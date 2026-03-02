અનેક બીમારીનો ઇલાજ છે કેસૂડો, સ્વાસ્થ્ય જ નહીં સુંદરતા માટે પણ વરદાન

ETV Bharat / state

આયુર્વેદમાં કેસુડાના ફૂલને મહત્ત્વપૂર્ણ ઔષધી માનવામાં આવે છે. હોળી અને ફાગણ મહિનામાં કેસૂડાનું મહત્ત્વ વધારે છે.

જૂનાગઢ: હોળી અને ખાસ કરીને ફાગણ મહિનામાં કેસૂડાનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. પરંપરા અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના સમયમાં હોળી રમવાની શરૂઆત પણ કેસૂડાના ફૂલ અને તેમાંથી તૈયાર થતા રંગો સાથે ઉજવાતી હતી. આયુર્વેદમાં કેસુડાના ફૂલને મહત્ત્વપૂર્ણ ઔષધી માનવામાં આવે છે. કેસૂડાના ફૂલ, પાંદડા, બીજ અને છાલ બધામાં ઔષધીય ગુણધર્મો છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ આયુર્વેદિક દવાઓમાં પણ થાય છે. કેસૂડાના ફૂલ સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં પરંતુ સુંદરતા માટે પણ વરદાન માનવામાં આવે છે. આયુર્વેદ અનુસાર, કેસૂડાના ફૂલો અને પાંદડાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ ઘણી બીમારીઓથી રાહત આપે છે.

આર્યુવેદની દ્રષ્ટીએ કેસૂડાનું મહત્ત્વ

કેસૂડાનો ઉપયોગ આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો માનવામાં આવે છે. સમગ્ર ફાગણ માસ દરમિયાન કેસૂડાના પુષ્પથી તૈયાર થયેલા પાણીથી નીત્ય અને વૈધ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પ્રયોગ અનુસાર કરવામાં આવે તો કેસૂડાનું પુષ્પ ચામડીના રોગોમાં પણ અક્સીર સાબિત થયું છે.

જૂનાગઢ આર્યુવેદિક કોલેજના અધ્યાપકે જણાવ્યું મહત્ત્વ

જૂનાગઢ આર્યુવેદિક મહાવિદ્યાલયના અધ્યાપક અને વૈદ હરિઓમ ગુપ્તાએ કેસૂડાના આર્યુવેદિક મહત્ત્વ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, કેસૂડાનો ઉપયોગ હોળીના તહેવારોમાં રંગવાની સાથે તેના આયુર્વેદિક દ્રષ્ટીએ અલગ ઉપયોગ સૂચવવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઈપણ વ્યક્તિ તબીબોની દેખરેખ અને તેના નિયંત્રણ નીચે કેસૂડાનો ઉપયોગ ઔષધ તરીકે કરીને પણ કેટલીક બીમારીઓમાંથી લાભ મેળવી શકે છે

કેસૂડાના ફૂલ, પાંદડા, બીજ અને છાલ બધામાં ઔષધીય ગુણધર્મો છે
સ્વાસ્થ્ય જ નહીં પણ સુંદરતા માટે પણ કેસૂડો વરદાન
  • પાઈલ્સમાં પાંદડાને ઘી અથવા તેલમાં સાંતળીને સિદ્ધ કરી દહીં સાથે લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા રોગી વ્યક્તિને મળતા હોય છે.
  • આંખ આવવા જેવી સામાન્ય બીમારીમાં જો કેસૂડાના ફળનો રસ મધ સાથે મેળવીને આંજવામાં આવે તો આંખ આવવી જેવી સામાન્ય બીમારી દૂર કરી શકાય છે.
  • નાના બાળકોના પેટમાં થતા કૃમિ માટે પણ કેસૂડાના બીજને ચોખાના પાણી સાથે આપવાથી કૃમિનો નાશ થતો હોય છે.
  • તાવ આવવાની સ્થિતિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને શરીરમાં થતી બળતરા દૂર કરવા માટે કેસુડાના પુષ્પનો લેપ કરવામાં આવે તો તેમાંથી તેને ઠંડક મળતી હોય છે.

બળવાન પુત્ર માટે પણ કેસૂડા નો ઉપયોગ

આયુર્વેદમાં કેસુડાના પુષ્પ અને તેના વિવિધ ભાગોને ખૂબ જ મહત્ત્વના માનવામાં આવે છે. કોઈ પણ માતા-પિતા બળવાન સંતાનની પ્રાપ્તિ કરતા માંગતા હોય તો તેણે કેસુડાના પુષ્પને દૂધ સાથે પીસીને ગર્ભવતી મહિલાને આપવામાં આવે તો તેનું સંતાન એકદમ બળવાન પ્રાપ્ત થતું હોય છે. મહિલાના જનનાગોમાં આવી ગયેલી શિથીલતાને દૂર કરવા માટે પણ કેસૂડાના પુષ્પ અને તલની પેસ્ટ બનાવીને યોની માર્ગ નજીક તેનો લેપ કરવામાં આવે તો તે જનનાંગોની શિથિલતાને દૂર કરવામાં પણ મદદરૂપ બને છે. વીંછી કરડવાની સ્થિતિમાં પણ જો કોઈપણ વ્યક્તિ આંકડાના દૂધ સાથે કેસૂડાના પુષ્પનો જે જગ્યા પર વીંછી કરડ્યો છે ત્યાં લેપ કરવામાં આવે તો વીંછીના કરડવાથી શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલી અગ્નિને શાંત કરવા માટે પણ કેસૂડાના પુષ્પના ઉપયોગ સૂચવવામાં આવ્યો છે.

હોળી અને ફાગણ મહિનામાં કેસૂડાનું મહત્ત્વ વધારે છે
