અમદાવાદ રથયાત્રા માટે અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ: 30 હજાર પોલીસ, 100 ડ્રોન, AI સર્વેલન્સ અને એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ સાથે પોલીસ સંપૂર્ણ સજ્જ
બંદોબસ્તમાં આશરે 30 હજાર પોલીસ જવાનો, 3 હજાર SRP જવાનો, 1 હજાર પેરામિલિટરી ફોર્સ અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત રહેશે.
Published : July 15, 2026 at 7:10 PM IST
અમદાવાદ: ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક રથયાત્રાને શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ કરવા માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા અભૂતપૂર્વ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. શહેર પોલીસ કમિશ્નર અનુપમસિંહ ગહેલોતે જણાવ્યું કે છેલ્લા દોઢ મહિનાથી રથયાત્રાની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી અને હવે તમામ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
પોલીસ કમિશ્નરે જણાવ્યું કે સમગ્ર બંદોબસ્તમાં આશરે 30 હજાર પોલીસ જવાનો, 3 હજાર SRP જવાનો, 1 હજાર પેરામિલિટરી ફોર્સ અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત રહેશે. ઉપરાંત 10 જેટલા IG/DIG સ્તરના અધિકારીઓ, 42 DCP, 93 ACP, 303 PI અને 673 PSI સમગ્ર 16 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર સુરક્ષાની જવાબદારી સંભાળશે.
રથયાત્રા દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચના આશરે 2 હજાર જવાનો રથ અને ટ્રકોની સાથે સતત મુવિંગ બંદોબસ્તમાં રહેશે. ગજરાજ સાથે પણ વિશેષ સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી છે જેથી યાત્રા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
સુરક્ષા માટે ટેક્નોલોજીનો પણ વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર રૂટ પર 100 જેટલા ડ્રોન કેમેરા, AI આધારિત ક્રાઉડ મોનિટરિંગ, ફેસ રેકોગ્નિશન સોફ્ટવેર, એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ કાર્યરત રહેશે. પોલીસે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે પોલીસ સિવાય કોઈ ખાનગી ડ્રોન હવામાં જોવા મળશે તો તેને એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ દ્વારા તાત્કાલિક નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
સમગ્ર રૂટ પર 250થી વધુ ડીપ પોઇન્ટ અને 250થી વધુ ધાબા પોઇન્ટ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 12 કંટ્રોલ રૂમ મારફતે સમગ્ર રથયાત્રા પર સતત નજર રાખવામાં આવશે. એક કિલોમીટરના વિસ્તારમાં અગાશીઓ પર પણ ખાસ વોચ રાખવામાં આવશે.
કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા લોકો સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું કે 90 જેટલા ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીઓને PASA હેઠળ અલગ-અલગ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર અફવા અથવા ભડકાઉ પોસ્ટ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે સાયબર ક્રાઈમની વિશેષ ટીમ પણ સતત નજર રાખશે.
રથયાત્રા પૂર્વે શહેરમાં કોમી એકતા અને સામાજિક સૌહાર્દ જળવાઈ રહે તે માટે છેલ્લા દોઢ મહિનામાં 1 હજારથી વધુ કાર્યક્રમો યોજાયા છે. શાંતિ સમિતિઓ, અખાડાઓ, ખલાસીઓ, ટ્રક ચાલકો, ભજન મંડળીઓ અને મંદિર પ્રશાસન સાથે અનેક બેઠકો યોજી સંકલન કરવામાં આવ્યું છે.
નાગોરીવાડ વિસ્તારમાં નાળિયેર ફેંકવાની પરંપરા અંગે પણ સ્થાનિક આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે નાળિયેર રથ તરફ ફેંકવાના બદલે રથની નજીક રહેલા સેવકોને હાથોહાથ અર્પણ કરે જેથી કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય.
પોલીસ કમિશનરે શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરી છે કે દર્શન દરમિયાન ધક્કામુક્કી ન કરે, ખાસ કરીને મહિલાઓ, વડીલો અને નાના બાળકોનું ધ્યાન રાખે. માતા-પિતાને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે કે નાના બાળકોના ખિસ્સામાં તેમનું નામ, સરનામું અને મોબાઇલ નંબર લખેલી ચિઠ્ઠી અવશ્ય રાખે, જેથી બાળક ખોવાઈ જાય તો પોલીસ તેને ઝડપથી પરિવાર સુધી પહોંચાડી શકે.
પોલીસ કમિશનરે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે મંદિર પ્રશાસન, વિવિધ સંસ્થાઓ અને નાગરિકોના સહયોગથી આ વર્ષની રથયાત્રા સંપૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ, સુરક્ષિત અને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થશે. સમગ્ર બંદોબસ્ત લગભગ 14 કલાક સુધી સતત કાર્યરત રહેશે અને પોલીસે "ઝીરો રિસ્ક" ના અભિગમ સાથે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી છે.