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ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

આગામી ત્રણ દિવસ ગુજરાતમાં ભારે ગરમી, ત્યારબાદ જુલાઈની 15મી તારીખથી ભારે વરસાદ શરૂ થવાની આશંકા.

ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની IMD ની ચેતવણી
ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની IMD ની ચેતવણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 11:00 AM IST

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અમદાવાદ : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD), અમદાવાદ દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય, દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી માટે આગામી 7 દિવસની હવામાન આગાહી બહાર પાડવામાં આવી છે. 14 જુલાઈ 2026ના રોજ મધ્યરાત્રિથી શરૂ થઈને 21 જુલાઈ 2026 સુધી ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સાથે વીજળી અને ગાજવીજ પડવાની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે હાલમાં મોન્સૂનની દક્ષિણી પટ્ટી (મોન્સુન ટ્રફ) સામાન્ય સ્થિતિમાં છે. જોકે, ઉત્તર બંગાળની ખાડી અને નજીકના બાંગ્લાદેશ પર લો-પ્રેશર એરિયા (નીચા દબાણનું ક્ષેત્ર) સક્રિય છે. ઉપરાંત, પશ્ચિમ પાકિસ્તાન અને તેની સાથે જોડાયેલા પંજાબ ક્ષેત્રમાં પણ ચક્રવાતી પરિભ્રમણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ સિનોપ્ટિક પરિસ્થિતિના કારણે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને ગાજવીજની શક્યતાઓ ખૂબ જ વધી ગઈ છે.

આગામી 5 દિવસ એટલે કે 14 થી 18 જુલાઈ દરમિયાન ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતમાં પંચમહાલ, દાહોદ અને માહિસાગર સહિતના જિલ્લાઓમાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ સાથે દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ જેવા જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

19 થી 20 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. જોકે, આગામી 3 દિવસ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં 3 થી 5 ડિગ્રી સુધી વધુ રહે તેવી શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગે સામાન્ય જનતા તેમજ ખેડૂતો માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સાવચેતીના સૂચનો પણ આપ્યા છે. ભારે વરસાદના કારણે શહેરોમાં ટ્રાફિક જામ, ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની, ગટરો ઓવરફ્લો થવાની, વીજળી અને પાણીની લાઇનો તૂટવાની શક્યતા છે. વીજળી પડવાથી મૃત્યુની સંભાવનાને કારણે લોકોએ ઘરની અંદર રહેવું, ઝાડ નીચે કે ખુલ્લા મેદાનમાં ન જવું અને ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનું કનેક્શન તોડી દેવા જેવી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ખેડૂતોએ પાકને પાણી ભરાવા અને ભારે પવનથી બચાવવા માટેના પગલાં લેવા, તેમજ પશુધનને સલામત આશ્રય સ્થળે ખસેડવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. જોકે, ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓમાં શુષ્ક અને ગરમ હવામાન યથાવત્ રહે તેવી શક્યતા છે.

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