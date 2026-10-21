ગુજરાતમાં સીતાફળ અને જમરુખના પાકને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર: ખેડૂતોએ કાઢ્યા છોડવા, ઉત્પાદન ઘટ્યું, જીવાતનો ત્રાસ વધ્યો

ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરના કારણે આવકમાં ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર જિલ્લામાં સીતાફળ અને જમરૂખ શિયાળામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષની ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરના કારણે આવકમાં ઘટાડો બજારમાં થયો છે. સ્થિતિને જાણવા ઇટીવી ભારતે બાગાયત પાકોના બગીચામાં જઈને સ્થિતિ જાણી હતી.
ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લામાં જમરૂખ અને સીતાફળનું વાવેતર થાય છે. ચાલુ વર્ષે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર આ બંને પાક ઉપર જોવા મળે છે. મોટાભાગના ખેડૂતો જે વાત અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો આવવાને પગલે બંને છોડ કાઢી રહ્યા છે. Etv ભારતે ભંડારીયા અને કોબડી જેવા ગામમાં ખેડૂતો દ્વારા થતા બાગાયત પાકોને લઈને સ્થળ મુલાકાત કરી હતી. ખેડૂતોએ પોતાની સમસ્યાઓ દર્શાવી હતી અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં બદલાયેલા વાતાવરણની અસરને પણ રજૂ કરી છે.
ભંડારીયા અને કોબડીમાં સીતાફળ જમરૂખની સ્થિતિ
ભાવનગર થી 40 કિલોમીટર દૂર આવેલા ભંડારીયા અને કોબડી ગામ Etv ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. ભંડારીયા અને કોબડી જેવા વિસ્તારમાં સીતાફળ અને જમરૂખનું વાવેતર થયું છે. ચાલુ વર્ષે ETV ભારતની ટીમ પહોંચી ત્યારે ઝુઝ પ્રમાણમાં સીતાફળ અને જમરૂખના છોડ જોવા મળ્યા હતા. વર્ષોથી સીતાફળની ખેતી કરતા અને જમરૂખની ખેતી કરતા ખેડૂત સાથે વાતચીત કરી હતી. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર બાગાયત પાક ઉપર કેવી પડે છે તે ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું.
સીતાફળ અને જમરૂખના ઉતારામાં આવ્યો ઘટાડો
ઓછા ઉત્પાદનથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
કોબડી ગામના વાલજીભાઈ સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે હવામાન ખૂબ ખરાબ છે. શિયાળાની ઋતુ એવી છે એટલે માલ અમારા પચાસ ટકા આવતો નથી. જમરૂખમાં પણ એમ થાય છે અને સીતાફળમાં પણ એવું થાય છે. જમરૂખના 230 છોડવા ચાર વીઘામાં છે. જ્યારે ચાર વિઘામાં 275 જેવા સીતાફળના છોડવા છે. પરંતુ આ વર્ષે 50 ટકા માલ ઉતર્યો નથી ગરમીના કારણે.
ઉતારો ઘટ્યો અને જીવાતોનો ઉપદ્રવ વધારે સીતાફળની આવક શરુ (ETV Bharat Gujarat)
વાલજીભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વખતે તો અમારે 40 ટકા જ માલ છે. આ વખતે ઉનાળાનું માવઠું થયું ચોમાસાનો વરસાદ ના થયો એટલે 40 ટકા માલ છે. જ્યાં 80 ટકા આવતો હોય એટલે આ વર્ષે ખૂબ ખરાબ છે .સીતાફળ ખેડૂતો કાઢવા લાગશે કારણ કે મીલીબાગ આવે તેમાં ખૂબ મહેનત લાગે છે. જમરૂખમાં દાળા સુકાવા લાગે લીંબુમાં સુકાય છે તેમ.
ભંડારીયા ગામના ખેડૂતોએ કાઢ્યા છોડવા ખેડૂતોએ કાઢ્યા છોડવા કાઢ્યા, ઉત્પાદન ઘટ્યુંને જીવાતનો ત્રાસ વધ્યો (ETV Bharat Gujarat)
ભંડારીયા ગામના ખેડૂત રાજુભાઈ રાવળે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે તમામ ખેડૂત હોય સિતાફળ જમરૂખના છોડવા કાઢી નાખ્યા છે. ઠંડી નહીં પડતી હોવાથી અને ગરમી પડવાથી અને માવઠા થવાથી રોગ વધારે આવે છે. સીતાફળમાં ગધેડા વધારે આવે છે. ત્યારે જમરૂખમાં ઇયળો વધારે આવે છે અને માખી આવે છે. દવા છાંટવા જાય તો ખેડૂતને કાંઈ વધતું નથી એટલે લોકો ઝાડવા કાઢી નાખે છે.
બાગાયત વિભાગે સ્વીકાર્યું ગ્લોબલ વોર્મિંગ કારણ ખેડૂતો સીતાફળ અને જમરૂખના વૃક્ષ કાઢી રહ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)
બાગાયત વિભાગના અધિકારી એમ બી વાઘમશીએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં જોઇ તો ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર જોવા મળે છે. સીતાફળ જમરૂખમા તેની અસર જોવા મળી છે. ભાવનગર જિલ્લાના અલગ અલગ તાલુકામાં 2500 હેક્ટરમાં વાવેતર થાય છે. જ્યારે સીતાફળનું 775 હેક્ટરમાં વાવેતર થાય છે. શિયાળામાં ફળો નવરાત્રી થી દિવાળી સુધીમાં આવતા હોય છે પણ ગરમીને માવઠાને કારણે તેની આવક બજારમાં ઘટી છે અને ગુણવત્તામાં પણ અસર પડી છે. જો કે છેલ્લા પાંચ વર્ષના આંકડા પ્રાપ્ત થયા નોહતા પરંતુ ઈશારો સ્પષ્ટ છે કે વાવેતરમાં ઘટાડો થઈ ગયો છે.
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