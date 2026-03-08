મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસર: અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગોને ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાની ભીતિ, ઉત્પાદન પર પડી શકે અસર
અંકલેશ્વર અને પાનોલીના ઉદ્યોગોને ગુજરાત ગેસ કંપની દ્વારા આપવામાં આવતા ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાની શક્યતા ઉભી થતાં ઉત્પાદન પર સીધી અસર થવાની ભીતિ
Published : March 8, 2026 at 10:15 AM IST
અંકલેશ્વર: મિડલ ઇસ્ટમાં સર્જાયેલ યુદ્ધની પરિસ્થિતિના પગલે વૈશ્વિક ઊર્જા સપ્લાય પર અસર જોવા મળી રહી છે જેના કારણે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં ચિંતા વધવા લાગી છે. ખાસ કરીને અંકલેશ્વર અને પાનોલીના ઉદ્યોગોને ગુજરાત ગેસ કંપની દ્વારા આપવામાં આવતા ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાની શક્યતા ઉભી થતાં ઉત્પાદન પર સીધી અસર થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધની અસર અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગો પર જોવા મળી
મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે LNG ગેસની વૈશ્વિક સપ્લાય પર અસર પડી રહી છે જેના કારણે ગુજરાતના મોટા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. ખાસ કરીને અંકલેશ્વરના કેમિકલ અને ફાર્મા ઉદ્યોગકારો માટે ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડાની શક્યતા ઉભી થઈ છે. ગુજરાત ગેસ કંપની દ્વારા ઉદ્યોગોને મોકલવામાં આવેલી ઈમેઇલ સૂચના મુજબ LNG ગેસની ઉપલબ્ધતા ઘટતા રજીસ્ટર ઉદ્યોગોને આપવામાં આવતો ગેસ પુરવઠો લગભગ 50 ટકા સુધી ઘટાડવામાં આવી શકે છે. જ્યારે નોન-રજીસ્ટર MSME ઉદ્યોગોને ગેસનો વપરાશ બંધ કરવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ જો ગેસનો વપરાશ ચાલુ રાખવામાં આવશે તો ગુજરાત ગેસ કંપની દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા વધારાના ચાર્જ પણ ચૂકવવા પડશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું છે.
કંપનીએ ગેસ સપ્લાય કરાર હેઠળ “ફોર્સ મેજર” જાહેર કરીને ઉદ્યોગોને ગેસના વપરાશમાં મર્યાદા રાખવા સૂચના આપી છે. મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના કારણે Strait of Hormuz વિસ્તારમાં શિપિંગમાં અવરોધ ઉભો થતા LNG સપ્લાયમાં ખલેલ પડી છે. આ માર્ગ વિશ્વના મોટા પ્રમાણમાં તેલ અને ગેસ પરિવહન માટે મહત્વનો હોવાથી તેમાં અવરોધ ઉભો થતાં વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન પર સીધી અસર પડી છે. જેના કારણે ભારતમાં LNG આયાતમાં વિક્ષેપ આવ્યો છે. ગેસ સપ્લાયમાં ઘટાડો થવાથી કેમિકલ, ડાઈઝ, સિરામિક અને પ્રોસેસ ઇન્ડસ્ટ્રી જેવા ગેસ આધારિત ઉદ્યોગો પર સીધી અસર થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જેના કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ વધવા સાથે પ્રોડક્શન ઘટાડવાની સ્થિતિ પણ ઉભી થઈ શકે છે.
આ વચ્ચે અંકલેશ્વર અને પાનોલી ઉદ્યોગ મંડળ દ્વારા પણ LNG ગેસની અછત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉદ્યોગકારોનું કહેવું છે કે જો હાલની પરિસ્થિતિ લાંબા સમય સુધી યથાવત રહેશે તો ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પર તેની ગંભીર અસર જોવા મળી શકે છે. આ પરિસ્થિતિમાં ઉદ્યોગકારો આશા રાખી રહ્યા છે કે મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલું યુદ્ધ વહેલી તકે સમાપ્ત થાય અને ગેસ સપ્લાય ફરી સામાન્ય બને. સાથે જ ભારત સરકાર ગેસના ભાવમાં રાહત આપે અને MSME ઉદ્યોગોને મુશ્કેલીના સમયમાં જરૂરી ગેસનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે રશિયા સાથે ક્રૂડ ઓઈલ સંબંધિત કરાર થવાના મહત્વના અહેવાલો પણ સામે આવી રહ્યા છે. જો તે હકીકતમાં અમલમાં આવે તો ઊર્જા ક્ષેત્રમાં થોડી રાહત મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ગ્રીન એનર્જી તરીકે ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગકારો સરકાર પાસેથી વહેલી તકે રાહત મળે તેવી આશા રાખીને બેઠા છે.
