ખાંડની નિકાસ બંધ થતાં સ્થાનિક બજાર અને ખેડૂતો પર શું અસર પડશે?

ખાંડની નિકાસ બંધ થતાં સ્થાનિક બજાર અને ખેડૂતો પર શું અસર પડશે? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 4:06 PM IST

ગાંધીનગર: વૈશ્વિક ઉથલપાથલ અને દેશમાં તહેવારોની સિઝન પહેલાં મોંઘવારી પર કાબૂ મેળવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખાંડની નિકાસ પર સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ 'રિસ્ટ્રિક્ટેડ' કેટેગરીમાં રહેલી ખાંડને હવે 'પ્રોહિબિટેડ' (પ્રતિબંધિત) યાદીમાં મૂકવામાં આવતા દેશમાંથી રો, વ્હાઇટ અને રિફાઇન્ડ સુગરની નિકાસ અટકી ગઈ છે.

સરકારના આ અચાનક નિર્ણયની સીધી અસર સ્થાનિક બજારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના ખાંડ ઉદ્યોગ પર જોવા મળી રહી છે. નિકાસબંધીના કારણે સ્થાનિક બજારમાં ખાંડના ભાવ નિયંત્રણમાં રહે તેવી શક્યતા છે, પરંતુ વિદેશ મોકલવા માટે તૈયાર કરાયેલો લાખો ટન ખાંડનો જથ્થો હવે સ્થાનિક બજારમાં વેચવાની ફરજ પડતાં સુગર મિલો અને ખેડૂતોની આવક પર મોટો ફટકો પડવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.

કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર મિલોને ફટકો

વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના આદેશ મુજબ 13 મે 2026થી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી કોઈપણ પ્રકારની ખાંડ વિદેશ મોકલી શકાશે નહીં. ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે સરકારની ખાસ મંજૂરી વિના હવે ખાંડની નિકાસ શક્ય નહીં બને. કેન્દ્ર સરકારનું માનવું છે કે તહેવારોની સિઝન પહેલા દેશમાં ખાંડના ભાવ વધે નહીં અને સામાન્ય જનતાને રાહત મળે તે માટે આ નિર્ણય જરૂરી હતો.

આ નિર્ણયની સીધી અસર દક્ષિણ ગુજરાતના ખાંડ ઉદ્યોગ પર પડી છે. ખાસ કરીને નવસારી જિલ્લાની સુગર મિલો પર તેની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. ગણદેવી સુગર મિલમાં આ વર્ષે અંદાજે 7 લાખ ટન શેરડીનું ક્રસિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી 8.10 લાખ બેગ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું હતું. મિલ દ્વારા લગભગ 56 હજાર ક્વિન્ટલ ખાંડ વિદેશ નિકાસ કરવાની તૈયારી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ સરકારના આદેશ બાદ હવે આ જથ્થો સ્થાનિક બજારમાં વેચવાનો વારો આવ્યો છે.

જોકે, જે ખાંડ પહેલેથી જ પોર્ટ પર પહોંચી ગઈ છે અથવા જેના શિપિંગ બિલ ફાઈલ થઈ ચૂક્યા છે, તેમને આ પ્રતિબંધમાંથી મર્યાદિત રાહત આપવામાં આવશે. બીજી તરફ, સુગર મિલો અને ખેડૂતો માટે આ નિર્ણય પડકારજનક બની રહ્યો છે, કારણ કે નિકાસ બંધ થતાં આવક પર સીધી અસર પડશે. તેમ છતાં, ખાદ્ય સુરક્ષા અને ભાવ નિયંત્રણ માટે સરકારનું આ પગલું મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

ગણદેવી સુગર મિલના ડિરેક્ટર અભિષેક પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષે દેશમાં ખાંડનું પ્રોડક્શન 324 લાખ જેટલું હતું. તાજેતરમાં લગભગ 294 લાખ જેટલું પ્રોડક્શન છે. ગયા વર્ષ કરતા 30 લાખ ટન જેટલું પ્રોડક્શન ઓછું હોવાને કારણે ડોમેસ્ટિક બજારમાં ખાંડનો પુરવઠો ના ઘટે તે માટે આ નિર્ણય લીધો હોઇ શકે છે.

કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી સુગર મિલોને શું અસર થશે?

દક્ષિણ ગુજરાત સહકારી સુગર મિલો માટે આ નિર્ણય કોઇ મોટું નુકસાન લાવે તેમ નથી. સાયણ સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન રાકેશ પટેલે આ અંગે વિગતવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હાલની પરિસ્થિતિમાં સુગર મિલો અને ખેડૂતો બન્ને સુરક્ષિત છે.

રાકેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે સુગર મિલોને નિકાસ માટેના કોટા અગાઉથી જ ફાળવી દીધા હતા પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડોમેસ્ટિક (સ્થાનિક) બજારમાં ખાંડના ભાવ સારા હોવાને કારણે મોટાભાગની સુગર મિલોએ નિકાસ કરવાનું ટાળ્યું હતું અને સ્થાનિક બજારમાં જ વેચાણ પર ભાર મૂક્યો હતો. આથી, નિકાસ પરના પ્રતિબંધની સીધી કોઈ નકારાત્મક અસર હાલ પૂરતી સુગર મિલો પર જોવા મળશે નહીં.

સામાન્ય સંજોગોમાં જ્યારે સ્થાનિક બજાર નબળું હોય, ત્યારે સુગર મિલો નિકાસનો વિકલ્પ પસંદ કરતી હોય છે. નિકાસનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તેના નાણાં તુરંત મળી જતા હોય છે, જેના કારણે મિલો પરનું વ્યાજનું ભારણ ઘટે છે. જો વ્યાજનું ભારણ ઓછું હોય તો મિલો ખેડૂતોને શેરડીના વધુ સારા ભાવ આપી શકે છે.

ખેડૂતોમાં એવી આશંકા હતી કે નિકાસ પ્રતિબંધથી તેમને મળતા શેરડીના ભાવમાં ઘટાડો થશે પરંતુ રાકેશ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "હાલ ડોમેસ્ટિક બજાર એટલા મજબૂત છે કે નિકાસની જરૂરિયાત જણાતી નથી. આથી, ખાંડની નિકાસ પરના પ્રતિબંધથી ખેડૂતોને મળતા ભાવ કે તેમના આર્થિક હિતો પર કોઈ વિપરીત અસર પડવાની શક્યતા નથી."

આમ, સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર મિલો માટે કેન્દ્રનો આ નિર્ણય હાલના તબક્કે ચિંતાનો વિષય નથી, કારણ કે સ્થાનિક માંગ અને ભાવ બંને મિલો માટે સાનુકૂળ છે.

