બદલાતું વાતાવરણ બગાડી શકે છે કેસર કેરીની મજાઃ દિવાળી વીતવા છતાં આંબામાં ફ્લાવરિંગ નહીં; ઉત્પાદનમાં 25 ટકા સુધી ઘટાડાનો અંદાજ
આ વર્ષે વાવાઝોડાની અસર અને ખરાબ વાતાવરણના લીધે ગીરની કેસર કેરીના 10 કિલોના એક બોક્સની કિંમત 3 હજાર સુધી પહોંચી શકે છે.
Published : November 12, 2026 at 6:07 PM IST
અમરેલીઃ ખાંભા, ગીર, ધારી, સાવરકુંડલા પંથકમાં પ્રખ્યાત કેસર કેરીના ખેડૂતો માટે આગામી સિઝન ચિંતાજનક બની રહી છે. બદલાતા વાતાવરણ, અસામાન્ય તાપમાન અને ઓછા વરસાદની સીધી અસર આંબાના પાક પર જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે નવરાત્રિ અને દિવાળીના સમયગાળા વચ્ચે રાત્રિના તાપમાનમાં ઘટાડો શરૂ થતાં આંબામાં ફ્લાવરિંગ એટલે કે મોર આવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જતી હોય છે. જોકે, આ વર્ષે દિવાળી વીતી ગઈ હોવા છતાં રાત્રિના તાપમાનમાં અપેક્ષિત ઘટાડો થયો નથી. જેના કારણે આંબામાં હજુ સુધી ધાર્યું ફ્લાવરિંગ જોવા મળ્યું નથી.
20થી 25 ટકા ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા
આંબામાં મોર આવવાની પ્રક્રિયા મોડી પડતાં આગામી કેરીની સિઝનના ઉત્પાદન સામે પ્રશ્નાર્થ સર્જાયો છે. ખેડૂતોના અંદાજ પ્રમાણે આ વર્ષે કેરીના ઉત્પાદનમાં 20થી 25 ટકા જેટલો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ વાતાવરણ અનુકૂળ નહીં બને તો ઉત્પાદન પર વધુ માઠી અસર પડી શકે છે. બીજી તરફ ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતાને પગલે આગામી સિઝનમાં ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીના ભાવ ઊંચા રહેવાની પણ સંભાવના વ્યક્ત થઈ રહી છે.
આંબામાં ફ્લાવરિંગ નહીં આવતાં વધી ચિંતા
સામાન્ય રીતે નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડીની શરૂઆત થતાં આંબાની ડાળીઓ પર મોર બેસવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. પરંતુ આ વર્ષે દિવસ અને રાત્રિના તાપમાનમાં અપેક્ષિત ઘટાડો નહીં થતાં આંબામાં ફ્લાવરિંગની સ્થિતિ નબળી જોવા મળી રહી છે. અમરેલી વિસ્તારમાં અમુક ગણ્યા-ગાંઠ્યા આંબામાં જ થોડા પ્રમાણમાં મોર દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યારે મોટા ભાગના આંબા હજુ ફ્લાવરિંગની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિક ખેડૂત જીગરભાઈ હિરપરાના જણાવ્યા અનુસાર, વાવાઝોડું દરિયામાં ફૂંકાયું હતું, જેની અસરના કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં માવઠું થયું હતું, જેની અસર હવે બગાયતી પાકોમાં જોવા મળી રહી છે. અહીં આ સમયગાળા દરમિયાન આંબામાં મોર આવી જતો હોય છે અને દર વર્ષે કેટલાક આંબામાં આગોતરું ફ્લાવરિંગ પણ જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે વાતાવરણની અનિયમિતતા અને વરસાદના ખેંચાણને કારણે આંબામાં ધાર્યો મોર આવ્યો નથી. અમુક ગણ્યા-ગાંઠ્યા આંબામાં જ થોડા પ્રમાણમાં મોર જોવા મળી રહ્યો છે.અને આંબા પર નવી કુપળો ફુટિ રહી છે.
વર્તમાન સમયમાં જે પ્રમાણે ઠંડી પડવી જોઈએ તે પ્રમાણે ઠંડી પડતી નથી. જેના કારણે આંબામાંથી મોર બહાર આવવાની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં મોર આવી જાય, તો પણ આકાશમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની અને કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય છે. કારણ કે ફ્લાવરિંગ આવ્યા બાદ વાતાવરણમાં થતો અચાનક પલટો પણ પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ઓછા વરસાદથી સિંચાઈમાં મુશ્કેલી
આ વર્ષે ઓછા વરસાદને કારણે ગીર વિસ્તારમાં ખેતી માટે પાણીની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ છે. વરસાદની અછતના કારણે કૂવા અને બોરના પાણીના સ્તર ઊંડા ઉતરી ગયા છે. પરિણામે આંબાના બગીચાઓમાં જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે.
આંબામાં ફ્લાવરિંગ બાદ ફળ બેસવાની અને તેના વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહેવું જરૂરી છે. જો પાણીની અછત રહેશે તો આંબા પર બેસનાર કેરીનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થઈ શકશે નહીં અને ફળનું કદ પણ નાનું રહેવાની શક્યતા છે. આમ, એક તરફ મોર આવવાની પ્રક્રિયા મોડી પડી છે તો બીજી તરફ પાણીની અછત આગામી પાક માટે વધુ એક પડકાર બની રહી છે.
ખેડૂતોના અંદાજ મુજબ સમગ્ર અમરેલી ના ગીર વિસ્તારમાં આ વર્ષે કેરીના ઉત્પાદનમાં 20થી 25 ટકા જેટલો ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉત્પાદન ઘટશે તો તેની સીધી અસર બજારમાં કેસર કેરીની આવક અને ભાવ પર જોવા મળી શકે છે.
10 કિલોના બોક્સના ભાવ 2500થી 3000 સુધી પહોંચવાની શક્યતા
ગીરની કેસર કેરી દેશ-વિદેશમાં પોતાની વિશિષ્ટ સુગંધ, સ્વાદ અને ગુણવત્તા માટે જાણીતી છે. દર વર્ષે કેરીની સિઝનની આતુરતાથી રાહ જોતા ગ્રાહકોને આ વર્ષે કેરી ખરીદવા માટે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ખેડૂતોના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ જો ઉત્પાદન 20થી 25 ટકા જેટલું ઘટશે તો બજારમાં કેરીની આવક ઓછી રહેશે. પરિણામે આગામી સિઝનમાં 10 કિલોના એક બોક્સના ભાવ રૂ. 2500થી 3000 સુધી પહોંચવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, વાસ્તવિક ભાવ આગામી સમયમાં થતા ફ્લાવરિંગ, ફળની ગુણવત્તા, ઉત્પાદન અને બજારની માંગ પર આધારિત રહેશે.
ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે આંબાની મૂળભૂત ફિઝિયોલોજી ડિસ્ટર્બ થઈ: ડૉ. ડી.કે. વરુ
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ અંગે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની બાગાયત મહાવિદ્યાલયના આચાર્ય અને ડીન ડૉ. ડી.કે. વરુએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષથી આંબાના ખેડૂતો આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ સમસ્યાનું મુખ્ય કારણ જળવાયુ પરિવર્તન એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે. તાપમાનમાં મોટા ફેરફારો અને વરસાદની પેટર્ન બદલાવાના કારણે આંબાની મૂળભૂત ફિઝિયોલોજી ડિસ્ટર્બ થઈ રહી છે.
સામાન્ય સંજોગોમાં નવેમ્બર મહિનામાં ખાસ કરીને 15 નવેમ્બર પછી આંબામાં મોટાભાગનું ફ્લાવરિંગ આવતું હોય છે. આંબામાં સારા પ્રમાણમાં મોર આવે તે માટે રાત્રિનું તાપમાન આશરે 15 ડિગ્રી અને દિવસનું તાપમાન 20થી 25 ડિગ્રી રહેવું અનુકૂળ ગણાય છે. આ ઉપરાંત ફ્લાવરિંગ આવ્યા બાદ વરસાદ ન પડે અને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે તો સારા ઉત્પાદનની શક્યતા વધે છે.
ઓક્ટોબરમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું
ડૉ. વરુના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે તાપમાનમાં અસામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં તાપમાન 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું હતું, જ્યારે નવેમ્બર મહિનામાં પણ દિવસનું તાપમાન 30થી 35 ડિગ્રી આસપાસ રહેતાં ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ પ્રકારનું તાપમાન આંબામાં ફ્લાવરિંગ આવવાની કુદરતી પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે.
આ વર્ષે વરસાદ ઓછો રહ્યો છે, જે એક રીતે આંબાના પાક માટે ફાયદાકારક બાબત છે. કારણ કે આંબામાં ફૂલ આવવાના સમયગાળા દરમિયાન વધુ વરસાદ નુકસાનકારક બની શકે છે. આંબાની તંદુરસ્તી સારી છે અને નવી ફ્લસ એટલે કે કોપરી ઓછી નીકળવાના કારણે ડાળીઓ પાકટ બની છે. ડાળીઓ પાકટ હોવી ફ્લાવરિંગ માટે સારી નિશાની છે.
15 નવેમ્બર પછી તાપમાન ઘટે તો સારા ફ્લાવરિંગની આશા
ડૉ. ડી.કે. વરુએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો આગામી 15 નવેમ્બર પછી અને ડિસેમ્બર મહિના દરમિયાન તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો થાય અને ખૂબ વધારે ઠંડી ન પડે તો આંબામાં સારું ફ્લાવરિંગ આવી શકે છે. હાલ આંબાની સ્થિતિને જોતા ખેડૂતો માટે હજુ આશા જીવંત છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થાય અથવા કમોસમી વરસાદ પડે તો કેરીનું સારું ઉત્પાદન મેળવવું ખૂબ મુશ્કેલ બની શકે છે.
આમ, અમરેલી ગીરની ઓળખ સમાન કેસર કેરીની આગામી સિઝન હવે સંપૂર્ણપણે કુદરતી વાતાવરણ પર નિર્ભર બની છે. એક તરફ ખેડૂતો આંબામાં મોર આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ઓછા પાણી અને વધતી ગરમીની ચિંતા સતાવી રહી છે. આગામી પખવાડિયામાં વાતાવરણ કેવો મિજાજ બતાવે છે તેના પર ગીરની કેસર કેરીનું ઉત્પાદન અને બજારભાવનો મોટો આધાર રહેશે.
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