાનમાં બેસાડીને ભારત ડિપોર્ટ કર્યા હતા.

અમેરિકાએ ભારતીયોને ડિપોર્ટ કર્યા
અમેરિકાએ ભારતીયોને ડિપોર્ટ કર્યા (White House X Handle)

અમેરિકાથી કુલ 37 ગુજરાતીઓ પહેલા અમૃતસર એરપોર્ટ આવ્યા બાદ દિલ્હી થઈ અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ તેઓ પોતાના વતન પરત ફર્યા હતા. હાથ-પગે સાંકળ બાંધી ડિપોર્ટ કરાયેલા ભારતીયોની તસવીરો વાયરલ થતા હંગામો મચ્યો હતો.

મતદાર સુધારણા યાદી - SIR, ગુજરાતમાં કુલ મતદાર 4.34 કરોડ

ગુજરાતમાં SIR
ગુજરાતમાં SIR (ETV Bharat)

દેશ અને ગુજરાતમાં મતદાર સુધારણા યાદીની પ્રક્રિયા નવેમ્બરથી ડિસેમ્બર રહી હતી. છેલ્લી માહિતી પ્રમાણે સર પ્રક્રિયામાં કુલ 74 લાખ મતદારોને મતદાર યાદીથી દૂર કરાયા છે. હાલ રાજ્યભરમાં કુલ 4.34 કરોડ મતદારો છે. ગત મતદાર યાદીથી દર સાતમો મતદાર નિધન, સ્થળાંતર, SIR ફોર્મ ન ભરનાર કે બે સ્થળો પર મતદાન યાદીમાં નામ હોવાના કારણે દૂર કર્યા છે. મતદાર સુધારણા યાદી એટલે કે SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન કુલ નવ BLO ના નિધન થયા હતા.

ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના: દેશવ્યાપી ચર્ચા બની રહી

ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના
ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટના (ANI)

આણંદ-વડોદરા જિલ્લાને જોડતો મહિસાગર નદી પરના ગંભીરા બ્રિજનો એક ભાગ તૂટવાની દુર્ઘટના 11, જુલાઇના રોજ બની હતી. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 21 વ્યક્તિઓના મોત થયા હતા. ગત 11 જુલાઈની વહેલી સવારે ગંભીરા બ્રિજ પરથી પસાર થયેલા ચાર ગાડી અને બાઇક સહિતના વાહન પુલ વચ્ચેથી તૂટવાના કારણે મહીસાગર નદીમાં ખાબક્યા હતા. એક ડમ્પર તૂટેલા પુલ પર લટકી રહ્યું હતું, જે દુર્ઘટના સર્જાયાના 28 દિવસ બાદ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજ્યમાં 16મી સિંહ વસ્તી ગણતરી, ગુર્જરધરા પર વાઘની પણ વસ્તી

ગુજરાતમાં સિંહ વસ્તી ગણતરી
ગુજરાતમાં સિંહ વસ્તી ગણતરી (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યમાં 16મી સિંહ વસ્તી ગણતરી 10 થી 13 મે, 2025 દરમિયાન યોજાઈ હતી. સિંહ વસ્તી ગણતરી બાદ રાજ્યમાં કુલ સિંહોની વસ્તી 891 નોંધાઈ હતી. ગીર સાવજની હાજરી હવે રાજ્યના 11 જિલ્લામાં નોંધાઈ છે. ગીર સિંહની સાથે રાજ્યના પૂર્વપટ્ટીના દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં વાઘની હાજરી નોંધાઇ છે. ગુજરાત વિશ્વમાં એક માત્ર સ્થળ બન્યું છે, જ્યાં સિંહ અને વાઘ કુદરતી અવસ્થામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

AIR INDIA PLANE CRASH
2025 MAJOR EVENTS IN GUJARAT
COMMONWEALTH GAMES 2030
SIR
YEAR ENDER 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.