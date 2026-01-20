બનાસકાંઠા: જગાણા એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર, 35 વિદ્યાર્થિનીઓને હોસ્પિટલ ખસેડાઇ
જગાણા એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી
પાલનપુર: બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના જગાણા ખાતે આવેલી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાંથી એક ગંભીર બેદરકારીનો મામલો સામે આવ્યો છે. શાળાની 35 વિદ્યાર્થિનીઓ ફૂડ પોઇઝનિંગનો ભોગ બની છે. સાંજના ભોજન બાદ અચાનક ઉલટી અને જાડાની ફરિયાદ થતાં તમામ વિદ્યાર્થિનીઓને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. ઘટના ગંભીર હોવા છતાં તંત્રની મોડેથી હાજરી અને શાળાની ભોજન વ્યવસ્થાની સુરક્ષાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
પાલનપુરના જગાણા ખાતે આવેલી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં સાંજના નિયમિત ભોજન બાદ અચાનક અનેક વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત અચાનક બગડી હતી. શરૂઆતમાં 10 વિદ્યાર્થિનીઓને ઉલટી અને જાડાની અસર જોવા મળી, પરંતુ થોડા જ સમયમાં વધુ બાળકોને અસર થતાં આ સંખ્યા વધીને 35 સુધી પહોંચી હતી. શાળાના સંચાલકો દ્વારા તાત્કાલિક તમામ વિદ્યાર્થિનીઓને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં હાલ તમામની સારવાર ચાલી રહી છે અને તબિયત સ્થિર હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી અનુસાર ફૂડ વિભાગ દ્વારા શાળામાંથી ભોજનના સેમ્પલ લઇને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે રિપોર્ટ બાદ જ સાચુ કારણ સામે આવશે કે ક્યા કારણોસર ફૂડ પોઇઝનની અસર વિદ્યાર્થિનીઓને થઇ હતી.
"સાંજના ભોજન બાદ કેટલાક બાળકોની તબિયત ખરાબ થવા લાગી હતી. અમે તરત જ કોઇ વિલંબ કર્યા વગર તમામ વિદ્યાર્થિનીઓને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. હાલ તમામ બાળકોની સ્થિતિ સ્થિર છે. " સંજય મિશ્રા, પ્રિન્સિપાલ, એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલ
બીજી તરફ વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગની અસર થતા વહીવટીતંત્ર પણ દોડતું થયું હતું. પ્રાંત અધિકારીએ આ ઘટનામાં બેદરકારી સામે આવશે તો જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની વાત કરી છે.
"ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે અને અમે સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છીએ. કોઈ બેદરકારી સામે આવશે તો જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." કમલ ચૌધરી, પ્રાંત અધિકારી
