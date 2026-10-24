સુરેન્દ્રનગરમાં શિયાળું પાકના વાવેતર ઉપર અલનીનોની અસર, વાવેતર નિષ્ફળ જવાના એંધાણથી ખેડૂતોની વધી ચિંતા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલમાં અંદાજીત 10,000 હેક્ટર જમીન ઉપર શિયાળુ પાકનું વાવેતર પૂર્ણ કરી નાખવામાં આવ્યું છે.
Published : October 24, 2026 at 7:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શિયાળું પાકના વાવેતર ઉપર હવે વાતાવરણની અસર જોવા મળી રહી છે. ત્યારે હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું તાપમાન 37 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે જેને લઈને જે ખેડૂતો દ્વારા શિયાળુ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે તેને નુકસાની જવાની છે. આસો મહિનો ચાલી રહ્યો છે એવામાં હાલમાં સરેરાશ તાપમાન 20 થી 25 ડિગ્રી સુધીનું હોવું જોઈએ તેના સ્થાને હાલ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું તાપમાન 37 ડિગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે. વાવેતર ઉપર તેની સીધી અસર વર્તાઈ રહી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન બાદ જીરું, વરિયાળી, ધાણા, શાકભાજી, અજમા જેવા પાકનું વાવેતર માટે પણ પ્રસિદ્ધ છે. દર વર્ષે અંદાજિત 3 લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર શિયાળુ પાકનું વાવેતર થતું હોય છે. હવે શિયાળું પાકના વાવેતરનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. પરંતુ તેની સામે ગરમીનું પ્રમાણ સતત વધતું જઈ રહ્યું છે. હાલ ભેજવાળું વાતાવરણ હોવું જરૂરી છે. ઝાકળ પડવી પણ જરૂરી છે તેના સ્થાને ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે અને હાલના તબક્કામાં સરેરાશ તાપમાન 37 ડિગ્રી જેટલું સુરેન્દ્રનગરનું નોંધાઈ રહ્યું છે.
હાલમાં અંદાજીત 10,000 હેક્ટર જમીન ઉપર શિયાળુ પાકનું વાવેતર પૂર્ણ કરી નાખવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ જીરું, ઇસબગુલ, વરિયાળી, ધાણા, શાકભાજી જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હાલના તબક્કામાં ગરમીની અસર વર્તાઈ રહી છે ત્યારે આ વાવેતર નિષ્ફળ જાય તેવા એંધાણ વળતાં રહ્યા છે જેને લઇને ફરી એક વખત જરૂર તો ચિંતામાં મુકાયા છે.
બીજી તરફ વરસાદ ખેંચાયો છે. પિયત માટેના પાણીના પ્રશ્ન છે અને એક બાજુ જ્યાં પિયત માટેનું પાણી છે. ત્યાં ખેડૂતોએ વાવેતર તો કર્યું છે પરંતુ તેમાં પણ નુકસાન જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે અને વાવેતર અને ખાતર બિયારણ અને મજૂરીના રૂપિયા પણ માથે પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે. અલનીનોના કારણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોવાનું પણ ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલના તબક્કામાં વાતાવરણ શિયાળુ પાકને વાવેતર હોય તેવું અનુકૂળ નથી જેને લઇને બને ત્યાં સુધી 15 દિવસ સુધી વાતાવરણ અનુકૂળ ન થાય ત્યાં સુધી વાવેતર ન કરવા પણ ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જીરુ સૌથી વધુ શિયાળુ પાકમાં વાવેતર થતું હોય છે. જેમાં ગત વર્ષે 70.84 હજાર હેક્ટર જમીન ઉપર જીરાનું વાવેતર થયું હતું. આ ઉપરાંત ઘઉંના પાકનો પણ 22000 હેક્ટર જમીન ઉપર વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.
વઢવાણી રીંગણમાં ગરમીના કારણે ઈયળોનો ઉપદ્રવ - પીતાંબર પરમાર, ખેડૂત
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના રીંગણ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે વઢવાણના પીતાંબરભાઈ પરમાર નામના ખેડૂત દ્વારા રીંગણનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ 37 થી 38 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોંચી જતું હોવાના કારણે રીંગણના પાકમાં ઈયળ ઉપદ્રવ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને લઈને પૂરતું ઉત્પાદન નથી આવી રહ્યું અને નુકસાન ખાવું પડી રહ્યું છે. રીંગણનો પાક ટકાવી રાખવા માટે પિતાંબરભાઈ દવાનો છટકાવ કરે છે અને દર ત્રણ દિવસે દવા છાંટી અને તેની માવજત કરતા હોવાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે.
વાતાવરણ 37 ડીગ્રી નજીક - રામકુ કરપડા, ખેડૂત
મુળી તાલુકાના ખેડૂત રામકુભાઈ કરપડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલ તાપમાન 37 ડીગ્રી નજીક પહોંચી ગયું છે જેને લઈને વાવેતર ઉપર તેની સીધી અસર જોવા મળી રહી છે. હાલના તબક્કામાં ખેડૂતો દ્વારા જીરુ, વરિયાળી, ઇસબગુલ, શાકભાજી, લીલો ચારો, ઘઉં જેવા પાકનું વાવેતર કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ વાવેતર ઉપર અસર જોવા મળી રહી છે. હાલ ઝાકળવાળું વાતાવરણ હોવું જોઈએ તેના સ્થાને ઉનાળા જેટલી ગરમી પડી રહી છે. જેને લઈને જમીનમાં જ બી બફાઈ જાય છે અને વાવેતર નિષ્ફળ જતું હોવાનું સામે આવ્યું છે એટલે ખર્ચ પણ માથે પડી રહ્યો છે.
ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હાલ થોડા દિવસ વાવેતર ન કરવા ખેડૂતોને જાણ કરવામાં આવી છે - મુકેશ પરમાર, ખેતીવાડી અધિકારી
આ મુદ્દે ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમાર સાથે ટેલીફોનિક રીતે વાત કરવામાં આવતા તેમના જણાવ્યું હતું કે, હાલ કપાસ વીણવાની સિઝન ચાલી રહી છે. પરંતુ જે જમીનોમાં વધુ વરસાદથી પાક નુકસાન થયું અને ખેડૂતો દ્વારા ત્યારબાદ શિયાળુ પાક લેવાનું નક્કી કર્યું તેવી જમીનો ઉપર હાલ વાવેતર ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ એ છે કે 37 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન છે ત્યારે તેની અસર વાવેતર ઉપર સામાન્ય રીતે દેખાઈ રહી છે એટલે થોડા દિવસ સુધી જ્યાં સુધી ઝાકળ અને ઠંડીનું પ્રમાણ ન વધે ત્યાં સુધી વાવેતર ન કરવા પણ ખેડૂતોને અપીલ કરવામાં આવી છે.
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